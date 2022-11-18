https://ria.ru/20221118/dodon-1832553836.html

В Молдавии освободили Додона из-под домашнего ареста

В Молдавии освободили Додона из-под домашнего ареста - РИА Новости, 18.11.2022

В Молдавии освободили Додона из-под домашнего ареста

Высшая судебная палата Молдавии освободила из-под домашнего ареста обвиняемого в коррупции экс-президента Игоря Додона, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T17:06

2022-11-18T17:06

2022-11-18T17:19

молдавия

в мире

игорь додон

владимир плахотнюк

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КИШИНЕВ, 18 ноя - РИА Новости. Высшая судебная палата Молдавии освободила из-под домашнего ареста обвиняемого в коррупции экс-президента Игоря Додона, передает корреспондент РИА Новости.В октябре началось слушание уголовного дела против экс-президента Молдавии. Заседание проходит в Высшей судебной палате (ВСП). Согласно обвинению, выдвинутому против экс-президента, ему инкриминируется получение взятки до 1 миллиона долларов от бывшего лидера Демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка. Якобы эти деньги были затребованы экс-президентом для оплаты текущих расходов политической партии "Партия социалистов Республики Молдова" (ПСРМ), в том числе для выплаты заработной платы сотрудникам этой же политсилы. В пятницу рассматривался запрос адвокатов об его освобождении."Высшая судебная палата постановила удовлетворить запрос адвокатов и освободить Игоря Додона из-под домашнего ареста", - говорится в зачитанном на заседании решении суда.При этом Додон будет находиться под юридическим контролем и обязан являться к прокурорам по первому требованию.Додон находился под домашним арестом с конца мая. Бывший президент полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам.

https://ria.ru/20221118/dodon-1832365478.html

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Екатерина Зайцева

молдавия, в мире, игорь додон, владимир плахотнюк