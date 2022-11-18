17:06 18.11.2022 (обновлено: 17:19 18.11.2022)
В Молдавии освободили Додона из-под домашнего ареста
Высшая судебная палата Молдавии освободила Додона из-под домашнего ареста
© Sputnik / Дмитрий Терехов / Перейти в медиабанкЭкс-президент Молдавии Игорь Додон в здании районного суда Кишинева
© Sputnik / Дмитрий Терехов
Экс-президент Молдавии Игорь Додон в здании районного суда Кишинева. Архивное фото
КИШИНЕВ, 18 ноя - РИА Новости. Высшая судебная палата Молдавии освободила из-под домашнего ареста обвиняемого в коррупции экс-президента Игоря Додона, передает корреспондент РИА Новости.
В октябре началось слушание уголовного дела против экс-президента Молдавии. Заседание проходит в Высшей судебной палате (ВСП). Согласно обвинению, выдвинутому против экс-президента, ему инкриминируется получение взятки до 1 миллиона долларов от бывшего лидера Демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка. Якобы эти деньги были затребованы экс-президентом для оплаты текущих расходов политической партии "Партия социалистов Республики Молдова" (ПСРМ), в том числе для выплаты заработной платы сотрудникам этой же политсилы. В пятницу рассматривался запрос адвокатов об его освобождении.
"Высшая судебная палата постановила удовлетворить запрос адвокатов и освободить Игоря Додона из-под домашнего ареста", - говорится в зачитанном на заседании решении суда.
При этом Додон будет находиться под юридическим контролем и обязан являться к прокурорам по первому требованию.
Додон находился под домашним арестом с конца мая. Бывший президент полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам.