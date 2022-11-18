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В Молдавии освободили Додона из-под домашнего ареста - РИА Новости, 18.11.2022
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В Молдавии освободили Додона из-под домашнего ареста
В Молдавии освободили Додона из-под домашнего ареста - РИА Новости, 18.11.2022
В Молдавии освободили Додона из-под домашнего ареста
Высшая судебная палата Молдавии освободила из-под домашнего ареста обвиняемого в коррупции экс-президента Игоря Додона, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T17:06
2022-11-18T17:19
молдавия
в мире
игорь додон
владимир плахотнюк
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КИШИНЕВ, 18 ноя - РИА Новости. Высшая судебная палата Молдавии освободила из-под домашнего ареста обвиняемого в коррупции экс-президента Игоря Додона, передает корреспондент РИА Новости.В октябре началось слушание уголовного дела против экс-президента Молдавии. Заседание проходит в Высшей судебной палате (ВСП). Согласно обвинению, выдвинутому против экс-президента, ему инкриминируется получение взятки до 1 миллиона долларов от бывшего лидера Демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка. Якобы эти деньги были затребованы экс-президентом для оплаты текущих расходов политической партии "Партия социалистов Республики Молдова" (ПСРМ), в том числе для выплаты заработной платы сотрудникам этой же политсилы. В пятницу рассматривался запрос адвокатов об его освобождении."Высшая судебная палата постановила удовлетворить запрос адвокатов и освободить Игоря Додона из-под домашнего ареста", - говорится в зачитанном на заседании решении суда.При этом Додон будет находиться под юридическим контролем и обязан являться к прокурорам по первому требованию.Додон находился под домашним арестом с конца мая. Бывший президент полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам.
https://ria.ru/20221118/dodon-1832365478.html
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молдавия, в мире, игорь додон, владимир плахотнюк
Молдавия, В мире, Игорь Додон, Владимир Плахотнюк
17:06 18.11.2022 (обновлено: 17:19 18.11.2022)
 
В Молдавии освободили Додона из-под домашнего ареста

Высшая судебная палата Молдавии освободила Додона из-под домашнего ареста

© Sputnik / Дмитрий Терехов / Перейти в медиабанкЭкс-президент Молдавии Игорь Додон в здании районного суда Кишинева
Экс-президент Молдавии Игорь Додон в здании районного суда Кишинева - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© Sputnik / Дмитрий Терехов
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Экс-президент Молдавии Игорь Додон в здании районного суда Кишинева. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 18 ноя - РИА Новости. Высшая судебная палата Молдавии освободила из-под домашнего ареста обвиняемого в коррупции экс-президента Игоря Додона, передает корреспондент РИА Новости.
В октябре началось слушание уголовного дела против экс-президента Молдавии. Заседание проходит в Высшей судебной палате (ВСП). Согласно обвинению, выдвинутому против экс-президента, ему инкриминируется получение взятки до 1 миллиона долларов от бывшего лидера Демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка. Якобы эти деньги были затребованы экс-президентом для оплаты текущих расходов политической партии "Партия социалистов Республики Молдова" (ПСРМ), в том числе для выплаты заработной платы сотрудникам этой же политсилы. В пятницу рассматривался запрос адвокатов об его освобождении.
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
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"Высшая судебная палата постановила удовлетворить запрос адвокатов и освободить Игоря Додона из-под домашнего ареста", - говорится в зачитанном на заседании решении суда.
При этом Додон будет находиться под юридическим контролем и обязан являться к прокурорам по первому требованию.
Додон находился под домашним арестом с конца мая. Бывший президент полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам.
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МолдавияВ миреИгорь ДодонВладимир Плахотнюк
 
 
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