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Додон объяснил, зачем власти Молдавии используют антироссийскую риторику

Додон объяснил, зачем власти Молдавии используют антироссийскую риторику - РИА Новости, 18.11.2022

Додон объяснил, зачем власти Молдавии используют антироссийскую риторику

Нынешнее руководство Молдавии прикрывает свои неудачи антироссийской риторикой, заявил в четверг бывший президент страны Игорь Додон, выступая в эфире одного из РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T02:31

2022-11-18T02:31

2022-11-18T02:31

в мире

игорь додон

майя санду

молдавия

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КИШИНЕВ, 18 ноя – РИА Новости. Нынешнее руководство Молдавии прикрывает свои неудачи антироссийской риторикой, заявил в четверг бывший президент страны Игорь Додон, выступая в эфире одного из частных кишиневских телеканалов.Политик подчеркнул, что Молдавия не должна быть разменной монетой в геополитических играх."Я слышал, что многие депутаты ПДС говорят: "Вот, если бы сейчас у власти был Додон, у нас тоже была бы война". Категорически нет. Мы оставались бы нейтральными, мы бы не присоединились к санкциям, экспорт и импорт с Россией продолжались бы. Мы бы не позволили, чтобы Молдавию использовали как транзитную территорию", - отметил бывший президент республики.

https://ria.ru/20221115/sandu-1831581960.html

молдавия

украина

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в мире, игорь додон, майя санду, молдавия, украина, россия