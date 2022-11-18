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Додон объяснил, зачем власти Молдавии используют антироссийскую риторику - РИА Новости, 18.11.2022
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Додон объяснил, зачем власти Молдавии используют антироссийскую риторику
Додон объяснил, зачем власти Молдавии используют антироссийскую риторику - РИА Новости, 18.11.2022
Додон объяснил, зачем власти Молдавии используют антироссийскую риторику
Нынешнее руководство Молдавии прикрывает свои неудачи антироссийской риторикой, заявил в четверг бывший президент страны Игорь Додон, выступая в эфире одного из РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T02:31
2022-11-18T02:31
в мире
игорь додон
майя санду
молдавия
украина
россия
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КИШИНЕВ, 18 ноя – РИА Новости. Нынешнее руководство Молдавии прикрывает свои неудачи антироссийской риторикой, заявил в четверг бывший президент страны Игорь Додон, выступая в эфире одного из частных кишиневских телеканалов.Политик подчеркнул, что Молдавия не должна быть разменной монетой в геополитических играх."Я слышал, что многие депутаты ПДС говорят: "Вот, если бы сейчас у власти был Додон, у нас тоже была бы война". Категорически нет. Мы оставались бы нейтральными, мы бы не присоединились к санкциям, экспорт и импорт с Россией продолжались бы. Мы бы не позволили, чтобы Молдавию использовали как транзитную территорию", - отметил бывший президент республики.
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в мире, игорь додон, майя санду, молдавия, украина, россия
В мире, Игорь Додон, Майя Санду, Молдавия, Украина, Россия
02:31 18.11.2022
 
Додон объяснил, зачем власти Молдавии используют антироссийскую риторику

Экс-президент Молдавии Додон: власти прикрывают свои неудачи антироссийской риторикой

© Sputnik / Стрингер / Перейти в медиабанкЭкс-президент Молдавии Игорь Додон
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© Sputnik / Стрингер
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Экс-президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 18 ноя – РИА Новости. Нынешнее руководство Молдавии прикрывает свои неудачи антироссийской риторикой, заявил в четверг бывший президент страны Игорь Додон, выступая в эфире одного из частных кишиневских телеканалов.
"Молдавия должна сохранять нейтралитет и продвигать его на международном уровне… Но (президент) Майя Санду и правящая партия "Действие и солидарность" даже молятся, чтобы этот конфликт (на Украине) продолжался, потому что этой темой они прикрывают все свои провалы. Обвинить во всем русских, что они и делают, проще, чем повысить пенсии и зарплаты, справиться с тарифами", - сказал Додон.
Политик подчеркнул, что Молдавия не должна быть разменной монетой в геополитических играх.
"Я слышал, что многие депутаты ПДС говорят: "Вот, если бы сейчас у власти был Додон, у нас тоже была бы война". Категорически нет. Мы оставались бы нейтральными, мы бы не присоединились к санкциям, экспорт и импорт с Россией продолжались бы. Мы бы не позволили, чтобы Молдавию использовали как транзитную территорию", - отметил бывший президент республики.
Председатель партии социалистов Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
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Додон заявил, что президентство Санду запомнится ложью и разочарованием
 
В миреИгорь ДодонМайя СандуМолдавияУкраинаРоссия
 
 
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