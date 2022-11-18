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ВСУ за сутки потеряли более 50 человек и пять танков, заявила НМ ДНР
ВСУ за сутки потеряли более 50 человек и пять танков, заявила НМ ДНР - РИА Новости, 18.11.2022
ВСУ за сутки потеряли более 50 человек и пять танков, заявила НМ ДНР
Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 50 человек, РСЗО "Ураган", пять танков, 12 единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила Народная... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T15:06
2022-11-18T15:06
2022-11-18T15:06
специальная военная операция на украине
технологии
донецкая народная республика
безопасность
народная милиция днр
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ДОНЕЦК, 18 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 50 человек, РСЗО "Ураган", пять танков, 12 единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила Народная милиция ДНР."Уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: РСЗО "Ураган", пять танков (три Т-64БВ и два Т-72М1), 12 единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито пять БпЛА противника. Потери в живой силе противника составили более 50 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В четверг Народная милиция сообщала, что украинские войска за сутки потеряли более 30 человек, две самоходные артиллерийские установки, четыре гаубицы, РСЗО "Град", три танка, пять единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе были сбиты три беспилотника противника.
https://ria.ru/20221117/spetsoperatsiya-1832271971.html
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технологии, донецкая народная республика, безопасность, народная милиция днр
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Народная милиция ДНР
ВСУ за сутки потеряли более 50 человек и пять танков, заявила НМ ДНР
НМ ДНР: ВСУ за сутки потеряли более 50 человек, пять танков и 12 единиц бронетехники