https://ria.ru/20221118/dnr-1832502106.html

ВСУ за сутки потеряли более 50 человек и пять танков, заявила НМ ДНР

ВСУ за сутки потеряли более 50 человек и пять танков, заявила НМ ДНР - РИА Новости, 18.11.2022

ВСУ за сутки потеряли более 50 человек и пять танков, заявила НМ ДНР

Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 50 человек, РСЗО "Ураган", пять танков, 12 единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила Народная... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T15:06

2022-11-18T15:06

2022-11-18T15:06

специальная военная операция на украине

технологии

донецкая народная республика

безопасность

народная милиция днр

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ДОНЕЦК, 18 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 50 человек, РСЗО "Ураган", пять танков, 12 единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила Народная милиция ДНР."Уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: РСЗО "Ураган", пять танков (три Т-64БВ и два Т-72М1), 12 единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито пять БпЛА противника. Потери в живой силе противника составили более 50 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В четверг Народная милиция сообщала, что украинские войска за сутки потеряли более 30 человек, две самоходные артиллерийские установки, четыре гаубицы, РСЗО "Град", три танка, пять единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе были сбиты три беспилотника противника.

https://ria.ru/20221117/spetsoperatsiya-1832271971.html

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технологии, донецкая народная республика, безопасность, народная милиция днр