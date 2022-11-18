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Российская армия освободила Опытное в ДНР - РИА Новости, 18.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Российская армия освободила Опытное в ДНР
Российская армия освободила Опытное в ДНР - РИА Новости, 18.11.2022
Российская армия освободила Опытное в ДНР
Российское Минобороны заявило об освобождении поселка Опытное в ДНР. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T13:15
2022-11-18T17:01
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Российское Минобороны заявило об освобождении поселка Опытное в ДНР.В военном ведомстве рассказали о боевых действиях и на других участках фронта в ДНР. Так, украинские подразделения пытались организовать контратаку, чтобы остановить продвижение российской армии в районах сел Сладкое, Владимировка и Павловка. Все контратаки были отражены, подразделения ВСУ рассеяны и отброшены на исходные рубежи. Потери составили более 100 человек, танк, три БМП, два бронетранспортера и семь автомобилей.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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донецкая народная республика
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донецкая народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия
13:15 18.11.2022 (обновлено: 17:01 18.11.2022)
 
Российская армия освободила Опытное в ДНР

Минобороны: российская армия в результате наступления освободила Опытное в ДНР

© РИА Новости / Перейти в медиабанкРабота российской реактивной артиллерии в зоне спецоперации
Работа российской реактивной артиллерии в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
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Работа российской реактивной артиллерии в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Российское Минобороны заявило об освобождении поселка Опытное в ДНР.
"В Донецкой Народной Республике в результате наступательных действий российских войск освобожден населенный пункт Опытное", — говорится в сводке.
В военном ведомстве рассказали о боевых действиях и на других участках фронта в ДНР. Так, украинские подразделения пытались организовать контратаку, чтобы остановить продвижение российской армии в районах сел Сладкое, Владимировка и Павловка.
Все контратаки были отражены, подразделения ВСУ рассеяны и отброшены на исходные рубежи. Потери составили более 100 человек, танк, три БМП, два бронетранспортера и семь автомобилей.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
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