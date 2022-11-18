13:15 18.11.2022 (обновлено: 17:01 18.11.2022)
Российская армия освободила Опытное в ДНР
Минобороны: российская армия в результате наступления освободила Опытное в ДНР
Работа российской реактивной артиллерии в зоне спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Российское Минобороны заявило об освобождении поселка Опытное в ДНР.
"В Донецкой Народной Республике в результате наступательных действий российских войск освобожден населенный пункт Опытное", — говорится в сводке.
В военном ведомстве рассказали о боевых действиях и на других участках фронта в ДНР. Так, украинские подразделения пытались организовать контратаку, чтобы остановить продвижение российской армии в районах сел Сладкое, Владимировка и Павловка.
Все контратаки были отражены, подразделения ВСУ рассеяны и отброшены на исходные рубежи. Потери составили более 100 человек, танк, три БМП, два бронетранспортера и семь автомобилей.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.