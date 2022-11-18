https://ria.ru/20221118/dnr-1832459611.html

Российская армия освободила Опытное в ДНР

Российская армия освободила Опытное в ДНР - РИА Новости, 18.11.2022

Российская армия освободила Опытное в ДНР

Российское Минобороны заявило об освобождении поселка Опытное в ДНР. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T13:15

2022-11-18T13:15

2022-11-18T17:01

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Российское Минобороны заявило об освобождении поселка Опытное в ДНР.В военном ведомстве рассказали о боевых действиях и на других участках фронта в ДНР. Так, украинские подразделения пытались организовать контратаку, чтобы остановить продвижение российской армии в районах сел Сладкое, Владимировка и Павловка. Все контратаки были отражены, подразделения ВСУ рассеяны и отброшены на исходные рубежи. Потери составили более 100 человек, танк, три БМП, два бронетранспортера и семь автомобилей.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

донецкая народная республика, россия