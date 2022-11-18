https://ria.ru/20221118/dnr-1832396578.html
Украинские войска 29 раз обстреляли территорию ДНР за сутки
Украинские войска 29 раз обстреляли территорию ДНР за сутки - РИА Новости, 18.11.2022
Украинские войска 29 раз обстреляли территорию ДНР за сутки
Украинские войска за минувшие сутки 29 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 139 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T10:14
2022-11-18T10:14
2022-11-18T10:14
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
донецк
горловка
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 18 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 29 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 139 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 29 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженнхы формирований Украины). На донецком направлении противник применял – РСЗО "Град", артиллерию 155 и 152 миллиметров. На иловайском - РСЗО "Himars". На ясиноватском – артиллерию 152 миллиметров. На горловском – артиллерию 155, 152 и 122 миллиметров. Выпустив 139 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Под вражеским огнем оказались районы шести населенных пунктов республики: Донецк, Иловайск, Горловка, Ясиноватая, Макеевка, Старомихайловка.За прошедшие сутки в Куйбышевском районе Донецка погиб мужчина, ранения различной степени тяжести получили четыре мирных жителя в Ясиноватой, Центрально-Городском районе Горловки и Марьинке.В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 36 обстрелов.
https://ria.ru/20221118/donetsk-1832393541.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
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происшествия, донецкая народная республика, донецк, горловка, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Донецк, Горловка, Донбасс, Вооруженные силы Украины
Украинские войска 29 раз обстреляли территорию ДНР за сутки
Представительство ДНР: украинские войска выпустили 139 боеприпасов по республике за сутки