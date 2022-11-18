https://ria.ru/20221118/dnr-1832396578.html

Украинские войска 29 раз обстреляли территорию ДНР за сутки

Украинские войска 29 раз обстреляли территорию ДНР за сутки - РИА Новости, 18.11.2022

Украинские войска 29 раз обстреляли территорию ДНР за сутки

Украинские войска за минувшие сутки 29 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 139 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T10:14

2022-11-18T10:14

2022-11-18T10:14

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

донецк

горловка

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 18 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 29 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 139 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 29 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженнхы формирований Украины). На донецком направлении противник применял – РСЗО "Град", артиллерию 155 и 152 миллиметров. На иловайском - РСЗО "Himars". На ясиноватском – артиллерию 152 миллиметров. На горловском – артиллерию 155, 152 и 122 миллиметров. Выпустив 139 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Под вражеским огнем оказались районы шести населенных пунктов республики: Донецк, Иловайск, Горловка, Ясиноватая, Макеевка, Старомихайловка.За прошедшие сутки в Куйбышевском районе Донецка погиб мужчина, ранения различной степени тяжести получили четыре мирных жителя в Ясиноватой, Центрально-Городском районе Горловки и Марьинке.В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 36 обстрелов.

https://ria.ru/20221118/donetsk-1832393541.html

донецкая народная республика

донецк

горловка

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецкая народная республика, донецк, горловка, донбасс, вооруженные силы украины