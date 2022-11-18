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Украинские войска 29 раз обстреляли территорию ДНР за сутки - РИА Новости, 18.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221118/dnr-1832396578.html
Украинские войска 29 раз обстреляли территорию ДНР за сутки
Украинские войска 29 раз обстреляли территорию ДНР за сутки - РИА Новости, 18.11.2022
Украинские войска 29 раз обстреляли территорию ДНР за сутки
Украинские войска за минувшие сутки 29 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 139 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T10:14
2022-11-18T10:14
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
донецк
горловка
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 18 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 29 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 139 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 29 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженнхы формирований Украины). На донецком направлении противник применял – РСЗО "Град", артиллерию 155 и 152 миллиметров. На иловайском - РСЗО "Himars". На ясиноватском – артиллерию 152 миллиметров. На горловском – артиллерию 155, 152 и 122 миллиметров. Выпустив 139 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Под вражеским огнем оказались районы шести населенных пунктов республики: Донецк, Иловайск, Горловка, Ясиноватая, Макеевка, Старомихайловка.За прошедшие сутки в Куйбышевском районе Донецка погиб мужчина, ранения различной степени тяжести получили четыре мирных жителя в Ясиноватой, Центрально-Городском районе Горловки и Марьинке.В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 36 обстрелов.
https://ria.ru/20221118/donetsk-1832393541.html
донецкая народная республика
донецк
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происшествия, донецкая народная республика, донецк, горловка, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Донецк, Горловка, Донбасс, Вооруженные силы Украины
10:14 18.11.2022
 
Украинские войска 29 раз обстреляли территорию ДНР за сутки

Представительство ДНР: украинские войска выпустили 139 боеприпасов по республике за сутки

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки украинских снарядов в Донецке
Осколки украинских снарядов в Донецке - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Осколки украинских снарядов в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 18 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 29 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 139 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 29 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженнхы формирований Украины). На донецком направлении противник применял – РСЗО "Град", артиллерию 155 и 152 миллиметров. На иловайском - РСЗО "Himars". На ясиноватском – артиллерию 152 миллиметров. На горловском – артиллерию 155, 152 и 122 миллиметров. Выпустив 139 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Осколки украинских снарядов в Донбассе - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
Вчера, 09:57Специальная военная операция на Украине
ВСУ обстреляли кондитерскую фабрику "Лаконд" в Донецке
Под вражеским огнем оказались районы шести населенных пунктов республики: Донецк, Иловайск, Горловка, Ясиноватая, Макеевка, Старомихайловка.
За прошедшие сутки в Куйбышевском районе Донецка погиб мужчина, ранения различной степени тяжести получили четыре мирных жителя в Ясиноватой, Центрально-Городском районе Горловки и Марьинке.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 36 обстрелов.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаДонецкГорловкаДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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