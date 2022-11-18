https://ria.ru/20221118/dnr-1832392036.html

В ДНР более 30 тысяч бытовых абонентов остаются без света

В ДНР более 30 тысяч бытовых абонентов остаются без света - РИА Новости, 18.11.2022

В ДНР более 30 тысяч бытовых абонентов остаются без света

Более 30 тысяч бытовых абонентов остаются без света в Донецкой Народной Республике, сообщило в пятницу министерство угля и энергетики ДНР. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T09:46

2022-11-18T09:46

2022-11-18T09:46

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

министерство угля и энергетики днр

жкх

происшествия

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ДОНЕЦК, 18 ноя - РИА Новости. Более 30 тысяч бытовых абонентов остаются без света в Донецкой Народной Республике, сообщило в пятницу министерство угля и энергетики ДНР."По состоянию на 7.00 18 ноября на территории Донецкой Народной Республики обесточено 498 трансформаторных подстанций, 30 337 бытовых абонентов", - говорится в сообщении министерства в его Telegram-канале.В министерстве добавили, что за минувшие сутки энергетикам пришлось устранять последствия не только обстрелов со стороны украинских войск, но и разгулявшейся непогоды.Сообщается, что аварийно-восстановительные бригады "Региональной энергопоставляющей компании" уже устраняют повреждения электросетей в разных районах республики.

https://ria.ru/20221117/obstrel-1832236987.html

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донецкая народная республика, министерство угля и энергетики днр, жкх, происшествия