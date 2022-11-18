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В ДНР более 30 тысяч бытовых абонентов остаются без света - РИА Новости, 18.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221118/dnr-1832392036.html
В ДНР более 30 тысяч бытовых абонентов остаются без света
В ДНР более 30 тысяч бытовых абонентов остаются без света - РИА Новости, 18.11.2022
В ДНР более 30 тысяч бытовых абонентов остаются без света
Более 30 тысяч бытовых абонентов остаются без света в Донецкой Народной Республике, сообщило в пятницу министерство угля и энергетики ДНР. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T09:46
2022-11-18T09:46
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
министерство угля и энергетики днр
жкх
происшествия
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ДОНЕЦК, 18 ноя - РИА Новости. Более 30 тысяч бытовых абонентов остаются без света в Донецкой Народной Республике, сообщило в пятницу министерство угля и энергетики ДНР."По состоянию на 7.00 18 ноября на территории Донецкой Народной Республики обесточено 498 трансформаторных подстанций, 30 337 бытовых абонентов", - говорится в сообщении министерства в его Telegram-канале.В министерстве добавили, что за минувшие сутки энергетикам пришлось устранять последствия не только обстрелов со стороны украинских войск, но и разгулявшейся непогоды.Сообщается, что аварийно-восстановительные бригады "Региональной энергопоставляющей компании" уже устраняют повреждения электросетей в разных районах республики.
https://ria.ru/20221117/obstrel-1832236987.html
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донецкая народная республика, министерство угля и энергетики днр, жкх, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Министерство угля и энергетики ДНР, ЖКХ, Происшествия
09:46 18.11.2022
 
В ДНР более 30 тысяч бытовых абонентов остаются без света

Минугля ДНР: в республике более 30 тысяч бытовых абонентов остаются без света

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ДОНЕЦК, 18 ноя - РИА Новости. Более 30 тысяч бытовых абонентов остаются без света в Донецкой Народной Республике, сообщило в пятницу министерство угля и энергетики ДНР.
"По состоянию на 7.00 18 ноября на территории Донецкой Народной Республики обесточено 498 трансформаторных подстанций, 30 337 бытовых абонентов", - говорится в сообщении министерства в его Telegram-канале.
В министерстве добавили, что за минувшие сутки энергетикам пришлось устранять последствия не только обстрелов со стороны украинских войск, но и разгулявшейся непогоды.
Сообщается, что аварийно-восстановительные бригады "Региональной энергопоставляющей компании" уже устраняют повреждения электросетей в разных районах республики.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаМинистерство угля и энергетики ДНРЖКХПроисшествия
 
 
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