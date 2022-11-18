https://ria.ru/20221118/diversiya-1832625259.html
В Херсонской области пресекли диверсию "Правого сектора"*
В Херсонской области пресекли диверсию "Правого сектора"* - РИА Новости, 18.11.2022
В Херсонской области пресекли диверсию "Правого сектора"*
Силовики предотвратили диверсионно-террористический акт в Херсонской области, который готовил член украинской экстремистской организации "Правый сектор"*,... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T19:24
2022-11-18T19:24
2022-11-18T19:24
в мире
александр романович
херсонская область
новая каховка
украина
правый сектор
служба безопасности украины
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НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская обл.), 18 ноя - РИА Новости. Силовики предотвратили диверсионно-террористический акт в Херсонской области, который готовил член украинской экстремистской организации "Правый сектор"*, выполнявший задания СБУ.В ходе оперативных мероприятий в поселке Днепряны, расположенном близ Новой Каховки, правоохранительные органы обнаружили схрон, в котором находились компоненты для изготовления взрывного устройства с поражающими элементами, обрез и патроны к нему, ножи.Силовики установили, что тайник был устроен гражданином Украины Валерием Батениным, 1960 года рождения, который является членом 12-й отдельной роты организации украинских националистов "Правый сектор"*. Также установлено, что деятельность националиста курировали сотрудники управления СБУ по Херсонской области Федченко Алексей Владимирович и Бойко Александр Романович.В ходе оперативных мероприятий дома у Батенина обнаружили топографические карты, методички по уничтожению российской техники и ведению партизанской войны, инструкции и записи по самостоятельному изготовлению взрывных устройств, символику "Правого сектора"*.* Экстремистская организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20221111/diversiya-1830813256.html
https://ria.ru/20221110/otvetstvennost-1830596537.html
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в мире, александр романович, херсонская область , новая каховка, украина, правый сектор, служба безопасности украины
В мире, Александр Романович, Херсонская область , Новая Каховка, Украина, Правый сектор, Служба безопасности Украины
В Херсонской области пресекли диверсию "Правого сектора"*
В Херсонской области пресекли диверсию, которую готовил "Правый сектор" по заданию СБУ