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Боец НМ ДНР и украинский пленный рассказали о ликвидации диверсантов ВСУ - РИА Новости, 18.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221118/diversanty-1832369035.html
Боец НМ ДНР и украинский пленный рассказали о ликвидации диверсантов ВСУ
Боец НМ ДНР и украинский пленный рассказали о ликвидации диверсантов ВСУ - РИА Новости, 18.11.2022
Боец НМ ДНР и украинский пленный рассказали о ликвидации диверсантов ВСУ
Военные ДНР ликвидировали под Артемовском группу украинских диверсантов, которые поначалу согласились на переговоры о сдаче, но потом внезапно кинули в своих... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T04:14
2022-11-18T04:39
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
ак-74
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ДОНЕЦК, 18 ноя - РИА Новости. Военные ДНР ликвидировали под Артемовском группу украинских диверсантов, которые поначалу согласились на переговоры о сдаче, но потом внезапно кинули в своих противников гранату, рассказали РИА Новости участники событий с обеих сторон — российский боец и единственный выживший, но попавший в плен украинский военный.По словам военнослужащего Народной милиции ДНР с позывным "Байкал", во время разведки с воздуха были замечены две группы украинских диверсантов, одна из них при попытки смены позиции была уничтожена огнем артиллерией, большую часть этой группы завалило обломками двухэтажного здания, где украинские военные пытались укрыться. Вторая группа забаррикадировалась в подвале четырехэтажного дома, где был оборудован бункер. Российские бойцы подошли к подвалу вплотную."Первое, что в глаза бросилось, это чехлы — оружие в чехлах, оружие длиннее обычного, соответственно — глушитель, каски безухие, светлые, ярко-светлые песочные бронежилеты, - которые сейчас новые получают (украинские военные - ред.), не те пятнистые бронежилеты ТМ3000, которые у них раньше были", - рассказал "Байкал".Военные ДНР решили ночью зайти в подвал, там они обнаружили бронированную дверь, через которую и начали вести переговоры с забаррикадировавшимися украинцами о сдаче в плен. В результате, по словам "Байкала", договорились со старшим украинской группы, что через полчаса он даст ответ."Спустя полчаса мы спустились узнать, каков ответ. А он (украинский пленный - ред.) из подвала, под ступеньки, снизу вверх забросил гранату, они забросили гранату — и назад забаррикадировались… Пыль (от взрыва - ред.) немного осела, и нами было принято решение о подрыве данного бункера, поскольку переговоры дальше места не имели, было принято решение обвалить вход в бомбоубежище, дабы деблокировать их полностью, исключить какой-либо маневр их", - сказал "Байкал".После взрыва, по его словам, выжили двое диверсантов, оба были ранены."Мы сами… вылезли уже (выбрались из-под завалов через обвалившиеся перекрытия дома - ред.), бункер взорвали, мы вышли и не знали, в какую сторону идти", - рассказал РИА Новости пленный украинец, рядовой 120-го отдельного разведывательного батальона Владимир Масюк, житель Закарпатья.Масюк признался, что ему повезло: он сдался в плен, ему сделали операцию и вытащили все осколки из ноги. А его сослуживец, с которым они вылезали из-под завалов, подорвался на мине.По словам пленного, их подразделение подняли ночью и повезли в неизвестном направлении."Сказали - едем, а куда едем - мы так и не поняли, нам не поставили ни задачи, вообще ничего… мы туда зашли (в бункер - ред.), мы связались, что мы на месте уже, они сказали: "Хорошо, ждите". А чего ждать - мы не знали", - сказал пленный.Также он рассказал, как выглядели переговоры с украинской стороны. "Стучали в двери и предлагали сдаться, у нас там старший был, я не знаю, что они отвечали", - рассказал Масюк. Сам он, по его утверждению, находился в соседней комнате, из-за этого ему удалось выжить: плиты, упавшие с потолка, закрыли его от ударов обломков бункера.Как сообщил военнопленный, он предлагал старшим товарищам сдаться, на что ему ответили: "Нет, сидим и ждем наших". "Вот и дождались", - саркастически резюмировал Масюк.После того как российские бойцы захватили его, а остальные украинские военные были ликвидированы, группа Народной милиции проверила сам бункер. "Там боеприпасов было больше, чем можно себе вообразить, а еще разного рода газовые баллоны, бензогенераторы, бензин. Там все сдетонировало так, что плиты вырвало даже с отдушины", - рассказал "Байкал".Так же он показал остатки оружия, которые вынесли из бункера: гранатомет зарубежного производства, ручной пулемет РПК-74, пара автоматов АК-74, остатки прибора ночного видения или тепловизора, а также доработанный немецкий пулемет MG времен Второй мировой, известный как "пила Гитлера".
https://ria.ru/20221116/khalatnost-1831801307.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221101/plennye-1828433076.html
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донецкая народная республика, ак-74
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, АК-74
04:14 18.11.2022 (обновлено: 04:39 18.11.2022)
 
Боец НМ ДНР и украинский пленный рассказали о ликвидации диверсантов ВСУ

Боец НМ ДНР и украинский пленный рассказали об уничтожении диверсантов ВСУ под Артемовском

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкВоеннослужащие ДНР
Военнослужащие ДНР - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащие ДНР . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 ноя - РИА Новости. Военные ДНР ликвидировали под Артемовском группу украинских диверсантов, которые поначалу согласились на переговоры о сдаче, но потом внезапно кинули в своих противников гранату, рассказали РИА Новости участники событий с обеих сторон — российский боец и единственный выживший, но попавший в плен украинский военный.
По словам военнослужащего Народной милиции ДНР с позывным "Байкал", во время разведки с воздуха были замечены две группы украинских диверсантов, одна из них при попытки смены позиции была уничтожена огнем артиллерией, большую часть этой группы завалило обломками двухэтажного здания, где украинские военные пытались укрыться. Вторая группа забаррикадировалась в подвале четырехэтажного дома, где был оборудован бункер. Российские бойцы подошли к подвалу вплотную.
"Первое, что в глаза бросилось, это чехлы — оружие в чехлах, оружие длиннее обычного, соответственно — глушитель, каски безухие, светлые, ярко-светлые песочные бронежилеты, - которые сейчас новые получают (украинские военные - ред.), не те пятнистые бронежилеты ТМ3000, которые у них раньше были", - рассказал "Байкал".
Военные ДНР решили ночью зайти в подвал, там они обнаружили бронированную дверь, через которую и начали вести переговоры с забаррикадировавшимися украинцами о сдаче в плен. В результате, по словам "Байкала", договорились со старшим украинской группы, что через полчаса он даст ответ.
"Спустя полчаса мы спустились узнать, каков ответ. А он (украинский пленный - ред.) из подвала, под ступеньки, снизу вверх забросил гранату, они забросили гранату — и назад забаррикадировались… Пыль (от взрыва - ред.) немного осела, и нами было принято решение о подрыве данного бункера, поскольку переговоры дальше места не имели, было принято решение обвалить вход в бомбоубежище, дабы деблокировать их полностью, исключить какой-либо маневр их", - сказал "Байкал".
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После взрыва, по его словам, выжили двое диверсантов, оба были ранены.
"Мы сами… вылезли уже (выбрались из-под завалов через обвалившиеся перекрытия дома - ред.), бункер взорвали, мы вышли и не знали, в какую сторону идти", - рассказал РИА Новости пленный украинец, рядовой 120-го отдельного разведывательного батальона Владимир Масюк, житель Закарпатья.
Масюк признался, что ему повезло: он сдался в плен, ему сделали операцию и вытащили все осколки из ноги. А его сослуживец, с которым они вылезали из-под завалов, подорвался на мине.
По словам пленного, их подразделение подняли ночью и повезли в неизвестном направлении.
"Сказали - едем, а куда едем - мы так и не поняли, нам не поставили ни задачи, вообще ничего… мы туда зашли (в бункер - ред.), мы связались, что мы на месте уже, они сказали: "Хорошо, ждите". А чего ждать - мы не знали", - сказал пленный.
Также он рассказал, как выглядели переговоры с украинской стороны. "Стучали в двери и предлагали сдаться, у нас там старший был, я не знаю, что они отвечали", - рассказал Масюк. Сам он, по его утверждению, находился в соседней комнате, из-за этого ему удалось выжить: плиты, упавшие с потолка, закрыли его от ударов обломков бункера.
Как сообщил военнопленный, он предлагал старшим товарищам сдаться, на что ему ответили: "Нет, сидим и ждем наших". "Вот и дождались", - саркастически резюмировал Масюк.
После того как российские бойцы захватили его, а остальные украинские военные были ликвидированы, группа Народной милиции проверила сам бункер. "Там боеприпасов было больше, чем можно себе вообразить, а еще разного рода газовые баллоны, бензогенераторы, бензин. Там все сдетонировало так, что плиты вырвало даже с отдушины", - рассказал "Байкал".
Так же он показал остатки оружия, которые вынесли из бункера: гранатомет зарубежного производства, ручной пулемет РПК-74, пара автоматов АК-74, остатки прибора ночного видения или тепловизора, а также доработанный немецкий пулемет MG времен Второй мировой, известный как "пила Гитлера".
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