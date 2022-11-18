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В Нижегородской области двое детей провалились под лед на пруду
В Нижегородской области двое детей провалились под лед на пруду - РИА Новости, 18.11.2022
В Нижегородской области двое детей провалились под лед на пруду
Прохожий спас двух школьников, провалившихся под тонкий лед на пруду в Нижегородской области, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T17:13
2022-11-18T17:13
2022-11-18T17:13
происшествия
нижегородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 ноя — РИА Новости. Прохожий спас двух школьников, провалившихся под тонкий лед на пруду в Нижегородской области, сообщает региональное управление МЧС.Инцидент произошел на пруду Ленинский в городе Первомайске 17 ноября."Двое 11-летних мальчишек провалились под лед. К счастью, неподалеку от пруда находился Александр Шамаев, который увидел происходящее и, не раздумывая, бросился ребятам на помощь. Мужчина достал мальчиков из воды и отвел их в здание единой дежурно-диспетчерской службы Первомайска, где им оказали первую помощь, сообщили о случившемся родителям и вызвали скорую помощь", - говорится в сообщении.Ребят доставили в Первомайскую ЦРБ. Их состояние оценивается как удовлетворительное, их жизням ничего не угрожает.Пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области отмечает, что это первый в этом сезоне случай спасения на едва появившемся льду, и напоминает, что безопасной для выхода на лед считается его толщина не менее 7 сантиметров при устойчивой морозной погоде в течение недели.
https://ria.ru/20211204/mchs-1762142912.html
нижегородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нижегородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Нижегородской области двое детей провалились под лед на пруду
Прохожий спас двух школьников, провалившихся под лед на пруду в нижегородском Первомайске
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 ноя — РИА Новости.
Прохожий спас двух школьников, провалившихся под тонкий лед на пруду в Нижегородской области, сообщает
региональное управление МЧС.
Инцидент произошел на пруду Ленинский в городе Первомайске 17 ноября.
"Двое 11-летних мальчишек провалились под лед. К счастью, неподалеку от пруда находился Александр Шамаев, который увидел происходящее и, не раздумывая, бросился ребятам на помощь. Мужчина достал мальчиков из воды и отвел их в здание единой дежурно-диспетчерской службы Первомайска, где им оказали первую помощь, сообщили о случившемся родителям и вызвали скорую помощь", - говорится в сообщении.
Ребят доставили в Первомайскую ЦРБ. Их состояние оценивается как удовлетворительное, их жизням ничего не угрожает.
Пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области отмечает, что это первый в этом сезоне случай спасения на едва появившемся льду, и напоминает, что безопасной для выхода на лед считается его толщина не менее 7 сантиметров при устойчивой морозной погоде в течение недели.