В Кремле ответили на заявления о разлучении семей из-за эвакуации
Песков: заявления о разлучении семей из-за вывоза из зоны спецоперации голословны
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЖители Херсона во время эвакуации на левый берег Днепра
Жители Херсона во время эвакуации на левый берег Днепра. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Заявления о большом количестве случаев разлучения детей и родителей в результате вывоза из зоны спецоперации являются голословными, детский омбудсмен Мария Львова-Белова занимается каждым конкретным случаем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мне неизвестно о том, что было какое-то разлучение с родителями и что какие-то отдельные дети были эвакуированы. Там же нужно смотреть каждый случай. Есть дети, у которых родители погибли, есть дети, у которых просто в данный момент не оказалось рядом родителей, и так далее. Здесь такие заявления абсолютно голословные", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление советника президента Украины Дарьи Герасимчук о том, что по меньшей мене 11 тысяч детей были эвакуированы в Россию с начала спецоперации, и отвечая на вопрос, какие меры предпринимаются для воссоединения с родителями детей, которые были разлучены с ними.
Он отметил, что детский омбудсмен России Мария Львова-Белова занимается каждым конкретным случаем.
Ранее Львова-Белова посетила четыре новые территории России для аудита системы детства и передала помощь семьям. В рамках поездки в Херсонскую область, в Геническе под руководством детского омбудсмена состоялось совещание с профильными ведомствами региона, где были обсуждены вопросы оперативного оказания социальной помощи детям Херсонской области. Львова-Белова отметила, что необходимо создать приют для детей, которые в силу разных причин остались без родительского попечения. Кроме того, омбудсмен взяла на контроль вопрос жизнеустройства детей, которых вывезли из социальных учреждений региона.