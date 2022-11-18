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В Кремле ответили на заявления о разлучении семей из-за эвакуации - РИА Новости, 18.11.2022
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В Кремле ответили на заявления о разлучении семей из-за эвакуации
В Кремле ответили на заявления о разлучении семей из-за эвакуации - РИА Новости, 18.11.2022
В Кремле ответили на заявления о разлучении семей из-за эвакуации
Заявления о большом количестве случаев разлучения детей и родителей в результате вывоза из зоны спецоперации являются голословными, детский омбудсмен Мария... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T13:35
2022-11-18T13:35
россия
херсонская область
общество
мария львова-белова
дмитрий песков
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Заявления о большом количестве случаев разлучения детей и родителей в результате вывоза из зоны спецоперации являются голословными, детский омбудсмен Мария Львова-Белова занимается каждым конкретным случаем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мне неизвестно о том, что было какое-то разлучение с родителями и что какие-то отдельные дети были эвакуированы. Там же нужно смотреть каждый случай. Есть дети, у которых родители погибли, есть дети, у которых просто в данный момент не оказалось рядом родителей, и так далее. Здесь такие заявления абсолютно голословные", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление советника президента Украины Дарьи Герасимчук о том, что по меньшей мене 11 тысяч детей были эвакуированы в Россию с начала спецоперации, и отвечая на вопрос, какие меры предпринимаются для воссоединения с родителями детей, которые были разлучены с ними.Он отметил, что детский омбудсмен России Мария Львова-Белова занимается каждым конкретным случаем.Ранее Львова-Белова посетила четыре новые территории России для аудита системы детства и передала помощь семьям. В рамках поездки в Херсонскую область, в Геническе под руководством детского омбудсмена состоялось совещание с профильными ведомствами региона, где были обсуждены вопросы оперативного оказания социальной помощи детям Херсонской области. Львова-Белова отметила, что необходимо создать приют для детей, которые в силу разных причин остались без родительского попечения. Кроме того, омбудсмен взяла на контроль вопрос жизнеустройства детей, которых вывезли из социальных учреждений региона.
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россия, херсонская область , общество, мария львова-белова, дмитрий песков
Россия, Херсонская область , Общество, Мария Львова-Белова, Дмитрий Песков
13:35 18.11.2022
 
В Кремле ответили на заявления о разлучении семей из-за эвакуации

Песков: заявления о разлучении семей из-за вывоза из зоны спецоперации голословны

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЖители Херсона во время эвакуации на левый берег Днепра
Жители Херсона во время эвакуации на левый берег Днепра - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Жители Херсона во время эвакуации на левый берег Днепра. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Заявления о большом количестве случаев разлучения детей и родителей в результате вывоза из зоны спецоперации являются голословными, детский омбудсмен Мария Львова-Белова занимается каждым конкретным случаем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мне неизвестно о том, что было какое-то разлучение с родителями и что какие-то отдельные дети были эвакуированы. Там же нужно смотреть каждый случай. Есть дети, у которых родители погибли, есть дети, у которых просто в данный момент не оказалось рядом родителей, и так далее. Здесь такие заявления абсолютно голословные", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление советника президента Украины Дарьи Герасимчук о том, что по меньшей мене 11 тысяч детей были эвакуированы в Россию с начала спецоперации, и отвечая на вопрос, какие меры предпринимаются для воссоединения с родителями детей, которые были разлучены с ними.
Он отметил, что детский омбудсмен России Мария Львова-Белова занимается каждым конкретным случаем.
Ранее Львова-Белова посетила четыре новые территории России для аудита системы детства и передала помощь семьям. В рамках поездки в Херсонскую область, в Геническе под руководством детского омбудсмена состоялось совещание с профильными ведомствами региона, где были обсуждены вопросы оперативного оказания социальной помощи детям Херсонской области. Львова-Белова отметила, что необходимо создать приют для детей, которые в силу разных причин остались без родительского попечения. Кроме того, омбудсмен взяла на контроль вопрос жизнеустройства детей, которых вывезли из социальных учреждений региона.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
16 ноября, 12:46
Москалькова: Россия готова отдать опекунам эвакуированных из зоны СВО детей
 
РоссияХерсонская областьОбществоМария Львова-БеловаДмитрий Песков
 
 
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