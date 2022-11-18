https://ria.ru/20221118/deti-1832469822.html

В Кремле ответили на заявления о разлучении семей из-за эвакуации

В Кремле ответили на заявления о разлучении семей из-за эвакуации - РИА Новости, 18.11.2022

В Кремле ответили на заявления о разлучении семей из-за эвакуации

Заявления о большом количестве случаев разлучения детей и родителей в результате вывоза из зоны спецоперации являются голословными, детский омбудсмен Мария... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T13:35

2022-11-18T13:35

2022-11-18T13:35

россия

херсонская область

общество

мария львова-белова

дмитрий песков

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Заявления о большом количестве случаев разлучения детей и родителей в результате вывоза из зоны спецоперации являются голословными, детский омбудсмен Мария Львова-Белова занимается каждым конкретным случаем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мне неизвестно о том, что было какое-то разлучение с родителями и что какие-то отдельные дети были эвакуированы. Там же нужно смотреть каждый случай. Есть дети, у которых родители погибли, есть дети, у которых просто в данный момент не оказалось рядом родителей, и так далее. Здесь такие заявления абсолютно голословные", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление советника президента Украины Дарьи Герасимчук о том, что по меньшей мене 11 тысяч детей были эвакуированы в Россию с начала спецоперации, и отвечая на вопрос, какие меры предпринимаются для воссоединения с родителями детей, которые были разлучены с ними.Он отметил, что детский омбудсмен России Мария Львова-Белова занимается каждым конкретным случаем.Ранее Львова-Белова посетила четыре новые территории России для аудита системы детства и передала помощь семьям. В рамках поездки в Херсонскую область, в Геническе под руководством детского омбудсмена состоялось совещание с профильными ведомствами региона, где были обсуждены вопросы оперативного оказания социальной помощи детям Херсонской области. Львова-Белова отметила, что необходимо создать приют для детей, которые в силу разных причин остались без родительского попечения. Кроме того, омбудсмен взяла на контроль вопрос жизнеустройства детей, которых вывезли из социальных учреждений региона.

https://ria.ru/20221116/deti-1831894880.html

россия

херсонская область

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, херсонская область , общество, мария львова-белова, дмитрий песков