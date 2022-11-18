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Центробанк ожидает продолжение оттока с валютных депозитов
Центробанк ожидает продолжение оттока с валютных депозитов - РИА Новости, 18.11.2022
Центробанк ожидает продолжение оттока с валютных депозитов
Отток с валютных депозитов в России, вероятно, будет продолжаться в условиях сохранения рисков по недружественным валютам, говорится в материалах Банка России. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T18:38
2022-11-18T18:38
2022-11-18T18:38
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Отток с валютных депозитов в России, вероятно, будет продолжаться в условиях сохранения рисков по недружественным валютам, говорится в материалах Банка России."Отток с валютных депозитов, вероятно, будет продолжаться в условиях сохранения рисков по недружественным валютам, при этом в сентябре наметилась тенденция к развитию сегмента депозитов физических лиц в юанях", - говорится в сообщении.По предварительным оценкам ЦБ, снятие физическими лицами сбережений из банков в октябре замедлилось. Рублевые сбережения будут поддерживать повысившиеся ставки по депозитам, однако динамика также будет зависеть от специфики сберегательного поведения, отмечает регулятор.Усилившийся отток валютных сбережений из банков в сентябре составил около 7 миллиардов долларов. Чтобы замедлить сокращение валютного фондирования, банки в том числе смягчали условия ведения валютных счетов – уменьшили комиссии и увеличили остатки, с которых начисляются комиссии, говорится в сообщении."Валютизация депозитов физических лиц в банках в сентябре обновила исторический минимум, составив 10,5% по сравнению с 12,1% в августе", - добавили в ЦБ.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Центробанк ожидает продолжение оттока с валютных депозитов
Центробанк ожидает, что отток с валютных депозитов будет продолжаться из-за рисков
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости.
Отток с валютных депозитов в России, вероятно, будет продолжаться в условиях сохранения рисков по недружественным валютам, говорится
в материалах Банка России.
"Отток с валютных депозитов, вероятно, будет продолжаться в условиях сохранения рисков по недружественным валютам, при этом в сентябре наметилась тенденция к развитию сегмента депозитов физических лиц в юанях", - говорится в сообщении.
По предварительным оценкам ЦБ, снятие физическими лицами сбережений из банков в октябре замедлилось. Рублевые сбережения будут поддерживать повысившиеся ставки по депозитам, однако динамика также будет зависеть от специфики сберегательного поведения, отмечает регулятор.
Усилившийся отток валютных сбережений из банков в сентябре составил около 7 миллиардов долларов. Чтобы замедлить сокращение валютного фондирования, банки в том числе смягчали условия ведения валютных счетов – уменьшили комиссии и увеличили остатки, с которых начисляются комиссии, говорится в сообщении.
"Валютизация депозитов физических лиц в банках в сентябре обновила исторический минимум, составив 10,5% по сравнению с 12,1% в августе", - добавили в ЦБ.