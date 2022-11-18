https://ria.ru/20221118/delo-1832655455.html

На Кубани на работницу салона связи завели дело за продажу данных абонентов

На Кубани на работницу салона связи завели дело за продажу данных абонентов - РИА Новости, 18.11.2022

На Кубани на работницу салона связи завели дело за продажу данных абонентов

Сотрудница салона сотовой связи и ее знакомый подозреваются в незаконной продаже персональных данных абонентов в Ейске, им грозит до 5 лет лишения свободы,... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T21:36

2022-11-18T21:36

2022-11-18T21:36

происшествия

россия

краснодарский край

ейск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg

КРАСНОДАР, 18 ноя – РИА Новости. Сотрудница салона сотовой связи и ее знакомый подозреваются в незаконной продаже персональных данных абонентов в Ейске, им грозит до 5 лет лишения свободы, сообщили в Telegram-канале ГУ МВД России по Краснодарскому краю."Следственным отделом ОМВД России по Ейскому району расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении двоих местных жителей 22 и 23 лет, по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 183 УК РФ "Незаконный получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну", - говорится в сообщении.По данным следствия, 23-летний подозреваемый обнаружил в одном из мессенджеров предложение о покупке установочных данных абонентов мобильных операторов. Фигурант убедил свою 22-летнюю знакомую, работающую в салоне сотовой связи, передать ему персональные сведения о клиентах компании, к которым она имела доступ. Полученную от девушки конфиденциальную информацию молодой человек продал заказчику.Уточняется, что факт незаконного разглашения сведений, составляющих коммерческую тайну, выявили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Санкции инкриминируемой им статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

https://ria.ru/20221029/dannye-1827689918.html

россия

краснодарский край

ейск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, россия, краснодарский край, ейск