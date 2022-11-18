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На Кубани на работницу салона связи завели дело за продажу данных абонентов - РИА Новости, 18.11.2022
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На Кубани на работницу салона связи завели дело за продажу данных абонентов
На Кубани на работницу салона связи завели дело за продажу данных абонентов - РИА Новости, 18.11.2022
На Кубани на работницу салона связи завели дело за продажу данных абонентов
Сотрудница салона сотовой связи и ее знакомый подозреваются в незаконной продаже персональных данных абонентов в Ейске, им грозит до 5 лет лишения свободы,... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T21:36
2022-11-18T21:36
происшествия
россия
краснодарский край
ейск
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КРАСНОДАР, 18 ноя – РИА Новости. Сотрудница салона сотовой связи и ее знакомый подозреваются в незаконной продаже персональных данных абонентов в Ейске, им грозит до 5 лет лишения свободы, сообщили в Telegram-канале ГУ МВД России по Краснодарскому краю."Следственным отделом ОМВД России по Ейскому району расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении двоих местных жителей 22 и 23 лет, по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 183 УК РФ "Незаконный получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну", - говорится в сообщении.По данным следствия, 23-летний подозреваемый обнаружил в одном из мессенджеров предложение о покупке установочных данных абонентов мобильных операторов. Фигурант убедил свою 22-летнюю знакомую, работающую в салоне сотовой связи, передать ему персональные сведения о клиентах компании, к которым она имела доступ. Полученную от девушки конфиденциальную информацию молодой человек продал заказчику.Уточняется, что факт незаконного разглашения сведений, составляющих коммерческую тайну, выявили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Санкции инкриминируемой им статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
https://ria.ru/20221029/dannye-1827689918.html
россия
краснодарский край
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происшествия, россия, краснодарский край, ейск
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Ейск
21:36 18.11.2022
 
На Кубани на работницу салона связи завели дело за продажу данных абонентов

МВД: на Кубани на сотрудницу салона сотовой связи завели дело за продажу данных абонентов

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 18 ноя – РИА Новости. Сотрудница салона сотовой связи и ее знакомый подозреваются в незаконной продаже персональных данных абонентов в Ейске, им грозит до 5 лет лишения свободы, сообщили в Telegram-канале ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
"Следственным отделом ОМВД России по Ейскому району расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении двоих местных жителей 22 и 23 лет, по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 183 УК РФ "Незаконный получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 23-летний подозреваемый обнаружил в одном из мессенджеров предложение о покупке установочных данных абонентов мобильных операторов. Фигурант убедил свою 22-летнюю знакомую, работающую в салоне сотовой связи, передать ему персональные сведения о клиентах компании, к которым она имела доступ. Полученную от девушки конфиденциальную информацию молодой человек продал заказчику.
Уточняется, что факт незаконного разглашения сведений, составляющих коммерческую тайну, выявили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.
Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Санкции инкриминируемой им статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Паспорт - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
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ПроисшествияРоссияКраснодарский крайЕйск
 
 
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