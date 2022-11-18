https://ria.ru/20221118/covid-19-1832400672.html

Собянин назвал ситуацию по COVID-19 в Москве спокойной

Собянин назвал ситуацию по COVID-19 в Москве спокойной - РИА Новости, 18.11.2022

Собянин назвал ситуацию по COVID-19 в Москве спокойной

Ситуация по COVID в Москве сейчас спокойная, заболеваемость небольшая, сообщил в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин, отметив, что при необходимости РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T10:36

2022-11-18T10:36

2022-11-18T11:16

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Ситуация по COVID в Москве сейчас спокойная, заболеваемость небольшая, сообщил в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин, отметив, что при необходимости город готов бороться с ростом заболеваемости."Как-то ковид отошел на второй план, но есть, конечно, небольшой объем заболеваний, от 500 до тысячи человек, это минимальные значения, по сути дела, за все предыдущие периоды с учетом того, что тяжесть заболеваний, она тоже стала значительно меньше. Можно считать, что сегодня ситуация более-менее спокойная. Посмотрим, что будет дальше. Впереди осенне-зимний период, конечно, наверное, какие-то осложнения будут, но мы готовы с этим бороться", - сказал Собянин.Ранее мэр заявил, что москвичам и компаниям по "ковидной амнистии" было возвращено порядка 35 тысяч штрафов.Читайте полный текст интервью Сергея Собянина >>

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"Минимальные значения за все предыдущие периоды" – Собянин о числе заболевших ковидом "Минимальные значения за все предыдущие периоды" – Собянин о числе заболевших ковидом 2022-11-18T10:36 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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