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Собянин назвал ситуацию по COVID-19 в Москве спокойной - РИА Новости, 18.11.2022
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https://ria.ru/20221118/covid-19-1832400672.html
Собянин назвал ситуацию по COVID-19 в Москве спокойной
Собянин назвал ситуацию по COVID-19 в Москве спокойной - РИА Новости, 18.11.2022
Собянин назвал ситуацию по COVID-19 в Москве спокойной
Ситуация по COVID в Москве сейчас спокойная, заболеваемость небольшая, сообщил в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин, отметив, что при необходимости РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T10:36
2022-11-18T11:16
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
сергей собянин
москва
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Ситуация по COVID в Москве сейчас спокойная, заболеваемость небольшая, сообщил в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин, отметив, что при необходимости город готов бороться с ростом заболеваемости."Как-то ковид отошел на второй план, но есть, конечно, небольшой объем заболеваний, от 500 до тысячи человек, это минимальные значения, по сути дела, за все предыдущие периоды с учетом того, что тяжесть заболеваний, она тоже стала значительно меньше. Можно считать, что сегодня ситуация более-менее спокойная. Посмотрим, что будет дальше. Впереди осенне-зимний период, конечно, наверное, какие-то осложнения будут, но мы готовы с этим бороться", - сказал Собянин.Ранее мэр заявил, что москвичам и компаниям по "ковидной амнистии" было возвращено порядка 35 тысяч штрафов.Читайте полный текст интервью Сергея Собянина &gt;&gt;
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"Минимальные значения за все предыдущие периоды" – Собянин о числе заболевших ковидом
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общество, здоровье - общество, сергей собянин, москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Сергей Собянин, Москва, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
10:36 18.11.2022 (обновлено: 11:16 18.11.2022)
 
Собянин назвал ситуацию по COVID-19 в Москве спокойной

Собянин заявил, что заболеваемость COVID-19 в Москве сейчас небольшая

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Ситуация по COVID в Москве сейчас спокойная, заболеваемость небольшая, сообщил в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин, отметив, что при необходимости город готов бороться с ростом заболеваемости.
"Как-то ковид отошел на второй план, но есть, конечно, небольшой объем заболеваний, от 500 до тысячи человек, это минимальные значения, по сути дела, за все предыдущие периоды с учетом того, что тяжесть заболеваний, она тоже стала значительно меньше. Можно считать, что сегодня ситуация более-менее спокойная. Посмотрим, что будет дальше. Впереди осенне-зимний период, конечно, наверное, какие-то осложнения будут, но мы готовы с этим бороться", - сказал Собянин.
Ранее мэр заявил, что москвичам и компаниям по "ковидной амнистии" было возвращено порядка 35 тысяч штрафов.
Читайте полный текст интервью Сергея Собянина >>
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