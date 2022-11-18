https://ria.ru/20221118/cooper-1832409846.html

Брэдли Купер сыграет детектива в новом фильме Спилберга

Брэдли Купер сыграет детектива в новом фильме Спилберга - РИА Новости, 18.11.2022

Брэдли Купер сыграет детектива в новом фильме Спилберга

Брэдли Купер сыграет в новом фильме Стивена Спилберга "Буллит", а также спродюсирует ленту, утверждает Deadline со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T11:45

2022-11-18T11:45

2022-11-18T11:45

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Брэдли Купер сыграет в новом фильме Стивена Спилберга "Буллит", а также спродюсирует ленту, утверждает Deadline со ссылкой на свои источники. Это история о детективе, главном герое триллера 1968 года. В оригинальном проекте образ полицейского из Сан-Франциско воплотил Стив Маккуин. Роль стала знаковой в его карьере. А еще в классической картине была представлена одна из самых известных сцен автомобильной погони в истории кино.Инсайдер Deadline настаивает на том, что фильм Спилберга все-таки не ремейк культового боевика, а новая история, основанная на образе главного героя. Подробности сюжета пока не раскрываются. Герой Маккуина в картине 1968 года выслеживал вора в законе, который убил его свидетеля. В работе над проектом Спилберга задействованы сын и внучка Стива Маккуина. Они исполнительные продюсеры. Когда состоится премьера ленты с Купером в роли детектива, в статье Deadline не говорится. Брэдли Купер известен по фильма "Звезда родилась", "Аллея Кошмаров", "Мой парень — псих" и многим другим. В 2015-м он закрутил роман с российской моделью Ириной Шейк. Через два года у пары родилась дочь Лея. В 2019-м звезда подиума и голливудский сердцеед расстались. Впрочем, недавно в прессе и Сети заговорили о том, что они возобновили отношения.

https://ria.ru/20221117/tarantino-1832139257.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, брэдли купер, стивен спилберг, знаменитости, звезды, кино и сериалы, ирина шейк