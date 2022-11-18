https://ria.ru/20221118/but-1832396387.html
Москва рассчитывает обменять Бута, заявил Рябков
Москва рассчитывает обменять Бута, заявил Рябков - РИА Новости, 18.11.2022
Москва рассчитывает обменять Бута, заявил Рябков
Москва рассчитывает на положительный результат в вопросе обмена Виктора Бута, он среди тех, кто обсуждается в рамках обмена, заявил в пятницу замглавы МИД РФ... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T10:13
2022-11-18T10:13
2022-11-18T10:42
москва
россия
сша
виктор бут
сергей рябков
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Москва рассчитывает на положительный результат в вопросе обмена Виктора Бута, он среди тех, кто обсуждается в рамках обмена, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Виктор Бут - среди тех, кто обсуждается, и на положительный результат (обмена - ред.) мы, безусловно, рассчитываем", - сказал Рябков журналистам.
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москва, россия, сша, виктор бут, сергей рябков
Москва, Россия, США, Виктор Бут, Сергей Рябков
10:13 18.11.2022 (обновлено: 10:42 18.11.2022)
Москва рассчитывает обменять Бута, заявил Рябков
Рябков: Москва рассчитывает на положительный результат в вопросе обмена Бута