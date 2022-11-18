https://ria.ru/20221118/but-1832396387.html

Москва рассчитывает обменять Бута, заявил Рябков

Москва рассчитывает обменять Бута, заявил Рябков - РИА Новости, 18.11.2022

Москва рассчитывает обменять Бута, заявил Рябков

Москва рассчитывает на положительный результат в вопросе обмена Виктора Бута, он среди тех, кто обсуждается в рамках обмена, заявил в пятницу замглавы МИД РФ... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T10:13

2022-11-18T10:13

2022-11-18T10:42

москва

россия

сша

виктор бут

сергей рябков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/13/1768558689_0:164:3301:2021_1920x0_80_0_0_ac1248d0e855bc1d0ddd8f1d6d35cc1f.jpg

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Москва рассчитывает на положительный результат в вопросе обмена Виктора Бута, он среди тех, кто обсуждается в рамках обмена, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Виктор Бут - среди тех, кто обсуждается, и на положительный результат (обмена - ред.) мы, безусловно, рассчитываем", - сказал Рябков журналистам.

https://ria.ru/20221115/vystavka-1831692474.html

москва

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, сша, виктор бут, сергей рябков