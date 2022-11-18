https://ria.ru/20221118/bukva-1832505883.html

Журналистке пришлось бежать из Германии из-за использования буквы Z

Журналистке пришлось бежать из Германии из-за использования буквы Z - РИА Новости, 18.11.2022

Журналистке пришлось бежать из Германии из-за использования буквы Z

Журналистке, расследующей торговлю украинским оружием в странах Европы, пришлось бежать из Германии из-за использования символики Z, сообщил РИА Новости ее... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T15:12

2022-11-18T15:12

2022-11-18T15:56

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Журналистке, расследующей торговлю украинским оружием в странах Европы, пришлось бежать из Германии из-за использования символики Z, сообщил РИА Новости ее коллега, продюсер независимой телекомпании.Девушка живет в России и Германии, она замужем за гражданином ФРГ и имеет вид на жительство. Журналистка сотрудничает с российскими изданиями "Взгляд", "Царьград", а также с небольшой телекомпанией, снимающей фильмы для RT.Несколько дней назад журналистка приехала к мужу в маленький городок около Франкфурта-на-Майне."Это глушь несусветная. <...> И к ней вчера приехали несколько машин полицейских. Только в доме было десять полицейских. Они устроили обыск, изъяли все гаджеты. Выдали ей ордер на обыск и ордер об изъятии "за поддержку, как они говорят, войны", — пояснил продюсер.Собеседник агентства предположил, что журналистка привлекла внимание правоохранительных органов своими высказываниями в соцсетях.После обыска девушка сочла, что ей грозит уголовное преследование, и приняла решение экстренно вылететь в Россию через Дубай. В пятницу она прибыла в Москву.Буква Z — один из знаков отличия на российской военной технике — стала неофициальным символом поддержки спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20221103/sud-1829019150.html

https://ria.ru/20221117/deputat-1832247217.html

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в мире, германия, россия, европа