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Журналистке пришлось бежать из Германии из-за использования буквы Z - РИА Новости, 18.11.2022
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Журналистке пришлось бежать из Германии из-за использования буквы Z
Журналистке пришлось бежать из Германии из-за использования буквы Z - РИА Новости, 18.11.2022
Журналистке пришлось бежать из Германии из-за использования буквы Z
Журналистке, расследующей торговлю украинским оружием в странах Европы, пришлось бежать из Германии из-за использования символики Z, сообщил РИА Новости ее... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T15:12
2022-11-18T15:56
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Журналистке, расследующей торговлю украинским оружием в странах Европы, пришлось бежать из Германии из-за использования символики Z, сообщил РИА Новости ее коллега, продюсер независимой телекомпании.Девушка живет в России и Германии, она замужем за гражданином ФРГ и имеет вид на жительство. Журналистка сотрудничает с российскими изданиями "Взгляд", "Царьград", а также с небольшой телекомпанией, снимающей фильмы для RT.Несколько дней назад журналистка приехала к мужу в маленький городок около Франкфурта-на-Майне."Это глушь несусветная. &lt;...&gt; И к ней вчера приехали несколько машин полицейских. Только в доме было десять полицейских. Они устроили обыск, изъяли все гаджеты. Выдали ей ордер на обыск и ордер об изъятии "за поддержку, как они говорят, войны", — пояснил продюсер.Собеседник агентства предположил, что журналистка привлекла внимание правоохранительных органов своими высказываниями в соцсетях.После обыска девушка сочла, что ей грозит уголовное преследование, и приняла решение экстренно вылететь в Россию через Дубай. В пятницу она прибыла в Москву.Буква Z — один из знаков отличия на российской военной технике — стала неофициальным символом поддержки спецоперации на Украине.
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в мире, германия, россия, европа
В мире, Германия, Россия, Европа
15:12 18.11.2022 (обновлено: 15:56 18.11.2022)
 
Журналистке пришлось бежать из Германии из-за использования буквы Z

Журналистке, расследующей продажу украинского оружия, пришлось бежать из ФРГ из-за буквы Z

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкБуква Z стекле машины
Буква Z стекле машины - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Буква Z стекле машины. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Журналистке, расследующей торговлю украинским оружием в странах Европы, пришлось бежать из Германии из-за использования символики Z, сообщил РИА Новости ее коллега, продюсер независимой телекомпании.
Девушка живет в России и Германии, она замужем за гражданином ФРГ и имеет вид на жительство. Журналистка сотрудничает с российскими изданиями "Взгляд", "Царьград", а также с небольшой телекомпанией, снимающей фильмы для RT.

"Сейчас она участвовала в расследовании для канала RT. Мы, независимые журналисты, делаем большое расследование о продаже украинского оружия. Искала людей (для съемок. — Прим. ред.), общалась", — рассказал собеседник агентства.

Несколько дней назад журналистка приехала к мужу в маленький городок около Франкфурта-на-Майне.
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"Это глушь несусветная. <...> И к ней вчера приехали несколько машин полицейских. Только в доме было десять полицейских. Они устроили обыск, изъяли все гаджеты. Выдали ей ордер на обыск и ордер об изъятии "за поддержку, как они говорят, войны", — пояснил продюсер.
Собеседник агентства предположил, что журналистка привлекла внимание правоохранительных органов своими высказываниями в соцсетях.

"Буква Z была в одном из постов много месяцев назад", — рассказал он.

После обыска девушка сочла, что ей грозит уголовное преследование, и приняла решение экстренно вылететь в Россию через Дубай. В пятницу она прибыла в Москву.
Буква Z — один из знаков отличия на российской военной технике — стала неофициальным символом поддержки спецоперации на Украине.
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