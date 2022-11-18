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Украинские войска нанесли удар по Брянке из РСЗО HIMARS
Украинские войска нанесли удар по Брянке из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 18.11.2022
Украинские войска нанесли удар по Брянке из РСЗО HIMARS
Украинские войска в 2.05 (совпадает с мск) выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по населенному пункту Брянка, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T03:42
2022-11-18T03:42
2022-11-18T03:42
специальная военная операция на украине
брянка
сша
луганская народная республика
сцкк
bae systems
lockheed martin
telegram (приложение)
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ЛУГАНСК, 18 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 2.05 (совпадает с мск) выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по населенному пункту Брянка, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 02.05 по населенному пункту Брянка с применением РСЗО HIMARS (шесть ракет)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20221117/obstrel-1832280144.html
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брянка, сша, луганская народная республика, сцкк, bae systems, lockheed martin , telegram (приложение)
Специальная военная операция на Украине, Брянка, США, Луганская Народная Республика, СЦКК, BAE Systems, Lockheed Martin , Telegram (приложение)
Украинские войска нанесли удар по Брянке из РСЗО HIMARS
Украинские войска выпустили по Брянке шесть ракет из РСЗО HIMARS