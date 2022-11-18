https://ria.ru/20221118/brutsellez-1832546980.html
В Якутске в приюте для животных у собак выявили бруцеллез
В Якутске в приюте для животных у собак выявили бруцеллез - РИА Новости, 18.11.2022
В Якутске в приюте для животных у собак выявили бруцеллез
Лабораторные анализы, взятые у собак из городского приюта животных в Якутске, подтвердили бруцеллез, заболевание обнаружено и у домашних кошек и собак,... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T16:53
2022-11-18T16:53
2022-11-18T16:53
происшествия
здоровье - общество
якутск
собаки
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ЯКУТСК, 18 ноя – РИА Новости. Лабораторные анализы, взятые у собак из городского приюта животных в Якутске, подтвердили бруцеллез, заболевание обнаружено и у домашних кошек и собак, проводятся мероприятия по ликвидации очагов инфекции, сообщает пресс-служба департамента ветеринарии республики.Всего исследовано 19 проб крови собак и 4 пробы крови кошек, из них положительными оказались 14 проб."Пять проб с положительным результатом и четыре пробы с сомнительным результатом были взяты у собак в приюте для животных без владельцев города Якутска", - пояснили в департаменте.По информации ветеринаров, на территории Якутска и пригородного поселка Жатай установлено десять мест содержания больных животных. Ветеринары начали мероприятия для "предотвращения распространения и ликвидации очагов бруцеллеза".Бруцеллез собак – инфекционное заболевание, вызванное репродуктивной недостаточностью, увеличением лимфатических узлов и иногда поражает костно-суставную систему.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество, якутск, собаки
Происшествия, Здоровье - Общество, Якутск, Собаки
В Якутске в приюте для животных у собак выявили бруцеллез
Депветеринарии Республики Саха: в Якутске в приюте для животных у собак выявили бруцеллез
ЯКУТСК, 18 ноя – РИА Новости.
Лабораторные анализы, взятые у собак из городского приюта животных в Якутске, подтвердили бруцеллез, заболевание обнаружено и у домашних кошек и собак, проводятся мероприятия по ликвидации очагов инфекции, сообщает пресс-служба
департамента ветеринарии республики.
"Департамент ветеринарии РС (Я) информирует о подтверждении наличия бруцеллеза в пробах сыворотки крови собак и кошек, направленных в ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных" города Москва", - заявили в пресс-службе.
Всего исследовано 19 проб крови собак и 4 пробы крови кошек, из них положительными оказались 14 проб.
"Пять проб с положительным результатом и четыре пробы с сомнительным результатом были взяты у собак в приюте для животных без владельцев города Якутска", - пояснили в департаменте.
По информации ветеринаров, на территории Якутска и пригородного поселка Жатай установлено десять мест содержания больных животных. Ветеринары начали мероприятия для "предотвращения распространения и ликвидации очагов бруцеллеза".
Бруцеллез собак – инфекционное заболевание, вызванное репродуктивной недостаточностью, увеличением лимфатических узлов и иногда поражает костно-суставную систему.