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В Якутске в приюте для животных у собак выявили бруцеллез - РИА Новости, 18.11.2022
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В Якутске в приюте для животных у собак выявили бруцеллез
В Якутске в приюте для животных у собак выявили бруцеллез - РИА Новости, 18.11.2022
В Якутске в приюте для животных у собак выявили бруцеллез
Лабораторные анализы, взятые у собак из городского приюта животных в Якутске, подтвердили бруцеллез, заболевание обнаружено и у домашних кошек и собак,... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T16:53
2022-11-18T16:53
происшествия
здоровье - общество
якутск
собаки
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ЯКУТСК, 18 ноя – РИА Новости. Лабораторные анализы, взятые у собак из городского приюта животных в Якутске, подтвердили бруцеллез, заболевание обнаружено и у домашних кошек и собак, проводятся мероприятия по ликвидации очагов инфекции, сообщает пресс-служба департамента ветеринарии республики.Всего исследовано 19 проб крови собак и 4 пробы крови кошек, из них положительными оказались 14 проб."Пять проб с положительным результатом и четыре пробы с сомнительным результатом были взяты у собак в приюте для животных без владельцев города Якутска", - пояснили в департаменте.По информации ветеринаров, на территории Якутска и пригородного поселка Жатай установлено десять мест содержания больных животных. Ветеринары начали мероприятия для "предотвращения распространения и ликвидации очагов бруцеллеза".Бруцеллез собак – инфекционное заболевание, вызванное репродуктивной недостаточностью, увеличением лимфатических узлов и иногда поражает костно-суставную систему.
https://ria.ru/20221108/sobaki-1829868098.html
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происшествия, здоровье - общество, якутск, собаки
Происшествия, Здоровье - Общество, Якутск, Собаки
16:53 18.11.2022
 
В Якутске в приюте для животных у собак выявили бруцеллез

Депветеринарии Республики Саха: в Якутске в приюте для животных у собак выявили бруцеллез

© Fotolia / Max-tripСобака в приюте
Собака в приюте - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© Fotolia / Max-trip
Собака в приюте. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 18 ноя – РИА Новости. Лабораторные анализы, взятые у собак из городского приюта животных в Якутске, подтвердили бруцеллез, заболевание обнаружено и у домашних кошек и собак, проводятся мероприятия по ликвидации очагов инфекции, сообщает пресс-служба департамента ветеринарии республики.
"Департамент ветеринарии РС (Я) информирует о подтверждении наличия бруцеллеза в пробах сыворотки крови собак и кошек, направленных в ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных" города Москва", - заявили в пресс-службе.
Всего исследовано 19 проб крови собак и 4 пробы крови кошек, из них положительными оказались 14 проб.
"Пять проб с положительным результатом и четыре пробы с сомнительным результатом были взяты у собак в приюте для животных без владельцев города Якутска", - пояснили в департаменте.
По информации ветеринаров, на территории Якутска и пригородного поселка Жатай установлено десять мест содержания больных животных. Ветеринары начали мероприятия для "предотвращения распространения и ликвидации очагов бруцеллеза".
Бруцеллез собак – инфекционное заболевание, вызванное репродуктивной недостаточностью, увеличением лимфатических узлов и иногда поражает костно-суставную систему.
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