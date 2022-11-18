12:26 18.11.2022 (обновлено: 12:43 18.11.2022)
ЕС инвестирует в Центральную Азию больше, чем Россия и КНР, заявил Боррель
Боррель: за десять лет Евросоюз инвестировал в Центральную Азию больше, чем Россия и Китай
© Пресс-служба Представительства ЕС в России / Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© Пресс-служба Представительства ЕС в России
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 18 ноя – РИА Новости. Евросоюз является самым большим инвестором в Центральной Азии, за 10 лет страны ЕС инвестировали в регион более 105 миллиардов евро, это больше, чем Россия и Китай, заявил в пятницу глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Боррель в пятницу в Самарканде принимает участие в международной конференции по взаимосвязанности ЕС и Центральной Азии.
"Без сомнения, мы являемся самым большим инвестором в Центральной Азии", - сказал Боррель на конференции, которого цитирует местное интернет-издание gazeta.uz.
По его оценке, за последние 10 лет страны ЕС инвестировали более 105 миллиардов евро в страны региона, что превышает 40% от общей суммы иностранных прямых инвестиций в Центральной Азии.
"Это больше, чем инвестируют Россия и Китай. И мы готовы делать и больше", - добавил Боррель.
Глава дипломатии ЕС отметил, что Евросоюз готов оказать Центральной Азии поддержку в обеспечении доступа к глобальному интернету с помощью спутниковой связи, управлении водными и энергетическими ресурсами, а также построении зеленой экономики.