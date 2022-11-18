https://ria.ru/20221118/borrel-1832433468.html

ЕС инвестирует в Центральную Азию больше, чем Россия и КНР, заявил Боррель

ЕС инвестирует в Центральную Азию больше, чем Россия и КНР, заявил Боррель - РИА Новости, 18.11.2022

ЕС инвестирует в Центральную Азию больше, чем Россия и КНР, заявил Боррель

Евросоюз является самым большим инвестором в Центральной Азии, за 10 лет страны ЕС инвестировали в регион более 105 миллиардов евро, это больше, чем Россия и... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T12:26

2022-11-18T12:26

2022-11-18T12:43

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ТАШКЕНТ, 18 ноя – РИА Новости. Евросоюз является самым большим инвестором в Центральной Азии, за 10 лет страны ЕС инвестировали в регион более 105 миллиардов евро, это больше, чем Россия и Китай, заявил в пятницу глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.Боррель в пятницу в Самарканде принимает участие в международной конференции по взаимосвязанности ЕС и Центральной Азии."Без сомнения, мы являемся самым большим инвестором в Центральной Азии", - сказал Боррель на конференции, которого цитирует местное интернет-издание gazeta.uz.По его оценке, за последние 10 лет страны ЕС инвестировали более 105 миллиардов евро в страны региона, что превышает 40% от общей суммы иностранных прямых инвестиций в Центральной Азии."Это больше, чем инвестируют Россия и Китай. И мы готовы делать и больше", - добавил Боррель.Глава дипломатии ЕС отметил, что Евросоюз готов оказать Центральной Азии поддержку в обеспечении доступа к глобальному интернету с помощью спутниковой связи, управлении водными и энергетическими ресурсами, а также построении зеленой экономики.

https://ria.ru/20221114/sanktsii-1831276991.html

https://ria.ru/20221117/sanktsii-1832123320.html

центральная азия

россия

китай

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жозеп боррель, центральная азия, россия, китай, евросоюз, в мире