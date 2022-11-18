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ЕС инвестирует в Центральную Азию больше, чем Россия и КНР, заявил Боррель - РИА Новости, 18.11.2022
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ЕС инвестирует в Центральную Азию больше, чем Россия и КНР, заявил Боррель
ЕС инвестирует в Центральную Азию больше, чем Россия и КНР, заявил Боррель - РИА Новости, 18.11.2022
ЕС инвестирует в Центральную Азию больше, чем Россия и КНР, заявил Боррель
Евросоюз является самым большим инвестором в Центральной Азии, за 10 лет страны ЕС инвестировали в регион более 105 миллиардов евро, это больше, чем Россия и... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T12:26
2022-11-18T12:43
жозеп боррель
центральная азия
россия
китай
евросоюз
в мире
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ТАШКЕНТ, 18 ноя – РИА Новости. Евросоюз является самым большим инвестором в Центральной Азии, за 10 лет страны ЕС инвестировали в регион более 105 миллиардов евро, это больше, чем Россия и Китай, заявил в пятницу глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.Боррель в пятницу в Самарканде принимает участие в международной конференции по взаимосвязанности ЕС и Центральной Азии."Без сомнения, мы являемся самым большим инвестором в Центральной Азии", - сказал Боррель на конференции, которого цитирует местное интернет-издание gazeta.uz.По его оценке, за последние 10 лет страны ЕС инвестировали более 105 миллиардов евро в страны региона, что превышает 40% от общей суммы иностранных прямых инвестиций в Центральной Азии."Это больше, чем инвестируют Россия и Китай. И мы готовы делать и больше", - добавил Боррель.Глава дипломатии ЕС отметил, что Евросоюз готов оказать Центральной Азии поддержку в обеспечении доступа к глобальному интернету с помощью спутниковой связи, управлении водными и энергетическими ресурсами, а также построении зеленой экономики.
https://ria.ru/20221114/sanktsii-1831276991.html
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жозеп боррель, центральная азия, россия, китай, евросоюз, в мире
Жозеп Боррель, Центральная Азия, Россия, Китай, Евросоюз, В мире
12:26 18.11.2022 (обновлено: 12:43 18.11.2022)
 
ЕС инвестирует в Центральную Азию больше, чем Россия и КНР, заявил Боррель

Боррель: за десять лет Евросоюз инвестировал в Центральную Азию больше, чем Россия и Китай

© Пресс-служба Представительства ЕС в России / Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© Пресс-служба Представительства ЕС в России
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 18 ноя – РИА Новости. Евросоюз является самым большим инвестором в Центральной Азии, за 10 лет страны ЕС инвестировали в регион более 105 миллиардов евро, это больше, чем Россия и Китай, заявил в пятницу глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Боррель в пятницу в Самарканде принимает участие в международной конференции по взаимосвязанности ЕС и Центральной Азии.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
14 ноября, 10:32
Боррель заявил, что ЕС пока не планирует новых санкций против России
"Без сомнения, мы являемся самым большим инвестором в Центральной Азии", - сказал Боррель на конференции, которого цитирует местное интернет-издание gazeta.uz.
По его оценке, за последние 10 лет страны ЕС инвестировали более 105 миллиардов евро в страны региона, что превышает 40% от общей суммы иностранных прямых инвестиций в Центральной Азии.
"Это больше, чем инвестируют Россия и Китай. И мы готовы делать и больше", - добавил Боррель.
Глава дипломатии ЕС отметил, что Евросоюз готов оказать Центральной Азии поддержку в обеспечении доступа к глобальному интернету с помощью спутниковой связи, управлении водными и энергетическими ресурсами, а также построении зеленой экономики.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
17 ноября, 09:40
ЕС возместит ущерб пострадавшим от антироссийских санкций, заявил Боррель
 
Жозеп БоррельЦентральная АзияРоссияКитайЕвросоюзВ мире
 
 
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