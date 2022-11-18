https://ria.ru/20221118/boing-1832469531.html

В Австралии попросили Россию выдать осужденных по делу об MH17

В Австралии попросили Россию выдать осужденных по делу об MH17 - РИА Новости, 18.11.2022

В Австралии попросили Россию выдать осужденных по делу об MH17

Австралия просит Россию обеспечить, чтобы осуждённые по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины россияне предстали перед правосудием, заявила глава МИД... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T13:35

2022-11-18T13:35

2022-11-18T13:39

россия

нидерланды

киев

генеральная прокуратура рф

вооруженные силы рф

бук (зенитный ракетный комплекс)

крушение малайзийского boeing под донецком

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832278280_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_8c011569ff23066a8db128852c43475c.jpg

ПАРИЖ, 18 ноя - РИА Новости. Австралия просит Россию обеспечить, чтобы осуждённые по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины россияне предстали перед правосудием, заявила глава МИД Пенни Вонг.В четверг Окружной суд Гааги признал россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко виновными в уничтожении самолета рейса MH17 на востоке Украине в 2014 году и убийстве 298 его пассажиров и заочно приговорил их к пожизненному заключению. При этом суд признал четвертого обвиняемого россиянина Олега Пулатова невиновным и отклонил требование прокуратуры поместить его в тюрьму. Пулатов был освобожден от ответственности по искам о компенсации. Остальные, как решил нидерландский суд, должны будут выплатить семьям пострадавших в общей сложности 16 миллионов евро. Суд не увязал напрямую с Россией применение ЗРК "Бук" против рейса МН17 в ходе вынесения приговора, хотя и выразил мнение, что Россия имела контроль над ДНР в то время."Эти люди - убийцы, и вы должны обеспечить, чтобы они предстали перед правосудием", - сказала Вонг, обращаясь к России, на пресс-конференции по трагедии рейса MH17, расшифровка которой опубликована на сайте австралийского МИД.Она выразила мнение, что Россия откажет в экстрадиции своих граждан."Но эти господа уже в списке Интерпола, так что в плане мер международного уголовного преследования они уже приняты", - добавила министр.В МИД России, комментируя решение суда в Нидерландах, заявили, что суд выборочно принимал материалы по делу MH17 и пренебрег принципами беспристрастного правосудия, ход и итоги разбирательства показывают, что в его основе лежал политический заказ на подкрепление версии о причастности РФ.Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил РИА Новости, что решение Гаагского суда по MH17 было ожидаемым, для РФ юридически ничтожно, а депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов выразил мнение, что суд необъективен и всё это "информационная провокация". В свою очередь глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил РИА Новости, что согласиться с этим политизированным решением нельзя. Он отметил, что российские специалисты не были допущены к работе совместной следственной группы, а обвинение так и не привело весомых доказательств.Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. Прокуратура требовала приговорить всех четырех обвиняемых к пожизненному заключению. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали.При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры. Расследование проводила совместная следственная группа (ССГ) под руководством Генпрокуратуры Нидерландов без участия России. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска, с подконтрольной ополченцам территории.Линия гособвинения строилась на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита обвиняемого по делу россиянина Пулатова заявляла, что это мешает оценить достоверность их показаний, однако прокуратура Нидерландов настаивала на том, что анонимность была необходима в целях безопасности.МИД РФ с самого начала заявлял, что обвинения в причастности России к крушению Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование предвзятое и однобокое. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, оно переполнено двойными стандартами.

https://ria.ru/20221118/mh17-1832444297.html

https://ria.ru/20221117/prokuratura-1832346069.html

https://ria.ru/20221117/mh17-1832327963.html

https://ria.ru/20221117/mh17-1832288497.html

россия

нидерланды

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, нидерланды, киев, генеральная прокуратура рф, вооруженные силы рф, бук (зенитный ракетный комплекс), крушение малайзийского boeing под донецком, в мире, владимир джабаров, олег морозов