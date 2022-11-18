https://ria.ru/20221118/blinken-1832502848.html

Белоусов заявил, что ему жаль Блинкена, обвиняющего Россию в ЧП в Польше

Белоусов заявил, что ему жаль Блинкена, обвиняющего Россию в ЧП в Польше - РИА Новости, 18.11.2022

Белоусов заявил, что ему жаль Блинкена, обвиняющего Россию в ЧП в Польше

Глава российской делегации на саммите АТЭС, первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что ему искренне жаль госсекретаря США Энтони Блинкена, который... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T15:06

2022-11-18T15:06

2022-11-18T15:06

в мире

энтони блинкен

андрей белоусов

польша

россия

украина

инцидент с падением ракет в польше

сша

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БАНГКОК, 18 ноя - РИА Новости. Глава российской делегации на саммите АТЭС, первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что ему искренне жаль госсекретаря США Энтони Блинкена, который утверждает, что вне зависимости от результатов расследования инцидента с падением ракеты в Польше, ответственность за это ЧП несет Россия.Ранее Блинкен на полях саммита АТЭС заявил, что какими бы ни были окончательные выводы из инцидента с падением ракет в Польше, стороной, которая в конечном счете несет ответственность за инцидент, является "Россия, обстрелявшая Украину ракетами". Аналогичную точку зрения высказал и представитель Совета нацбезопасности Белого дома Эдриенн Уотсон."Что касается событий с ракетой, которая улетела в Польшу, то мне просто искренне жаль господина Блинкена. Потому что он в этой ситуации выглядит просто комично", - сказал Белоусов."Вы сами наблюдали, как в течение буквально нескольких часов наши оппоненты, как у нас говорят, переобулись в воздухе. Начиная от того, что это чуть ли не начало войны и надо собирать совет НАТО и так далее, заканчивая: "да ничего не случилось, это просто случайность". Может быть, Блинкен не успел "развернуться" в отличие от своих коллег, а может быть, сделал это слишком поспешно - мне трудно судить", - сказал Белоусов журналистам.Вечером 15 ноября на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали ракеты, погибли два человека. Изначально Варшава заявила, что ракеты – российского производства и что страна созывает Совет НАТО. Однако в среду президент Польши Анджей Дуда называл высокой вероятность того, что ракеты принадлежали Украине.По заявлению Минобороны России во вторник, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении российских ракет - намеренная провокация в целях эскалации. В среду российское оборонное ведомство отметило, что опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300.Владимир Зеленский в среду заявлял, что не сомневается в непричастности Киева к инциденту в Польше, на чью территорию упали две ракеты и погибли два человека. Уже в четверг Зеленский сказал, что не уверен в том, что произошло, на 100%.

https://ria.ru/20221118/polsha-1832414627.html

https://ria.ru/20221118/pushkov-1832361854.html

https://ria.ru/20221117/vyrazheniya-1832272695.html

польша

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, энтони блинкен, андрей белоусов, польша, россия, украина, инцидент с падением ракет в польше, сша