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Белоусов заявил, что ему жаль Блинкена, обвиняющего Россию в ЧП в Польше - РИА Новости, 18.11.2022
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Белоусов заявил, что ему жаль Блинкена, обвиняющего Россию в ЧП в Польше
Белоусов заявил, что ему жаль Блинкена, обвиняющего Россию в ЧП в Польше - РИА Новости, 18.11.2022
Белоусов заявил, что ему жаль Блинкена, обвиняющего Россию в ЧП в Польше
Глава российской делегации на саммите АТЭС, первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что ему искренне жаль госсекретаря США Энтони Блинкена, который... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T15:06
2022-11-18T15:06
в мире
энтони блинкен
андрей белоусов
польша
россия
украина
инцидент с падением ракет в польше
сша
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БАНГКОК, 18 ноя - РИА Новости. Глава российской делегации на саммите АТЭС, первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что ему искренне жаль госсекретаря США Энтони Блинкена, который утверждает, что вне зависимости от результатов расследования инцидента с падением ракеты в Польше, ответственность за это ЧП несет Россия.Ранее Блинкен на полях саммита АТЭС заявил, что какими бы ни были окончательные выводы из инцидента с падением ракет в Польше, стороной, которая в конечном счете несет ответственность за инцидент, является "Россия, обстрелявшая Украину ракетами". Аналогичную точку зрения высказал и представитель Совета нацбезопасности Белого дома Эдриенн Уотсон."Что касается событий с ракетой, которая улетела в Польшу, то мне просто искренне жаль господина Блинкена. Потому что он в этой ситуации выглядит просто комично", - сказал Белоусов."Вы сами наблюдали, как в течение буквально нескольких часов наши оппоненты, как у нас говорят, переобулись в воздухе. Начиная от того, что это чуть ли не начало войны и надо собирать совет НАТО и так далее, заканчивая: "да ничего не случилось, это просто случайность". Может быть, Блинкен не успел "развернуться" в отличие от своих коллег, а может быть, сделал это слишком поспешно - мне трудно судить", - сказал Белоусов журналистам.Вечером 15 ноября на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали ракеты, погибли два человека. Изначально Варшава заявила, что ракеты – российского производства и что страна созывает Совет НАТО. Однако в среду президент Польши Анджей Дуда называл высокой вероятность того, что ракеты принадлежали Украине.По заявлению Минобороны России во вторник, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении российских ракет - намеренная провокация в целях эскалации. В среду российское оборонное ведомство отметило, что опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300.Владимир Зеленский в среду заявлял, что не сомневается в непричастности Киева к инциденту в Польше, на чью территорию упали две ракеты и погибли два человека. Уже в четверг Зеленский сказал, что не уверен в том, что произошло, на 100%.
https://ria.ru/20221118/polsha-1832414627.html
https://ria.ru/20221118/pushkov-1832361854.html
https://ria.ru/20221117/vyrazheniya-1832272695.html
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в мире, энтони блинкен, андрей белоусов, польша, россия, украина, инцидент с падением ракет в польше, сша
В мире, Энтони Блинкен, Андрей Белоусов, Польша, Россия, Украина, Инцидент с падением ракет в Польше, США
15:06 18.11.2022
 
Белоусов заявил, что ему жаль Блинкена, обвиняющего Россию в ЧП в Польше

Белоусов заявил, что Блинкен, обвиняя Россию в падении ракет в Польше, выглядит комично

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАНГКОК, 18 ноя - РИА Новости. Глава российской делегации на саммите АТЭС, первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что ему искренне жаль госсекретаря США Энтони Блинкена, который утверждает, что вне зависимости от результатов расследования инцидента с падением ракеты в Польше, ответственность за это ЧП несет Россия.
Ранее Блинкен на полях саммита АТЭС заявил, что какими бы ни были окончательные выводы из инцидента с падением ракет в Польше, стороной, которая в конечном счете несет ответственность за инцидент, является "Россия, обстрелявшая Украину ракетами". Аналогичную точку зрения высказал и представитель Совета нацбезопасности Белого дома Эдриенн Уотсон.
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"Что касается событий с ракетой, которая улетела в Польшу, то мне просто искренне жаль господина Блинкена. Потому что он в этой ситуации выглядит просто комично", - сказал Белоусов.
"Вы сами наблюдали, как в течение буквально нескольких часов наши оппоненты, как у нас говорят, переобулись в воздухе. Начиная от того, что это чуть ли не начало войны и надо собирать совет НАТО и так далее, заканчивая: "да ничего не случилось, это просто случайность". Может быть, Блинкен не успел "развернуться" в отличие от своих коллег, а может быть, сделал это слишком поспешно - мне трудно судить", - сказал Белоусов журналистам.
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Вечером 15 ноября на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали ракеты, погибли два человека. Изначально Варшава заявила, что ракеты – российского производства и что страна созывает Совет НАТО. Однако в среду президент Польши Анджей Дуда называл высокой вероятность того, что ракеты принадлежали Украине.
По заявлению Минобороны России во вторник, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении российских ракет - намеренная провокация в целях эскалации. В среду российское оборонное ведомство отметило, что опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300.
Владимир Зеленский в среду заявлял, что не сомневается в непричастности Киева к инциденту в Польше, на чью территорию упали две ракеты и погибли два человека. Уже в четверг Зеленский сказал, что не уверен в том, что произошло, на 100%.
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США призвали Киев "выбирать выражения" после ЧП в Польше, сообщили СМИ
 
В миреЭнтони БлинкенАндрей БелоусовПольшаРоссияУкраинаИнцидент с падением ракет в ПольшеСША
 
 
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