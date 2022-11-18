Белоусов заявил, что ему жаль Блинкена, обвиняющего Россию в ЧП в Польше
Белоусов заявил, что Блинкен, обвиняя Россию в падении ракет в Польше, выглядит комично
Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
БАНГКОК, 18 ноя - РИА Новости. Глава российской делегации на саммите АТЭС, первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что ему искренне жаль госсекретаря США Энтони Блинкена, который утверждает, что вне зависимости от результатов расследования инцидента с падением ракеты в Польше, ответственность за это ЧП несет Россия.
Ранее Блинкен на полях саммита АТЭС заявил, что какими бы ни были окончательные выводы из инцидента с падением ракет в Польше, стороной, которая в конечном счете несет ответственность за инцидент, является "Россия, обстрелявшая Украину ракетами". Аналогичную точку зрения высказал и представитель Совета нацбезопасности Белого дома Эдриенн Уотсон.
"Что касается событий с ракетой, которая улетела в Польшу, то мне просто искренне жаль господина Блинкена. Потому что он в этой ситуации выглядит просто комично", - сказал Белоусов.
"Вы сами наблюдали, как в течение буквально нескольких часов наши оппоненты, как у нас говорят, переобулись в воздухе. Начиная от того, что это чуть ли не начало войны и надо собирать совет НАТО и так далее, заканчивая: "да ничего не случилось, это просто случайность". Может быть, Блинкен не успел "развернуться" в отличие от своих коллег, а может быть, сделал это слишком поспешно - мне трудно судить", - сказал Белоусов журналистам.
Вечером 15 ноября на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали ракеты, погибли два человека. Изначально Варшава заявила, что ракеты – российского производства и что страна созывает Совет НАТО. Однако в среду президент Польши Анджей Дуда называл высокой вероятность того, что ракеты принадлежали Украине.
По заявлению Минобороны России во вторник, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении российских ракет - намеренная провокация в целях эскалации. В среду российское оборонное ведомство отметило, что опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300.
Владимир Зеленский в среду заявлял, что не сомневается в непричастности Киева к инциденту в Польше, на чью территорию упали две ракеты и погибли два человека. Уже в четверг Зеленский сказал, что не уверен в том, что произошло, на 100%.