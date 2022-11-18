Рейтинг@Mail.ru
На Украине оценили срок восстановления энергосистемы в случае блэкаута - РИА Новости, 19.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221118/blekaut-1832668216.html
На Украине оценили срок восстановления энергосистемы в случае блэкаута
На Украине оценили срок восстановления энергосистемы в случае блэкаута - РИА Новости, 19.11.2022
На Украине оценили срок восстановления энергосистемы в случае блэкаута
В случае возникновения блэкаута по всей Украине энергосистеме понадобится на восстановление от трех до десяти дней, заявил директор украинского центра... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-18T23:28
2022-11-19T00:01
специальная военная операция на украине
денис шмыгаль
владимир зеленский
украина
россия
харьков
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0c/1831020771_0:124:3126:1882_1920x0_80_0_0_8deb35aa355cf5efa10e8d3f9570defc.jpg
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. В случае возникновения блэкаута по всей Украине энергосистеме понадобится на восстановление от трех до десяти дней, заявил директор украинского центра исследований энергетики Александр Харченко.Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в пятницу заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя после ракетных ударов."С точки зрения базовых расчетов и регламентов, что и как будет происходить в случае если случится блэкаут, то по благоприятному сценарию понадобится три дня, по отрицательному – семь-десять дней на восстановление системы и полного потребления в системе", - приводит слова Харченко издание "УНН".Он отметил, что после удара 15 ноября энергосистема Украины стабилизируется, хотя ситуация остается сложной. Те, кто был отключен от электричества, уже имеют "очень лимитированный" доступ к нему, добавил Харченко.Во вторник министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что атака на энергосистему страны 15 ноября была самой массированной с начала российской спецоперации - разрушены объекты генерации и системы передачи электроэнергии.Минобороны РФ сообщило, что был произведен "массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики". По данным ведомства, "все выпущенные ракеты попали точно в назначенные цели, все объекты поражены".Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221117/ukraina-1832345686.html
https://ria.ru/20221118/ukraina-1832388413.html
украина
россия
харьков
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0c/1831020771_32:261:2414:2048_1920x0_80_0_0_4fb6ae3417dd13580fc1531f753f160e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, россия, харьков, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Украина, Россия, Харьков, Вооруженные силы РФ
23:28 18.11.2022 (обновлено: 00:01 19.11.2022)
 
На Украине оценили срок восстановления энергосистемы в случае блэкаута

Центр исследований энергетики Украины: при блэкауте энергосистему восстановят за 3-10 дней

© AP Photo / Andrew KravchenkoВечерний Киев
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вечерний Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. В случае возникновения блэкаута по всей Украине энергосистеме понадобится на восстановление от трех до десяти дней, заявил директор украинского центра исследований энергетики Александр Харченко.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в пятницу заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя после ракетных ударов.
Новояворовская ТЭЦ во Львовской области - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
17 ноября, 21:55
Евросоюз сообщил о "критической точке" в энергетике Украины
"С точки зрения базовых расчетов и регламентов, что и как будет происходить в случае если случится блэкаут, то по благоприятному сценарию понадобится три дня, по отрицательному – семь-десять дней на восстановление системы и полного потребления в системе", - приводит слова Харченко издание "УНН".
Он отметил, что после удара 15 ноября энергосистема Украины стабилизируется, хотя ситуация остается сложной. Те, кто был отключен от электричества, уже имеют "очень лимитированный" доступ к нему, добавил Харченко.
Во вторник министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что атака на энергосистему страны 15 ноября была самой массированной с начала российской спецоперации - разрушены объекты генерации и системы передачи электроэнергии.
Минобороны РФ сообщило, что был произведен "массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики". По данным ведомства, "все выпущенные ракеты попали точно в назначенные цели, все объекты поражены".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
Пешеходный мост в центре Киева, поврежденный взрывом - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
Вчера, 09:21Специальная военная операция на Украине
В Киеве оценили ущерб инфраструктуре Украины с начала спецоперации
 
Специальная военная операция на УкраинеДенис ШмыгальВладимир ЗеленскийУкраинаРоссияХарьковВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала