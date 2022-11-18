https://ria.ru/20221118/blekaut-1832668216.html

На Украине оценили срок восстановления энергосистемы в случае блэкаута

На Украине оценили срок восстановления энергосистемы в случае блэкаута - РИА Новости, 19.11.2022

На Украине оценили срок восстановления энергосистемы в случае блэкаута

В случае возникновения блэкаута по всей Украине энергосистеме понадобится на восстановление от трех до десяти дней, заявил директор украинского центра... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-18T23:28

2022-11-18T23:28

2022-11-19T00:01

специальная военная операция на украине

денис шмыгаль

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. В случае возникновения блэкаута по всей Украине энергосистеме понадобится на восстановление от трех до десяти дней, заявил директор украинского центра исследований энергетики Александр Харченко.Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в пятницу заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя после ракетных ударов."С точки зрения базовых расчетов и регламентов, что и как будет происходить в случае если случится блэкаут, то по благоприятному сценарию понадобится три дня, по отрицательному – семь-десять дней на восстановление системы и полного потребления в системе", - приводит слова Харченко издание "УНН".Он отметил, что после удара 15 ноября энергосистема Украины стабилизируется, хотя ситуация остается сложной. Те, кто был отключен от электричества, уже имеют "очень лимитированный" доступ к нему, добавил Харченко.Во вторник министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что атака на энергосистему страны 15 ноября была самой массированной с начала российской спецоперации - разрушены объекты генерации и системы передачи электроэнергии.Минобороны РФ сообщило, что был произведен "массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики". По данным ведомства, "все выпущенные ракеты попали точно в назначенные цели, все объекты поражены".Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221117/ukraina-1832345686.html

https://ria.ru/20221118/ukraina-1832388413.html

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денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, россия, харьков, вооруженные силы рф