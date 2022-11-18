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Собянин рассказал о ситуации после ухода иностранных брендов - РИА Новости, 18.11.2022
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Собянин рассказал о ситуации после ухода иностранных брендов
Собянин рассказал о ситуации после ухода иностранных брендов - РИА Новости, 18.11.2022
Собянин рассказал о ситуации после ухода иностранных брендов
Отечественные предприниматели заняли в Москве подавляющее большинство производственных ниш после ухода с российского рынка иностранных брендов, сообщил в... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T07:38
2022-11-18T11:21
экономика
сергей собянин
москва
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Отечественные предприниматели заняли в Москве подавляющее большинство производственных ниш после ухода с российского рынка иностранных брендов, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин."Конечно, неприятная история, когда такое количество инвесторов уходит из города. Но, должен сказать, что подавляющее большинство этих ниш заполнено российскими предпринимателями. Подавляющее большинство. Это и пищевая промышленность, и фармацевтика, и производство высокотехнологичных товаров", - рассказал Собянин.Также он отметил, что единственной проблемной производственной отраслью в Москве пока является автомобилестроение.При этом Собянин подчеркнул, что экономика Москвы стабилизировалась после пандемии коронавируса и кризисов, критического обрушения не произошло, которое предрекали некоторые эксперты, не произошло.Мэр добавил, что подавляющее большинство предприятий адаптировалось к нынешней ситуации. Кроме того, происходит постепенное восстановление прибыльности предприятий, в том числе финансового сектора, где произошел наиболее существенный обвал прибыли.После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.Читайте полный текст интервью Сергея Собянина &gt;&gt;
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Собянин об уходе иностранных инвесторов: "Большинство ниш заполнено отечественными предпринимателями"
Собянин об уходе иностранных инвесторов: "Большинство ниш заполнено отечественными предпринимателями"
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экономика, сергей собянин, москва
Экономика, Сергей Собянин, Москва
07:38 18.11.2022 (обновлено: 11:21 18.11.2022)
 
Собянин рассказал о ситуации после ухода иностранных брендов

Мэр Собянин: российские бизнесмены заняли большинство ниш после ухода иностранных брендов

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Отечественные предприниматели заняли в Москве подавляющее большинство производственных ниш после ухода с российского рынка иностранных брендов, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.
"Конечно, неприятная история, когда такое количество инвесторов уходит из города. Но, должен сказать, что подавляющее большинство этих ниш заполнено российскими предпринимателями. Подавляющее большинство. Это и пищевая промышленность, и фармацевтика, и производство высокотехнологичных товаров", - рассказал Собянин.
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
Вчера, 05:16
Собянин рассказал о решении проблем после ухода зарубежных фирм из Москвы
Также он отметил, что единственной проблемной производственной отраслью в Москве пока является автомобилестроение.
При этом Собянин подчеркнул, что экономика Москвы стабилизировалась после пандемии коронавируса и кризисов, критического обрушения не произошло, которое предрекали некоторые эксперты, не произошло.
Мэр добавил, что подавляющее большинство предприятий адаптировалось к нынешней ситуации. Кроме того, происходит постепенное восстановление прибыльности предприятий, в том числе финансового сектора, где произошел наиболее существенный обвал прибыли.
После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Читайте полный текст интервью Сергея Собянина >>
 
ЭкономикаСергей СобянинМосква
 
 
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