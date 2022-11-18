https://ria.ru/20221118/biznes-1832377562.html

Собянин рассказал о ситуации после ухода иностранных брендов

Собянин рассказал о ситуации после ухода иностранных брендов - РИА Новости, 18.11.2022

Собянин рассказал о ситуации после ухода иностранных брендов

Отечественные предприниматели заняли в Москве подавляющее большинство производственных ниш после ухода с российского рынка иностранных брендов, сообщил в... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T07:38

2022-11-18T07:38

2022-11-18T11:21

экономика

сергей собянин

москва

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Отечественные предприниматели заняли в Москве подавляющее большинство производственных ниш после ухода с российского рынка иностранных брендов, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин."Конечно, неприятная история, когда такое количество инвесторов уходит из города. Но, должен сказать, что подавляющее большинство этих ниш заполнено российскими предпринимателями. Подавляющее большинство. Это и пищевая промышленность, и фармацевтика, и производство высокотехнологичных товаров", - рассказал Собянин.Также он отметил, что единственной проблемной производственной отраслью в Москве пока является автомобилестроение.При этом Собянин подчеркнул, что экономика Москвы стабилизировалась после пандемии коронавируса и кризисов, критического обрушения не произошло, которое предрекали некоторые эксперты, не произошло.Мэр добавил, что подавляющее большинство предприятий адаптировалось к нынешней ситуации. Кроме того, происходит постепенное восстановление прибыльности предприятий, в том числе финансового сектора, где произошел наиболее существенный обвал прибыли.После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.Читайте полный текст интервью Сергея Собянина >>

https://ria.ru/20221118/problemy-1832371195.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Собянин об уходе иностранных инвесторов: "Большинство ниш заполнено отечественными предпринимателями" Собянин об уходе иностранных инвесторов: "Большинство ниш заполнено отечественными предпринимателями" 2022-11-18T07:38 true PT0M21S

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экономика, сергей собянин, москва