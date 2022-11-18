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Украинский беженец в США поспорил о нацистах и получил перелом носа - РИА Новости, 18.11.2022
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Украинский беженец в США поспорил о нацистах и получил перелом носа
Украинский беженец в США поспорил о нацистах и получил перелом носа - РИА Новости, 18.11.2022
Украинский беженец в США поспорил о нацистах и получил перелом носа
В США украинского беженца избили после того, как он потребовал не называть своих соотечественников нацистами, сообщает портал Salem Reporter. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T05:35
2022-11-18T13:07
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. В США украинского беженца избили после того, как он потребовал не называть своих соотечественников нацистами, сообщает портал Salem Reporter.Инцидент произошел в городе Кейзер (штат Орегон) в мае, но в полицию пострадавший обратился только в начале ноября. По информации правоохранителей, беженец вместе с женой приехал в США в апреле и поселился в доме дяди его супруги. Пятнадцатого мая к ним в гости пришли несколько человек, в том числе 41-летний житель города Салем Борис Мирошниченко, с которым выходец с Украины прежде не был знаком.После ужина выпивший Мирошниченко якобы назвал украинцев нацистами и добавил еще и "гомофобные оскорбления". Пострадавший попросил его "прекратить обзываться", а владелец дома, дядя жены, потребовал разбираться на улице, так как в коттедже спали дети.По словам потерпевшего, дядя жены предложил им вместе с Мирошниченко отправиться в сарай и там "уладить разногласия". Украинец согласился, понадеявшись на примирение, но, когда вошел в сарай, услышал, что дядя запирает дверь на замок, и понял, что разговор "не будет мирным".Тогда Мирошниченко ударил беженца по лицу, тот упал на пол, а обидчик уселся ему на грудь и продолжил избивать. По словам украинца, он получил более десяти ударов, после чего кто-то поднял его и отнес домой.Жена беженца рассказала, что ей пришлось накричать на родственника, чтобы войти в сарай. Остановить Мирошниченко ей удалось, посветив ему мобильным телефоном в глаза.В больнице у пострадавшего диагностировали перелом глазницы и носа, повреждение лицевого нерва, он перестал видеть одним глазом. При этом дядя супруги пригрозил, что, если тот обратится в полицию, он обвинит в драке его самого, а это может обернуться для него депортацией. Свои действия родственник объяснил 20-летней дружбой с Мирошниченко. Вместе с тем последний оплатил медицинские счета за лечение беженца.В полиции, куда пострадавший все же обратился через полгода, ему предложили записать телефонный разговор с Мирошниченко, в котором тот признал ответственность за нанесенные травмы, и это, очевидно, послужило доказательством по делу. Суд округа Мэрион предъявил Мирошниченко обвинения в нападении на украинца и нанесении ему телесных повреждений "из-за национального происхождения", но освободил его под залог в 50 тысяч долларов.
https://ria.ru/20221117/polsha-1832099838.html
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в мире, сша, орегон, украина
В мире, США, Орегон, Украина
05:35 18.11.2022 (обновлено: 13:07 18.11.2022)
 
Украинский беженец в США поспорил о нацистах и получил перелом носа

Salem Reporter: в США избили беженца с Украины после спора о нацистах на его родине

© AP Photo / Morry Gash, FileАвтомобиль полиции США
Автомобиль полиции США - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© AP Photo / Morry Gash, File
Автомобиль полиции США. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. В США украинского беженца избили после того, как он потребовал не называть своих соотечественников нацистами, сообщает портал Salem Reporter.
Инцидент произошел в городе Кейзер (штат Орегон) в мае, но в полицию пострадавший обратился только в начале ноября. По информации правоохранителей, беженец вместе с женой приехал в США в апреле и поселился в доме дяди его супруги. Пятнадцатого мая к ним в гости пришли несколько человек, в том числе 41-летний житель города Салем Борис Мирошниченко, с которым выходец с Украины прежде не был знаком.
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После ужина выпивший Мирошниченко якобы назвал украинцев нацистами и добавил еще и "гомофобные оскорбления". Пострадавший попросил его "прекратить обзываться", а владелец дома, дядя жены, потребовал разбираться на улице, так как в коттедже спали дети.
По словам потерпевшего, дядя жены предложил им вместе с Мирошниченко отправиться в сарай и там "уладить разногласия". Украинец согласился, понадеявшись на примирение, но, когда вошел в сарай, услышал, что дядя запирает дверь на замок, и понял, что разговор "не будет мирным".
Тогда Мирошниченко ударил беженца по лицу, тот упал на пол, а обидчик уселся ему на грудь и продолжил избивать. По словам украинца, он получил более десяти ударов, после чего кто-то поднял его и отнес домой.
Жена беженца рассказала, что ей пришлось накричать на родственника, чтобы войти в сарай. Остановить Мирошниченко ей удалось, посветив ему мобильным телефоном в глаза.
В больнице у пострадавшего диагностировали перелом глазницы и носа, повреждение лицевого нерва, он перестал видеть одним глазом. При этом дядя супруги пригрозил, что, если тот обратится в полицию, он обвинит в драке его самого, а это может обернуться для него депортацией. Свои действия родственник объяснил 20-летней дружбой с Мирошниченко. Вместе с тем последний оплатил медицинские счета за лечение беженца.
В полиции, куда пострадавший все же обратился через полгода, ему предложили записать телефонный разговор с Мирошниченко, в котором тот признал ответственность за нанесенные травмы, и это, очевидно, послужило доказательством по делу. Суд округа Мэрион предъявил Мирошниченко обвинения в нападении на украинца и нанесении ему телесных повреждений "из-за национального происхождения", но освободил его под залог в 50 тысяч долларов.
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