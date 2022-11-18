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В Киеве заявили о бывших бойцах "Беркута", воюющих на стороне России - РИА Новости, 18.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221118/berkut-1832471432.html
В Киеве заявили о бывших бойцах "Беркута", воюющих на стороне России
В Киеве заявили о бывших бойцах "Беркута", воюющих на стороне России - РИА Новости, 18.11.2022
В Киеве заявили о бывших бойцах "Беркута", воюющих на стороне России
Государственное бюро расследований Украины заявило об идентификации более 20 сотрудников расформированного украинского спецподразделения МВД "Беркут",... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T13:39
2022-11-18T13:39
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
мвд украины
государственное бюро расследований украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Государственное бюро расследований Украины заявило об идентификации более 20 сотрудников расформированного украинского спецподразделения МВД "Беркут", участвующих в боевых действиях на Украине на стороне России."В рамках расследования уголовного производства Государственное бюро расследований установило, что более 20 бывших милиционеров расформированного спецподразделения "Беркут" сегодня воюют против Украины в составе российской армии или противодействуют нашей стране в составе оккупационных правоохранительных органов", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Фамилий подозреваемых в ведомстве не называют, однако отмечают, что следователи работают над объявлением "беркутовцам" подозрения в коллаборационистской деятельности.Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости - ред.) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом был избран Петр Порошенко. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам.
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в мире, украина, россия, мвд украины, государственное бюро расследований украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, МВД Украины, Государственное бюро расследований Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:39 18.11.2022
 
В Киеве заявили о бывших бойцах "Беркута", воюющих на стороне России

ГБР Украины заявило, что более 20 бывших сотрудников "Беркута" воюют на стороне России

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкВручение служебных удостоверений бывшим сотрудникам "Беркута"
Вручение служебных удостоверений бывшим сотрудникам Беркута - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Вручение служебных удостоверений бывшим сотрудникам "Беркута". Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Государственное бюро расследований Украины заявило об идентификации более 20 сотрудников расформированного украинского спецподразделения МВД "Беркут", участвующих в боевых действиях на Украине на стороне России.
"В рамках расследования уголовного производства Государственное бюро расследований установило, что более 20 бывших милиционеров расформированного спецподразделения "Беркут" сегодня воюют против Украины в составе российской армии или противодействуют нашей стране в составе оккупационных правоохранительных органов", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Фамилий подозреваемых в ведомстве не называют, однако отмечают, что следователи работают над объявлением "беркутовцам" подозрения в коллаборационистской деятельности.
Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости - ред.) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом был избран Петр Порошенко. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам.
Ситуация в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
23 марта, 21:02Донбасс. Геноцид. 2014-2022
Украина 2013-2014. От Евромайдана до сожжения людей в Одессе.События на Украине в 2013-2014 году привели не только к государственному перевороту и смене власти в стране, но и стали катализатором геополитического кризиса, который мы наблюдаем сейчас. Нацизм, лингвоцид, убийство мирных граждан. Как развивался конфликт с ноября 2013 по май 2014 года? Получите ответы, листая карточки.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияМВД УкраиныГосударственное бюро расследований УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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