В Киеве заявили о бывших бойцах "Беркута", воюющих на стороне России
ГБР Украины заявило, что более 20 бывших сотрудников "Беркута" воюют на стороне России
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкВручение служебных удостоверений бывшим сотрудникам "Беркута"
Вручение служебных удостоверений бывшим сотрудникам "Беркута". Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Государственное бюро расследований Украины заявило об идентификации более 20 сотрудников расформированного украинского спецподразделения МВД "Беркут", участвующих в боевых действиях на Украине на стороне России.
"В рамках расследования уголовного производства Государственное бюро расследований установило, что более 20 бывших милиционеров расформированного спецподразделения "Беркут" сегодня воюют против Украины в составе российской армии или противодействуют нашей стране в составе оккупационных правоохранительных органов", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Фамилий подозреваемых в ведомстве не называют, однако отмечают, что следователи работают над объявлением "беркутовцам" подозрения в коллаборационистской деятельности.
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