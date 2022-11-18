https://ria.ru/20221118/berkut-1832471432.html

В Киеве заявили о бывших бойцах "Беркута", воюющих на стороне России

В Киеве заявили о бывших бойцах "Беркута", воюющих на стороне России - РИА Новости, 18.11.2022

В Киеве заявили о бывших бойцах "Беркута", воюющих на стороне России

Государственное бюро расследований Украины заявило об идентификации более 20 сотрудников расформированного украинского спецподразделения МВД "Беркут",... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T13:39

2022-11-18T13:39

2022-11-18T13:39

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Государственное бюро расследований Украины заявило об идентификации более 20 сотрудников расформированного украинского спецподразделения МВД "Беркут", участвующих в боевых действиях на Украине на стороне России."В рамках расследования уголовного производства Государственное бюро расследований установило, что более 20 бывших милиционеров расформированного спецподразделения "Беркут" сегодня воюют против Украины в составе российской армии или противодействуют нашей стране в составе оккупационных правоохранительных органов", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Фамилий подозреваемых в ведомстве не называют, однако отмечают, что следователи работают над объявлением "беркутовцам" подозрения в коллаборационистской деятельности.Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости - ред.) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом был избран Петр Порошенко. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам.

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, мвд украины, государственное бюро расследований украины, ситуация в днр и лнр