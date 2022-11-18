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В Бельгии осудили решение не приглашать Россию на памятные мероприятия - РИА Новости, 19.11.2022
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В Бельгии осудили решение не приглашать Россию на памятные мероприятия
В Бельгии осудили решение не приглашать Россию на памятные мероприятия - РИА Новости, 19.11.2022
В Бельгии осудили решение не приглашать Россию на памятные мероприятия
Бельгийский политик, глава общественной ассоциации "Братство Европы и мира" Серж Дельвенн раскритиковал решение местных властей не приглашать российскую... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-18T21:47
2022-11-19T00:00
в мире
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россия
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ЛЬЕЖ (Бельгия), 18 ноя - РИА Новости. Бельгийский политик, глава общественной ассоциации "Братство Европы и мира" Серж Дельвенн раскритиковал решение местных властей не приглашать российскую делегацию на мероприятия, связанные с окончанием Первой мировой войны, призвав не смешивать текущие политические события и историю.На прошлой неделе в Бельгии, как и в других странах ЕС, проходили мероприятия по случаю 104-ой годовщины перемирия, которое ознаменовало окончание Первой мировой войны. Однако, в отличие от прошлых лет, российская делегация к участию в памятных мероприятиях приглашена не была. В то же время в пятницу прошла неформальная акция в память о российских солдатах с участием бельгийских общественных деятелей и посольства РФ в Бельгии."Это очень важно, так как мы отдаем дань памяти молодым людям, которые пожертвовали своими жизнями на территории чужой страны, не на своей родине, а в Бельгии. Они, в том числе, защищали и нашу свободу, свободу Европы… Я призывал местные власти не смешивать современный конфликт Украины и России с жертвами этих молодых людей. Для меня было важно присутствовать здесь, чтобы отдать дань памяти этим людям", - сказал Дельвенн РИА Новости.Как пояснила РИА Новости руководитель Русского дома в Брюсселе Вера Бунина, в Льеже находится одно из захоронений военных, которые во время Первой мировой войны служили в европейским экспедиционном корпусе и дошли до Бельгии.Она напомнила, что Бельгия также стала одной из стран приема русской эмиграции. "Здесь была специальная программа, рассчитанная на переселенцев из России, около 10 тысяч человек оказались в Бельгии", - сказала Бунина.
https://ria.ru/20221114/moldaviya-1831345216.html
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в мире, бельгия, россия, брюссель
В мире, Бельгия, Россия, Брюссель
21:47 18.11.2022 (обновлено: 00:00 19.11.2022)
 
В Бельгии осудили решение не приглашать Россию на памятные мероприятия

Бельгийский политик Дельвенн осудил решение не приглашать Россию на памятные мероприятия

© Фото : Посольство РФ в Королевстве БельгияПамятник "Российским и советским воинам, павшим в годы Первой и Второй мировых войн" на территории мемориального комплекса в Льеже, Бельгия
Памятник Российским и советским воинам, павшим в годы Первой и Второй мировых войн на территории мемориального комплекса в Льеже, Бельгия - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© Фото : Посольство РФ в Королевстве Бельгия
Памятник "Российским и советским воинам, павшим в годы Первой и Второй мировых войн" на территории мемориального комплекса в Льеже, Бельгия. Архивное фото
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ЛЬЕЖ (Бельгия), 18 ноя - РИА Новости. Бельгийский политик, глава общественной ассоциации "Братство Европы и мира" Серж Дельвенн раскритиковал решение местных властей не приглашать российскую делегацию на мероприятия, связанные с окончанием Первой мировой войны, призвав не смешивать текущие политические события и историю.
На прошлой неделе в Бельгии, как и в других странах ЕС, проходили мероприятия по случаю 104-ой годовщины перемирия, которое ознаменовало окончание Первой мировой войны. Однако, в отличие от прошлых лет, российская делегация к участию в памятных мероприятиях приглашена не была. В то же время в пятницу прошла неформальная акция в память о российских солдатах с участием бельгийских общественных деятелей и посольства РФ в Бельгии.
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"Это очень важно, так как мы отдаем дань памяти молодым людям, которые пожертвовали своими жизнями на территории чужой страны, не на своей родине, а в Бельгии. Они, в том числе, защищали и нашу свободу, свободу Европы… Я призывал местные власти не смешивать современный конфликт Украины и России с жертвами этих молодых людей. Для меня было важно присутствовать здесь, чтобы отдать дань памяти этим людям", - сказал Дельвенн РИА Новости.
Как пояснила РИА Новости руководитель Русского дома в Брюсселе Вера Бунина, в Льеже находится одно из захоронений военных, которые во время Первой мировой войны служили в европейским экспедиционном корпусе и дошли до Бельгии.
Она напомнила, что Бельгия также стала одной из стран приема русской эмиграции. "Здесь была специальная программа, рассчитанная на переселенцев из России, около 10 тысяч человек оказались в Бельгии", - сказала Бунина.
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