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Байден заявил о готовности США лидировать в глобальной экономике - РИА Новости, 18.11.2022
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Байден заявил о готовности США лидировать в глобальной экономике
Байден заявил о готовности США лидировать в глобальной экономике - РИА Новости, 18.11.2022
Байден заявил о готовности США лидировать в глобальной экономике
США лучше всех в мире подготовлены к лидированию в глобальной экономике на годы вперед, заявил американский президент Джо Байден на встрече по экономическим... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T22:15
2022-11-18T22:15
в мире
цены на нефть
джо байден
сша
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ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. США лучше всех в мире подготовлены к лидированию в глобальной экономике на годы вперед, заявил американский президент Джо Байден на встрече по экономическим вопросам с администрацией страны.Байден выразил уверенность, что остальные мировые лидеры также убеждены в состоянии американской экономики.Президент добавил, что за время его срока в США было создано 10 миллионов рабочих мест.
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в мире, цены на нефть, джо байден, сша
В мире, Цены на нефть, Джо Байден, США
22:15 18.11.2022
 
Байден заявил о готовности США лидировать в глобальной экономике

Байден: США лучше всех в мире готовы лидировать в глобальной экономике на годы вперед

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. США лучше всех в мире подготовлены к лидированию в глобальной экономике на годы вперед, заявил американский президент Джо Байден на встрече по экономическим вопросам с администрацией страны.
"Для меня, как и для большинства людей на прошедших встречах, стало ясно, что Соединенные Штаты находятся в лучшей позиции, чем любая нация в мире, чтобы лидировать в мировой экономике на годы вперед", - сказал Байден, комментируя свое недавнее международное турне.
Байден выразил уверенность, что остальные мировые лидеры также убеждены в состоянии американской экономики.
Президент добавил, что за время его срока в США было создано 10 миллионов рабочих мест.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
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В миреЦены на нефтьДжо БайденСША
 
 
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