https://ria.ru/20221118/bayden-1832661446.html

Байден заявил о готовности США лидировать в глобальной экономике

Байден заявил о готовности США лидировать в глобальной экономике - РИА Новости, 18.11.2022

Байден заявил о готовности США лидировать в глобальной экономике

США лучше всех в мире подготовлены к лидированию в глобальной экономике на годы вперед, заявил американский президент Джо Байден на встрече по экономическим... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T22:15

2022-11-18T22:15

2022-11-18T22:15

в мире

цены на нефть

джо байден

сша

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ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. США лучше всех в мире подготовлены к лидированию в глобальной экономике на годы вперед, заявил американский президент Джо Байден на встрече по экономическим вопросам с администрацией страны.Байден выразил уверенность, что остальные мировые лидеры также убеждены в состоянии американской экономики.Президент добавил, что за время его срока в США было создано 10 миллионов рабочих мест.

https://ria.ru/20221116/bitsepsy-1831993625.html

сша

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, цены на нефть, джо байден, сша