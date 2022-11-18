https://ria.ru/20221118/bayden-1832661446.html
Байден заявил о готовности США лидировать в глобальной экономике
Байден заявил о готовности США лидировать в глобальной экономике - РИА Новости, 18.11.2022
Байден заявил о готовности США лидировать в глобальной экономике
США лучше всех в мире подготовлены к лидированию в глобальной экономике на годы вперед, заявил американский президент Джо Байден на встрече по экономическим... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T22:15
2022-11-18T22:15
2022-11-18T22:15
в мире
цены на нефть
джо байден
сша
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ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. США лучше всех в мире подготовлены к лидированию в глобальной экономике на годы вперед, заявил американский президент Джо Байден на встрече по экономическим вопросам с администрацией страны.Байден выразил уверенность, что остальные мировые лидеры также убеждены в состоянии американской экономики.Президент добавил, что за время его срока в США было создано 10 миллионов рабочих мест.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, джо байден, сша
В мире, Цены на нефть, Джо Байден, США
Байден заявил о готовности США лидировать в глобальной экономике
Байден: США лучше всех в мире готовы лидировать в глобальной экономике на годы вперед