https://ria.ru/20221118/bashkiriya-1832413019.html

Оперштаб выясняет, можно ли было предотвратить трагедию в Башкирии

Оперштаб выясняет, можно ли было предотвратить трагедию в Башкирии - РИА Новости, 18.11.2022

Оперштаб выясняет, можно ли было предотвратить трагедию в Башкирии

Оперативный штаб, созданный в Башкирии после гибели многодетной семьи при пожаре, выясняет, можно ли было предотвратить трагедию, заявил мэр Стерлитамакского... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T11:21

2022-11-18T11:21

2022-11-18T11:21

происшествия

радий хабиров

стерлитамакский район

ивановская область

республика башкортостан

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УФА, 18 ноя – РИА Новости. Оперативный штаб, созданный в Башкирии после гибели многодетной семьи при пожаре, выясняет, можно ли было предотвратить трагедию, заявил мэр Стерлитамакского района Евгений Волков.Трагедия произошла в ночь на пятницу в селе Матвеевка Стерлитамакского района: загорелся дом, в котором спали двое взрослых и семь детей. Отец сумел спасти пятилетних близнецов, сам погиб. В министерстве семьи РИА Новости уточняли, что среди погибших детей – один родной, двое – усыновленные, еще двое – взятые под опеку в октябре из Ивановской области. Семья считалась благополучной, в доме был установлен пожарный извещатель. Отмечалось, что выживших детей отдадут под опеку родственников. Следователи возбудили уголовное дело.Глава Башкирии Радий Хабиров сообщал, что после ЧП организовали оперативный штаб."В связи с произошедшей трагедией создан оперативный штаб. Его возглавил вице-премьер правительства республики Ирек Сагитов. Необходимо выяснить причины пожара, определить все обстоятельства произошедшего, выяснить, как и чем жила эта семья, возможно ли было предотвратить трагедию", - написал Волков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Он отметил, что оперштаб также определит меры по оказанию помощи пострадавшим.

https://ria.ru/20221118/bashkiriya-1832391069.html

https://ria.ru/20221118/pozhary-1832403277.html

стерлитамакский район

ивановская область

республика башкортостан

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Кадры с места пожара в частном доме Башкирии, где погибли семь человек Кадры с места пожара в частном доме Башкирии, где погибли семь человек 2022-11-18T11:21 true PT1M10S

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происшествия, радий хабиров, стерлитамакский район, ивановская область, республика башкортостан