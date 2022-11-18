https://ria.ru/20221118/bashkiriya-1832391069.html

В Башкирии власти окажут помощь родным погибших при пожаре

В Башкирии власти окажут помощь родным погибших при пожаре - РИА Новости, 18.11.2022

В Башкирии власти окажут помощь родным погибших при пожаре

Глава Стерлитамакского района в Башкирии Евгений Волков заявил о готовности оказать всю необходимую помощь родным погибшей при пожаре многодетной семьи. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T09:40

2022-11-18T09:40

2022-11-18T09:40

происшествия

жилье

стерлитамакский район

стерлитамак

республика башкортостан

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УФА, 18 ноя – РИА Новости. Глава Стерлитамакского района в Башкирии Евгений Волков заявил о готовности оказать всю необходимую помощь родным погибшей при пожаре многодетной семьи.Ранее в ГУМЧС по республике сообщили, что в ночь на пятницу под Стерлитамаком в деревне Матвеевка загорелась квартира в двухквартирном жилом доме. В результате пожара погибла семья: родители и пять мальчиков. Следственные органы сообщали, что в семье воспитывались семь детей, отец смог спасти двоих, а сам погиб. Возбуждено уголовное дело.В районной мэрии РИА Новости заявляли, что в доме был установлен пожарный извещатель, он был рабочим."В огне погибли оба родителя и, что особенно страшно, пятеро детей. Двоих детей отец успел спасти. Причины пожара устанавливаются. Это огромное горе. Выражаю искренние соболезнования родным пострадавших. В одночасье потерять близких людей, остаться без крова и средств к существованию… Со своей стороны мы окажем всю необходимую помощь", - написал Волков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Районный мэр призвал жителей быть бдительными и не игнорировать пожарную безопасность.

https://ria.ru/20221118/pozhar-1832380923.html

стерлитамакский район

стерлитамак

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происшествия, жилье, стерлитамакский район, стерлитамак, республика башкортостан