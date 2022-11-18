Рейтинг@Mail.ru
В Башкирии власти окажут помощь родным погибших при пожаре - РИА Новости, 18.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221118/bashkiriya-1832391069.html
В Башкирии власти окажут помощь родным погибших при пожаре
В Башкирии власти окажут помощь родным погибших при пожаре - РИА Новости, 18.11.2022
В Башкирии власти окажут помощь родным погибших при пожаре
Глава Стерлитамакского района в Башкирии Евгений Волков заявил о готовности оказать всю необходимую помощь родным погибшей при пожаре многодетной семьи. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T09:40
2022-11-18T09:40
происшествия
жилье
стерлитамакский район
стерлитамак
республика башкортостан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832385659_0:452:2551:1886_1920x0_80_0_0_b1dec92526116a5397d4a9dde03eb79f.jpg
УФА, 18 ноя – РИА Новости. Глава Стерлитамакского района в Башкирии Евгений Волков заявил о готовности оказать всю необходимую помощь родным погибшей при пожаре многодетной семьи.Ранее в ГУМЧС по республике сообщили, что в ночь на пятницу под Стерлитамаком в деревне Матвеевка загорелась квартира в двухквартирном жилом доме. В результате пожара погибла семья: родители и пять мальчиков. Следственные органы сообщали, что в семье воспитывались семь детей, отец смог спасти двоих, а сам погиб. Возбуждено уголовное дело.В районной мэрии РИА Новости заявляли, что в доме был установлен пожарный извещатель, он был рабочим."В огне погибли оба родителя и, что особенно страшно, пятеро детей. Двоих детей отец успел спасти. Причины пожара устанавливаются. Это огромное горе. Выражаю искренние соболезнования родным пострадавших. В одночасье потерять близких людей, остаться без крова и средств к существованию… Со своей стороны мы окажем всю необходимую помощь", - написал Волков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Районный мэр призвал жителей быть бдительными и не игнорировать пожарную безопасность.
https://ria.ru/20221118/pozhar-1832380923.html
стерлитамакский район
стерлитамак
республика башкортостан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832385659_440:303:2550:1886_1920x0_80_0_0_3a778d933241fdc742583b94fb8e5349.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, жилье, стерлитамакский район, стерлитамак, республика башкортостан
Происшествия, Жилье, Стерлитамакский район, Стерлитамак, Республика Башкортостан
09:40 18.11.2022
 
В Башкирии власти окажут помощь родным погибших при пожаре

Власти Стерлитамакского района заявили, что окажут помощь родным погибших при пожаре

© Фото : МЧС РоссииНа месте пожара в селе Матвеевка Стерлитамакского района Башкирии
На месте пожара в селе Матвеевка Стерлитамакского района Башкирии - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© Фото : МЧС России
На месте пожара в селе Матвеевка Стерлитамакского района Башкирии. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 18 ноя – РИА Новости. Глава Стерлитамакского района в Башкирии Евгений Волков заявил о готовности оказать всю необходимую помощь родным погибшей при пожаре многодетной семьи.
Ранее в ГУМЧС по республике сообщили, что в ночь на пятницу под Стерлитамаком в деревне Матвеевка загорелась квартира в двухквартирном жилом доме. В результате пожара погибла семья: родители и пять мальчиков. Следственные органы сообщали, что в семье воспитывались семь детей, отец смог спасти двоих, а сам погиб. Возбуждено уголовное дело.
В районной мэрии РИА Новости заявляли, что в доме был установлен пожарный извещатель, он был рабочим.
"В огне погибли оба родителя и, что особенно страшно, пятеро детей. Двоих детей отец успел спасти. Причины пожара устанавливаются. Это огромное горе. Выражаю искренние соболезнования родным пострадавших. В одночасье потерять близких людей, остаться без крова и средств к существованию… Со своей стороны мы окажем всю необходимую помощь", - написал Волков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Районный мэр призвал жителей быть бдительными и не игнорировать пожарную безопасность.
На месте пожара в селе Матвеевка Стерлитамакского района Башкирии - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
Вчера, 08:24
Экстренные службы назвали возможную причину пожара в доме в Башкирии
 
ПроисшествияЖильеСтерлитамакский районСтерлитамакРеспублика Башкортостан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала