https://ria.ru/20221118/bashkiriya-1832381864.html

Власти Башкирии заявили, что оплатят похороны погибшей при пожаре семьи

Власти Башкирии заявили, что оплатят похороны погибшей при пожаре семьи - РИА Новости, 18.11.2022

Власти Башкирии заявили, что оплатят похороны погибшей при пожаре семьи

Власти Башкирии возьмут на себя расходы на похороны семьи, погибшей в пожаре, позаботятся о детях, оставшихся без родителей, сообщил глава региона Радий... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T08:36

2022-11-18T08:36

2022-11-18T09:04

происшествия

республика башкортостан

радий хабиров

стерлитамак

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УФА, 18 ноя – РИА Новости. Власти Башкирии возьмут на себя расходы на похороны семьи, погибшей в пожаре, позаботятся о детях, оставшихся без родителей, сообщил глава региона Радий Хабиров.Ранее в ГУМЧС по республике сообщили, что в ночь на пятницу под Стерлитамаком в деревне Матвеевка загорелась квартира в двухквартирном жилом доме. В результате пожара погибла семья: родители и пять мальчиков. Следственные органы сообщали, что в семье воспитывались семь детей, отец смог спасти двоих, а сам погиб. Возбуждено уголовное дело.Хабиров в своем Telegram-канале сообщил, что создали оперативный штаб, который на месте занимается расследованием причин трагедии. Его возглавил вице-премьер правительства региона Ирек Сагитов."Организацию похорон и все сопутствующие расходы возьмем на себя. Позаботимся о детях, которые остались у погибших. Соответствующие поручения Минздраву даны. Также я поручил оценить ущерб, который пожар причинил жильцам соседней квартиры, и оказать им помощь. Соболезнования родным и близким", - написал глава Башкирии.

https://ria.ru/20221118/pozhar-1832381379.html

республика башкортостан

стерлитамак

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происшествия, республика башкортостан, радий хабиров, стерлитамак