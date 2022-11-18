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Власти Башкирии заявили, что оплатят похороны погибшей при пожаре семьи
Власти Башкирии заявили, что оплатят похороны погибшей при пожаре семьи - РИА Новости, 18.11.2022
Власти Башкирии заявили, что оплатят похороны погибшей при пожаре семьи
Власти Башкирии возьмут на себя расходы на похороны семьи, погибшей в пожаре, позаботятся о детях, оставшихся без родителей, сообщил глава региона Радий... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T08:36
2022-11-18T08:36
2022-11-18T09:04
происшествия
республика башкортостан
радий хабиров
стерлитамак
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УФА, 18 ноя – РИА Новости. Власти Башкирии возьмут на себя расходы на похороны семьи, погибшей в пожаре, позаботятся о детях, оставшихся без родителей, сообщил глава региона Радий Хабиров.Ранее в ГУМЧС по республике сообщили, что в ночь на пятницу под Стерлитамаком в деревне Матвеевка загорелась квартира в двухквартирном жилом доме. В результате пожара погибла семья: родители и пять мальчиков. Следственные органы сообщали, что в семье воспитывались семь детей, отец смог спасти двоих, а сам погиб. Возбуждено уголовное дело.Хабиров в своем Telegram-канале сообщил, что создали оперативный штаб, который на месте занимается расследованием причин трагедии. Его возглавил вице-премьер правительства региона Ирек Сагитов."Организацию похорон и все сопутствующие расходы возьмем на себя. Позаботимся о детях, которые остались у погибших. Соответствующие поручения Минздраву даны. Также я поручил оценить ущерб, который пожар причинил жильцам соседней квартиры, и оказать им помощь. Соболезнования родным и близким", - написал глава Башкирии.
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происшествия, республика башкортостан, радий хабиров, стерлитамак
Происшествия, Республика Башкортостан, Радий Хабиров, Стерлитамак
08:36 18.11.2022 (обновлено: 09:04 18.11.2022)
Власти Башкирии заявили, что оплатят похороны погибшей при пожаре семьи
Губернатор Башкирии заявил, что власти оплатят похороны погибшей при пожаре семьи