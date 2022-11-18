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Росрыболовство запретило сочинским рыбакам ловить маленькую барабулю - РИА Новости, 18.11.2022
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Росрыболовство запретило сочинским рыбакам ловить маленькую барабулю
Росрыболовство запретило сочинским рыбакам ловить маленькую барабулю - РИА Новости, 18.11.2022
Росрыболовство запретило сочинским рыбакам ловить маленькую барабулю
Рыбакам-любителям запрещается ловить барабулю размером менее 8,5 сантиметра у берегов Сочи, такая мера необходима, чтобы сохранить улов на следующий год,... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T14:29
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общество
сочи
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
россия
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СОЧИ, 18 ноя – РИА Новости. Рыбакам-любителям запрещается ловить барабулю размером менее 8,5 сантиметра у берегов Сочи, такая мера необходима, чтобы сохранить улов на следующий год, рассказал РИА Новости старший госинспектор Азово-Кубанского отдела Азово-Черноморского территориального отдела управления Росрыболовства Геннадий Голуб.Накануне в ряде СМИ сообщалось, что в Сочи начался высокий сезон ловли барабули. По словам Голуб, сезон обычно стартует в начале сентября, тогда рыба набирает вес, однако в этом году он сдвинулся на пару месяцев позже из-за климатических условий, поэтому сейчас в самом разгаре."Хотелось бы предупредить рыбаков-любителей, что ловить барабулю малых размеров до 8,5 сантиметра запрещено, это надо, чтобы сохранить улов на следующий год", - сказал Голуб.Высокий сезон барабули в Сочи приходится на начало осени. По данным экспертов, именно в этот период рыба набирает достаточно веса, становится "жирной". В период сезона барабули на курорте проводят фестивали и другие гастрономические мероприятия в местных ресторанах. Рыбаки в это время активно выходят в море или собираются у морского торгового порта на волнорезах вдоль набережной "Маяк", чтобы выловить барабулю.
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общество, сочи, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), россия
Общество, Сочи, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство), Россия
14:29 18.11.2022 (обновлено: 14:31 18.11.2022)
 
Росрыболовство запретило сочинским рыбакам ловить маленькую барабулю

Росрыболовство запретило сочинским рыбакам ловить барабулю размером менее 8,5 сантиметра

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в медиабанкРыбаки разгружают выловленную в Черном море рыбу
Рыбаки разгружают выловленную в Черном море рыбу - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Рыбаки разгружают выловленную в Черном море рыбу. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 18 ноя – РИА Новости. Рыбакам-любителям запрещается ловить барабулю размером менее 8,5 сантиметра у берегов Сочи, такая мера необходима, чтобы сохранить улов на следующий год, рассказал РИА Новости старший госинспектор Азово-Кубанского отдела Азово-Черноморского территориального отдела управления Росрыболовства Геннадий Голуб.
Накануне в ряде СМИ сообщалось, что в Сочи начался высокий сезон ловли барабули. По словам Голуб, сезон обычно стартует в начале сентября, тогда рыба набирает вес, однако в этом году он сдвинулся на пару месяцев позже из-за климатических условий, поэтому сейчас в самом разгаре.
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"Хотелось бы предупредить рыбаков-любителей, что ловить барабулю малых размеров до 8,5 сантиметра запрещено, это надо, чтобы сохранить улов на следующий год", - сказал Голуб.
Высокий сезон барабули в Сочи приходится на начало осени. По данным экспертов, именно в этот период рыба набирает достаточно веса, становится "жирной". В период сезона барабули на курорте проводят фестивали и другие гастрономические мероприятия в местных ресторанах. Рыбаки в это время активно выходят в море или собираются у морского торгового порта на волнорезах вдоль набережной "Маяк", чтобы выловить барабулю.
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ОбществоСочиФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)Россия
 
 
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