https://ria.ru/20221118/barabulya-1832487714.html
Росрыболовство запретило сочинским рыбакам ловить маленькую барабулю
Росрыболовство запретило сочинским рыбакам ловить маленькую барабулю - РИА Новости, 18.11.2022
Росрыболовство запретило сочинским рыбакам ловить маленькую барабулю
Рыбакам-любителям запрещается ловить барабулю размером менее 8,5 сантиметра у берегов Сочи, такая мера необходима, чтобы сохранить улов на следующий год,... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T14:29
2022-11-18T14:29
2022-11-18T14:31
общество
сочи
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156175/75/1561757521_0:0:3168:1782_1920x0_80_0_0_24bd97a99f6fdc17448da2503cbb0fa5.jpg
СОЧИ, 18 ноя – РИА Новости. Рыбакам-любителям запрещается ловить барабулю размером менее 8,5 сантиметра у берегов Сочи, такая мера необходима, чтобы сохранить улов на следующий год, рассказал РИА Новости старший госинспектор Азово-Кубанского отдела Азово-Черноморского территориального отдела управления Росрыболовства Геннадий Голуб.Накануне в ряде СМИ сообщалось, что в Сочи начался высокий сезон ловли барабули. По словам Голуб, сезон обычно стартует в начале сентября, тогда рыба набирает вес, однако в этом году он сдвинулся на пару месяцев позже из-за климатических условий, поэтому сейчас в самом разгаре."Хотелось бы предупредить рыбаков-любителей, что ловить барабулю малых размеров до 8,5 сантиметра запрещено, это надо, чтобы сохранить улов на следующий год", - сказал Голуб.Высокий сезон барабули в Сочи приходится на начало осени. По данным экспертов, именно в этот период рыба набирает достаточно веса, становится "жирной". В период сезона барабули на курорте проводят фестивали и другие гастрономические мероприятия в местных ресторанах. Рыбаки в это время активно выходят в море или собираются у морского торгового порта на волнорезах вдоль набережной "Маяк", чтобы выловить барабулю.
https://ria.ru/20221108/stavropole-1829987256.html
https://ria.ru/20221115/sochi-1831452311.html
сочи
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156175/75/1561757521_25:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_83d4a1bb52d12f68f7d70d2d00e529ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сочи, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), россия
Общество, Сочи, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство), Россия
14:29 18.11.2022 (обновлено: 14:31 18.11.2022)
Росрыболовство запретило сочинским рыбакам ловить маленькую барабулю
Росрыболовство запретило сочинским рыбакам ловить барабулю размером менее 8,5 сантиметра
СОЧИ, 18 ноя – РИА Новости. Рыбакам-любителям запрещается ловить барабулю размером менее 8,5 сантиметра у берегов Сочи, такая мера необходима, чтобы сохранить улов на следующий год, рассказал РИА Новости старший госинспектор Азово-Кубанского отдела Азово-Черноморского территориального отдела управления Росрыболовства Геннадий Голуб.
Накануне в ряде СМИ сообщалось, что в Сочи начался высокий сезон ловли барабули. По словам Голуб, сезон обычно стартует в начале сентября, тогда рыба набирает вес, однако в этом году он сдвинулся на пару месяцев позже из-за климатических условий, поэтому сейчас в самом разгаре.
"Хотелось бы предупредить рыбаков-любителей, что ловить барабулю малых размеров до 8,5 сантиметра запрещено, это надо, чтобы сохранить улов на следующий год", - сказал Голуб.
Высокий сезон барабули в Сочи приходится на начало осени. По данным экспертов, именно в этот период рыба набирает достаточно веса, становится "жирной". В период сезона барабули на курорте проводят фестивали и другие гастрономические мероприятия в местных ресторанах. Рыбаки в это время активно выходят в море или собираются у морского торгового порта на волнорезах вдоль набережной "Маяк", чтобы выловить барабулю.