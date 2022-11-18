https://ria.ru/20221118/azerbaydzhan-1832394421.html
Президент Азербайджана рассчитывает на увеличение турпотока из России
Президент Азербайджана рассчитывает на увеличение турпотока из России - РИА Новости, 18.11.2022
Президент Азербайджана рассчитывает на увеличение турпотока из России
Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассчитывает на увеличение туристического потока из России и рост числа авиарейсов. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T10:02
2022-11-18T10:02
2022-11-18T10:02
туризм
ильхам алиев
михаил мишустин
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азербайджан
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БАКУ, 18 ноя - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассчитывает на увеличение туристического потока из России и рост числа авиарейсов."Накануне вашего визита я смотрел статистические данные и был обрадован тем, что количество авиарейсов растет", - обратился глава азербайджанского государства к премьер-министру России Михаилу Мишустину, с которым проводит встречу в пятницу. "Более 130 рейсов в неделю, то есть мы практически достигли самых высоких показателей", - констатировал Алиев."Было падение в связи с пандемией, мы еще не достигли допандемийного уровня, но с учетом тесных, дружественных отношений между нашими странами, с учетом союзнического взаимодействия мы рассчитываем расширить повестку дня сотрудничества, поэтому количество рейсов будет расти", - полагает президент Азербайджана.По его данным, турпоток из России в нынешнем году вырос примерно на 80%.Алиев считает, что межрегиональный форум, прошедший в четверг в Баку с участием премьер-министров двух стран, был успешным. Он назвал взаимодействие регионов "важным элементом" сотрудничества Азербайджана и РФ.
https://ria.ru/20221117/otnosheniya-1832286384.html
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ильхам алиев, михаил мишустин, россия, азербайджан, баку, в мире
Туризм, Ильхам Алиев, Михаил Мишустин, Россия, Азербайджан, Баку, В мире
Президент Азербайджана рассчитывает на увеличение турпотока из России
Президент Азербайджана Алиев рассчитывает на увеличение турпотока и авиарейсов из России