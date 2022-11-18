https://ria.ru/20221118/ates-1832593150.html

Министерскую декларацию АТЭС приняли с учетом российской позиции

Министерскую декларацию АТЭС приняли с учетом российской позиции - РИА Новости, 18.11.2022

Министерскую декларацию АТЭС приняли с учетом российской позиции

Министерскую декларацию АТЭС приняли с учетом позиции Москвы, заявил на полях саммита замглавы Минэкономразвития Владимир Ильичев. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T18:20

2022-11-18T18:20

2022-11-18T18:54

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

саммит атэс

цены на нефть

канада

сша

всемирная торговая организация (вто)

g7

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БАНГКОК, 18 ноя — РИА Новости. Министерскую декларацию АТЭС приняли с учетом позиции Москвы, заявил на полях саммита замглавы Минэкономразвития Владимир Ильичев."Министерская декларация АТЭС принята в компромиссном виде и с учетом позиции России, делегации которой удалось не допустить включения в документ откровенно конфронтационных формулировок", — сказал он.Как пояснил замглавы Минэкономразвития, представители G7 в АТЭС, среди которых — Канада, США, Австралия, Новая Зеландия и Япония, — активно настаивали на включении в декларацию темы Украины. "Не следует забывать, что АТЭС — экономическая структура, которая не занимается политической повесткой. Тем более с точки зрения регионального охвата — вопрос явно не по линии АТЭС", — подчеркнул он. В итоге соответствующий пункт приняли в компромиссной редакции, аналогичной декларации G20 в Индонезии.В итоговом документе после саммита "Двадцатки" отмечалось, что большинство членов G20 осудили конфликт на Украине, но были и "другие мнения по поводу этой ситуации и санкций".Как добавил Ильичев, в министерскую декларацию АТЭС вошел широкий круг вопросов.Он указал, что в документе также зафиксировали озабоченность России об ограничениях в торговле, носящих политический контекст.По словам Ильичева, достаточно большой блок посвящен ВТО, в первую очередь — разблокировке деятельности Органа по разрешению споров (DSB). В документ включили слова про реформу организации, в том числе о необходимости охватывать формальными правилами те сферы, которые сейчас регулируются в так называемой серой зоне либо вообще не регулируются. Кроме того, в тексте затронули вопросы по климату, инвестициям, ESG-повестке.Декларация министерств торговли и иностранных дел — итоговый документ министерской встречи, которая предваряла саммит АТЭС.

https://ria.ru/20221117/ates-1832102014.html

https://ria.ru/20220822/tailand-1811203576.html

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россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), саммит атэс , цены на нефть, канада, сша, всемирная торговая организация (вто), g7