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Министерскую декларацию АТЭС приняли с учетом российской позиции - РИА Новости, 18.11.2022
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Министерскую декларацию АТЭС приняли с учетом российской позиции
Министерскую декларацию АТЭС приняли с учетом российской позиции - РИА Новости, 18.11.2022
Министерскую декларацию АТЭС приняли с учетом российской позиции
Министерскую декларацию АТЭС приняли с учетом позиции Москвы, заявил на полях саммита замглавы Минэкономразвития Владимир Ильичев. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T18:20
2022-11-18T18:54
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
саммит атэс
цены на нефть
канада
сша
всемирная торговая организация (вто)
g7
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БАНГКОК, 18 ноя — РИА Новости. Министерскую декларацию АТЭС приняли с учетом позиции Москвы, заявил на полях саммита замглавы Минэкономразвития Владимир Ильичев."Министерская декларация АТЭС принята в компромиссном виде и с учетом позиции России, делегации которой удалось не допустить включения в документ откровенно конфронтационных формулировок", — сказал он.Как пояснил замглавы Минэкономразвития, представители G7 в АТЭС, среди которых — Канада, США, Австралия, Новая Зеландия и Япония, — активно настаивали на включении в декларацию темы Украины. "Не следует забывать, что АТЭС — экономическая структура, которая не занимается политической повесткой. Тем более с точки зрения регионального охвата — вопрос явно не по линии АТЭС", — подчеркнул он. В итоге соответствующий пункт приняли в компромиссной редакции, аналогичной декларации G20 в Индонезии.В итоговом документе после саммита "Двадцатки" отмечалось, что большинство членов G20 осудили конфликт на Украине, но были и "другие мнения по поводу этой ситуации и санкций".Как добавил Ильичев, в министерскую декларацию АТЭС вошел широкий круг вопросов.Он указал, что в документе также зафиксировали озабоченность России об ограничениях в торговле, носящих политический контекст.По словам Ильичева, достаточно большой блок посвящен ВТО, в первую очередь — разблокировке деятельности Органа по разрешению споров (DSB). В документ включили слова про реформу организации, в том числе о необходимости охватывать формальными правилами те сферы, которые сейчас регулируются в так называемой серой зоне либо вообще не регулируются. Кроме того, в тексте затронули вопросы по климату, инвестициям, ESG-повестке.Декларация министерств торговли и иностранных дел — итоговый документ министерской встречи, которая предваряла саммит АТЭС.
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россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), саммит атэс , цены на нефть, канада, сша, всемирная торговая организация (вто), g7
Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Саммит АТЭС , Цены на нефть, Канада, США, Всемирная торговая организация (ВТО), G7
18:20 18.11.2022 (обновлено: 18:54 18.11.2022)
 
Министерскую декларацию АТЭС приняли с учетом российской позиции

Министерскую декларацию АТЭС приняли в компромиссном виде с учетом российской позиции

© AP Photo / Mark SchiefelbeinФлаги с символикой АТЭС
Флаги с символикой АТЭС - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Флаги с символикой АТЭС. Архивное фото
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БАНГКОК, 18 ноя — РИА Новости. Министерскую декларацию АТЭС приняли с учетом позиции Москвы, заявил на полях саммита замглавы Минэкономразвития Владимир Ильичев.
"Министерская декларация АТЭС принята в компромиссном виде и с учетом позиции России, делегации которой удалось не допустить включения в документ откровенно конфронтационных формулировок", — сказал он.
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В МИД заявили, что США пытаются привнести в повестку АТЭС тему Украины
Как пояснил замглавы Минэкономразвития, представители G7 в АТЭС, среди которых — Канада, США, Австралия, Новая Зеландия и Япония, — активно настаивали на включении в декларацию темы Украины.
"Не следует забывать, что АТЭС — экономическая структура, которая не занимается политической повесткой. Тем более с точки зрения регионального охвата — вопрос явно не по линии АТЭС", — подчеркнул он.
В итоге соответствующий пункт приняли в компромиссной редакции, аналогичной декларации G20 в Индонезии.
В итоговом документе после саммита "Двадцатки" отмечалось, что большинство членов G20 осудили конфликт на Украине, но были и "другие мнения по поводу этой ситуации и санкций".
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22 августа, 09:32Туризм
Посол в Таиланде рассказал о попытках навязывания Украины министрам АТЭС
Как добавил Ильичев, в министерскую декларацию АТЭС вошел широкий круг вопросов.

"В декларации отражена позиция не только наша, но и достаточно большого количества участников АТЭС, что наращивает протекционизм. Это является одной из причин проблем в экономике — нарушение цепочек добавленной стоимости, цепочек поставок товаров", — уточнил замминистра.

Он указал, что в документе также зафиксировали озабоченность России об ограничениях в торговле, носящих политический контекст.
По словам Ильичева, достаточно большой блок посвящен ВТО, в первую очередь — разблокировке деятельности Органа по разрешению споров (DSB). В документ включили слова про реформу организации, в том числе о необходимости охватывать формальными правилами те сферы, которые сейчас регулируются в так называемой серой зоне либо вообще не регулируются.
Кроме того, в тексте затронули вопросы по климату, инвестициям, ESG-повестке.
Декларация министерств торговли и иностранных дел — итоговый документ министерской встречи, которая предваряла саммит АТЭС.
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РоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Саммит АТЭСЦены на нефтьКанадаСШАВсемирная торговая организация (ВТО)G7
 
 
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