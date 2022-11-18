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Белоусов оценил шансы согласовать итоговую декларацию саммита АТЭС - РИА Новости, 18.11.2022
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Белоусов оценил шансы согласовать итоговую декларацию саммита АТЭС
Белоусов оценил шансы согласовать итоговую декларацию саммита АТЭС - РИА Новости, 18.11.2022
Белоусов оценил шансы согласовать итоговую декларацию саммита АТЭС
Итоговая декларация саммита АТЭС находится на на очень высокой стадии готовности, шансы ее согласовать хорошие, заявил журналистам на полях саммита АТЭС глава... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T15:21
2022-11-18T15:27
экономика
россия
андрей белоусов
атэс
саммит атэс
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БАНГКОК, 18 ноя - РИА Новости. Итоговая декларация саммита АТЭС находится на на очень высокой стадии готовности, шансы ее согласовать хорошие, заявил журналистам на полях саммита АТЭС глава делегации РФ первый вице-премьер Андрей Белоусов.Саммит АТЭС проходит в столице Таиланда 18-19 ноября."Что касается декларации, то, насколько я знаю, она находится на очень высокой стадии согласования и шансы её согласовать есть хорошие", - сказал Белоусов.Ранее в пятницу в СМИ появилась информация, что и-за разногласий участников итоговую декларацию саммита может заменить заявление таиландского председательства в АТЭС об итогах встречи. МИД Таиланда в свою очередь заявил, что работа над итоговой совместной декларацией лидеров АТЭС ведется.Посол по особым поручениям МИД, старшее должностное лицо России в АТЭС Кирилл Барский в четверг заявил РИА Новости, что США и их союзники пытаются привнести в повестку Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества тему Украины, возложить ответственность на РФ за ситуацию в мировой экономике.В состав форума АТЭС входит 21 экономика, как принято в организации называть страны и территории-участницы. Это 19 стран - Австралия, Бруней, Вьетнам, Индонезия, Канада, Китай, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа - Новая Гвинея, Перу, Россия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Чили, Южная Корея и Япония, и две территории КНР - Гонконг и Тайвань.
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экономика, россия, андрей белоусов, атэс, саммит атэс
Экономика, Россия, Андрей Белоусов, АТЭС, Саммит АТЭС
15:21 18.11.2022 (обновлено: 15:27 18.11.2022)
 
Белоусов оценил шансы согласовать итоговую декларацию саммита АТЭС

Вице-премьер Белоусов назвал шансы согласовать итоговую декларацию саммита АТЭС хорошими

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов выступает на брифинге для российских СМИ в рамках саммита АТЭС в Бангкоке
Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов выступает на брифинге для российских СМИ в рамках саммита АТЭС в Бангкоке - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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БАНГКОК, 18 ноя - РИА Новости. Итоговая декларация саммита АТЭС находится на на очень высокой стадии готовности, шансы ее согласовать хорошие, заявил журналистам на полях саммита АТЭС глава делегации РФ первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Саммит АТЭС проходит в столице Таиланда 18-19 ноября.
Флаги с символикой АТЭС - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
Вчера, 01:34
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС)
"Что касается декларации, то, насколько я знаю, она находится на очень высокой стадии согласования и шансы её согласовать есть хорошие", - сказал Белоусов.
Ранее в пятницу в СМИ появилась информация, что и-за разногласий участников итоговую декларацию саммита может заменить заявление таиландского председательства в АТЭС об итогах встречи. МИД Таиланда в свою очередь заявил, что работа над итоговой совместной декларацией лидеров АТЭС ведется.
Посол по особым поручениям МИД, старшее должностное лицо России в АТЭС Кирилл Барский в четверг заявил РИА Новости, что США и их союзники пытаются привнести в повестку Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества тему Украины, возложить ответственность на РФ за ситуацию в мировой экономике.
В состав форума АТЭС входит 21 экономика, как принято в организации называть страны и территории-участницы. Это 19 стран - Австралия, Бруней, Вьетнам, Индонезия, Канада, Китай, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа - Новая Гвинея, Перу, Россия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Чили, Южная Корея и Япония, и две территории КНР - Гонконг и Тайвань.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
17 ноября, 12:08
В МИД рассказали о разногласиях по итоговой декларации саммита АТЭС
 
ЭкономикаРоссияАндрей БелоусовАТЭССаммит АТЭС
 
 
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