https://ria.ru/20221118/ates-1832509396.html

Белоусов оценил шансы согласовать итоговую декларацию саммита АТЭС

Белоусов оценил шансы согласовать итоговую декларацию саммита АТЭС - РИА Новости, 18.11.2022

Белоусов оценил шансы согласовать итоговую декларацию саммита АТЭС

Итоговая декларация саммита АТЭС находится на на очень высокой стадии готовности, шансы ее согласовать хорошие, заявил журналистам на полях саммита АТЭС глава... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T15:21

2022-11-18T15:21

2022-11-18T15:27

экономика

россия

андрей белоусов

атэс

саммит атэс

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БАНГКОК, 18 ноя - РИА Новости. Итоговая декларация саммита АТЭС находится на на очень высокой стадии готовности, шансы ее согласовать хорошие, заявил журналистам на полях саммита АТЭС глава делегации РФ первый вице-премьер Андрей Белоусов.Саммит АТЭС проходит в столице Таиланда 18-19 ноября."Что касается декларации, то, насколько я знаю, она находится на очень высокой стадии согласования и шансы её согласовать есть хорошие", - сказал Белоусов.Ранее в пятницу в СМИ появилась информация, что и-за разногласий участников итоговую декларацию саммита может заменить заявление таиландского председательства в АТЭС об итогах встречи. МИД Таиланда в свою очередь заявил, что работа над итоговой совместной декларацией лидеров АТЭС ведется.Посол по особым поручениям МИД, старшее должностное лицо России в АТЭС Кирилл Барский в четверг заявил РИА Новости, что США и их союзники пытаются привнести в повестку Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества тему Украины, возложить ответственность на РФ за ситуацию в мировой экономике.В состав форума АТЭС входит 21 экономика, как принято в организации называть страны и территории-участницы. Это 19 стран - Австралия, Бруней, Вьетнам, Индонезия, Канада, Китай, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа - Новая Гвинея, Перу, Россия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Чили, Южная Корея и Япония, и две территории КНР - Гонконг и Тайвань.

https://ria.ru/20221118/ates-1831849984.html

https://ria.ru/20221117/sammit-1832164001.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, андрей белоусов, атэс, саммит атэс