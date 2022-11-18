15:21 18.11.2022 (обновлено: 15:27 18.11.2022)
Белоусов оценил шансы согласовать итоговую декларацию саммита АТЭС
Вице-премьер Белоусов назвал шансы согласовать итоговую декларацию саммита АТЭС хорошими
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов выступает на брифинге для российских СМИ в рамках саммита АТЭС в Бангкоке
БАНГКОК, 18 ноя - РИА Новости. Итоговая декларация саммита АТЭС находится на на очень высокой стадии готовности, шансы ее согласовать хорошие, заявил журналистам на полях саммита АТЭС глава делегации РФ первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Саммит АТЭС проходит в столице Таиланда 18-19 ноября.
"Что касается декларации, то, насколько я знаю, она находится на очень высокой стадии согласования и шансы её согласовать есть хорошие", - сказал Белоусов.
Ранее в пятницу в СМИ появилась информация, что и-за разногласий участников итоговую декларацию саммита может заменить заявление таиландского председательства в АТЭС об итогах встречи. МИД Таиланда в свою очередь заявил, что работа над итоговой совместной декларацией лидеров АТЭС ведется.
Посол по особым поручениям МИД, старшее должностное лицо России в АТЭС Кирилл Барский в четверг заявил РИА Новости, что США и их союзники пытаются привнести в повестку Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества тему Украины, возложить ответственность на РФ за ситуацию в мировой экономике.
В состав форума АТЭС входит 21 экономика, как принято в организации называть страны и территории-участницы. Это 19 стран - Австралия, Бруней, Вьетнам, Индонезия, Канада, Китай, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа - Новая Гвинея, Перу, Россия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Чили, Южная Корея и Япония, и две территории КНР - Гонконг и Тайвань.