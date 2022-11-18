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Представитель Таиланда заявил о надежде на консенсус по декларации АТЭС
Представитель Таиланда заявил о надежде на консенсус по декларации АТЭС - РИА Новости, 18.11.2022
Представитель Таиланда заявил о надежде на консенсус по декларации АТЭС
Старшее должностное лицо Таиланда на форуме "Азиатско-Тихоокеанское Экономическое Сотрудничество" и генеральный директор департамента международного... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T15:11
2022-11-18T15:11
2022-11-18T15:11
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БАНГКОК, 18 ноя - РИА Новости. Старшее должностное лицо Таиланда на форуме "Азиатско-Тихоокеанское Экономическое Сотрудничество" и генеральный директор департамента международного экономического сотрудничества МИД Таиланда Чедчай Чайвайвит заявил в пятницу на брифинге в пресс-центре форума АТЭС, что позитивно оценивает шансы достижения консенсуса по совместной итоговой декларации встречи лидеров экономик АТЭС."Я осторожно позитивен в плане того, что может быть достигнут консенсус еще по одному важному документу. Мы тесно работаем прямо сейчас со всеми странами в поисках консенсуса. Вот все, что я пока могу сказать", - заявил Чайвайвит в ответ на вопрос журналистов о главном документе форума, совместной декларации лидеров экономик АТЭС."Принятый сегодня министерский документ, совместное заявление министров стран АТЭС, в какой-то степени повлияет, мы надеемся, на текст лидерской совместной декларации", - добавил он.В пятницу министры стран АТЭС, собравшиеся в Бангкоке перед началом лидерской встречи форума, огласили свое совместное заявление, в котором содержался параграф о ситуации на Украине, по собственному выражению СДЛ АТЭС Чайвайвита, который повторяет формулировки такого же параграфа итоговой декларации лидеров "Большой десятки", принятой на саммите на Бали.
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в мире, таиланд, атэс, саммит атэс , бангкок, украина, мид таиланда
В мире, Таиланд, АТЭС, Саммит АТЭС , Бангкок, Украина, МИД Таиланда
Представитель Таиланда заявил о надежде на консенсус по декларации АТЭС
Представитель Таиланда заявил о надежде на консенсус по совместной декларации АТЭС
БАНГКОК, 18 ноя - РИА Новости. Старшее должностное лицо Таиланда на форуме "Азиатско-Тихоокеанское Экономическое Сотрудничество" и генеральный директор департамента международного экономического сотрудничества МИД Таиланда Чедчай Чайвайвит заявил в пятницу на брифинге в пресс-центре форума АТЭС, что позитивно оценивает шансы достижения консенсуса по совместной итоговой декларации встречи лидеров экономик АТЭС.
"Я осторожно позитивен в плане того, что может быть достигнут консенсус еще по одному важному документу. Мы тесно работаем прямо сейчас со всеми странами в поисках консенсуса. Вот все, что я пока могу сказать", - заявил Чайвайвит в ответ на вопрос журналистов о главном документе форума, совместной декларации лидеров экономик АТЭС.
"Принятый сегодня министерский документ, совместное заявление министров стран АТЭС, в какой-то степени повлияет, мы надеемся, на текст лидерской совместной декларации", - добавил он.
В пятницу министры стран АТЭС, собравшиеся в Бангкоке
перед началом лидерской встречи форума, огласили свое совместное заявление, в котором содержался параграф о ситуации на Украине
, по собственному выражению СДЛ АТЭС Чайвайвита, который повторяет формулировки такого же параграфа итоговой декларации лидеров "Большой десятки", принятой на саммите на Бали
.