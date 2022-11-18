Рейтинг@Mail.ru
Представитель Таиланда заявил о надежде на консенсус по декларации АТЭС - РИА Новости, 18.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221118/ates-1832488532.html
Представитель Таиланда заявил о надежде на консенсус по декларации АТЭС
Представитель Таиланда заявил о надежде на консенсус по декларации АТЭС - РИА Новости, 18.11.2022
Представитель Таиланда заявил о надежде на консенсус по декларации АТЭС
Старшее должностное лицо Таиланда на форуме "Азиатско-Тихоокеанское Экономическое Сотрудничество" и генеральный директор департамента международного... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T15:11
2022-11-18T15:11
в мире
таиланд
атэс
саммит атэс
бангкок
украина
мид таиланда
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149518/20/1495182013_0:0:2965:1669_1920x0_80_0_0_0e6ee58910dce492fef4c52f08e0592f.jpg
БАНГКОК, 18 ноя - РИА Новости. Старшее должностное лицо Таиланда на форуме "Азиатско-Тихоокеанское Экономическое Сотрудничество" и генеральный директор департамента международного экономического сотрудничества МИД Таиланда Чедчай Чайвайвит заявил в пятницу на брифинге в пресс-центре форума АТЭС, что позитивно оценивает шансы достижения консенсуса по совместной итоговой декларации встречи лидеров экономик АТЭС."Я осторожно позитивен в плане того, что может быть достигнут консенсус еще по одному важному документу. Мы тесно работаем прямо сейчас со всеми странами в поисках консенсуса. Вот все, что я пока могу сказать", - заявил Чайвайвит в ответ на вопрос журналистов о главном документе форума, совместной декларации лидеров экономик АТЭС."Принятый сегодня министерский документ, совместное заявление министров стран АТЭС, в какой-то степени повлияет, мы надеемся, на текст лидерской совместной декларации", - добавил он.В пятницу министры стран АТЭС, собравшиеся в Бангкоке перед началом лидерской встречи форума, огласили свое совместное заявление, в котором содержался параграф о ситуации на Украине, по собственному выражению СДЛ АТЭС Чайвайвита, который повторяет формулировки такого же параграфа итоговой декларации лидеров "Большой десятки", принятой на саммите на Бали.
https://ria.ru/20221118/ates-1832485021.html
таиланд
бангкок
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149518/20/1495182013_236:0:2965:2047_1920x0_80_0_0_afabde178ccf2a12be159b7651b0a267.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, таиланд, атэс, саммит атэс , бангкок, украина, мид таиланда
В мире, Таиланд, АТЭС, Саммит АТЭС , Бангкок, Украина, МИД Таиланда
15:11 18.11.2022
 
Представитель Таиланда заявил о надежде на консенсус по декларации АТЭС

Представитель Таиланда заявил о надежде на консенсус по совместной декларации АТЭС

© РИА Новости / Ян Тихонов / Перейти в медиабанкБангкок, Таиланд
Бангкок, Таиланд - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Ян Тихонов
Перейти в медиабанк
Бангкок, Таиланд. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАНГКОК, 18 ноя - РИА Новости. Старшее должностное лицо Таиланда на форуме "Азиатско-Тихоокеанское Экономическое Сотрудничество" и генеральный директор департамента международного экономического сотрудничества МИД Таиланда Чедчай Чайвайвит заявил в пятницу на брифинге в пресс-центре форума АТЭС, что позитивно оценивает шансы достижения консенсуса по совместной итоговой декларации встречи лидеров экономик АТЭС.
"Я осторожно позитивен в плане того, что может быть достигнут консенсус еще по одному важному документу. Мы тесно работаем прямо сейчас со всеми странами в поисках консенсуса. Вот все, что я пока могу сказать", - заявил Чайвайвит в ответ на вопрос журналистов о главном документе форума, совместной декларации лидеров экономик АТЭС.
"Принятый сегодня министерский документ, совместное заявление министров стран АТЭС, в какой-то степени повлияет, мы надеемся, на текст лидерской совместной декларации", - добавил он.
В пятницу министры стран АТЭС, собравшиеся в Бангкоке перед началом лидерской встречи форума, огласили свое совместное заявление, в котором содержался параграф о ситуации на Украине, по собственному выражению СДЛ АТЭС Чайвайвита, который повторяет формулировки такого же параграфа итоговой декларации лидеров "Большой десятки", принятой на саммите на Бали.
Флаги с символикой АТЭС - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
Вчера, 14:21
Большинство участников встречи министров АТЭС осудили действия России
 
В миреТаиландАТЭССаммит АТЭСБангкокУкраинаМИД Таиланда
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала