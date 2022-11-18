https://ria.ru/20221118/ates-1832425345.html

В МИД Таиланда рассказали о подготовке итоговой декларации АТЭС

В МИД Таиланда рассказали о подготовке итоговой декларации АТЭС - РИА Новости, 18.11.2022

В МИД Таиланда рассказали о подготовке итоговой декларации АТЭС

Работа над итоговой совместной декларацией лидеров стран АТЭС ведется, сообщил в пятницу РИА Новости официальный представитель МИД Таиланда Тхани Сенграт. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T11:56

2022-11-18T11:56

2022-11-18T12:09

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БАНГКОК, 18 ноя - РИА Новости. Работа над итоговой совместной декларацией лидеров стран АТЭС ведется, сообщил в пятницу РИА Новости официальный представитель МИД Таиланда Тхани Сенграт."О совместной декларации лидеров пока могу сказать одно: работа идет", - сказал он, отвечая на вопрос в связи с распространившейся в пятницу информацией, что декларации якобы не будет и что ее может заменить заявление таиландского председательства в АТЭС об итогах встречи.

https://ria.ru/20221117/ates-1832102014.html

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Екатерина Зайцева

в мире, таиланд, атэс, саммит атэс