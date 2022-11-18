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В МИД Таиланда рассказали о подготовке итоговой декларации АТЭС - РИА Новости, 18.11.2022
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В МИД Таиланда рассказали о подготовке итоговой декларации АТЭС
В МИД Таиланда рассказали о подготовке итоговой декларации АТЭС - РИА Новости, 18.11.2022
В МИД Таиланда рассказали о подготовке итоговой декларации АТЭС
Работа над итоговой совместной декларацией лидеров стран АТЭС ведется, сообщил в пятницу РИА Новости официальный представитель МИД Таиланда Тхани Сенграт. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T11:56
2022-11-18T12:09
в мире
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атэс
саммит атэс
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БАНГКОК, 18 ноя - РИА Новости. Работа над итоговой совместной декларацией лидеров стран АТЭС ведется, сообщил в пятницу РИА Новости официальный представитель МИД Таиланда Тхани Сенграт."О совместной декларации лидеров пока могу сказать одно: работа идет", - сказал он, отвечая на вопрос в связи с распространившейся в пятницу информацией, что декларации якобы не будет и что ее может заменить заявление таиландского председательства в АТЭС об итогах встречи.
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в мире, таиланд, атэс, саммит атэс
В мире, Таиланд, АТЭС, Саммит АТЭС
11:56 18.11.2022 (обновлено: 12:09 18.11.2022)
 
В МИД Таиланда рассказали о подготовке итоговой декларации АТЭС

В МИД Таиланда заявили, что работа над итоговой декларацией саммита АТЭС продолжается

© AP Photo / Mark SchiefelbeinФлаги с символикой АТЭС
Флаги с символикой АТЭС - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Флаги с символикой АТЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАНГКОК, 18 ноя - РИА Новости. Работа над итоговой совместной декларацией лидеров стран АТЭС ведется, сообщил в пятницу РИА Новости официальный представитель МИД Таиланда Тхани Сенграт.
"О совместной декларации лидеров пока могу сказать одно: работа идет", - сказал он, отвечая на вопрос в связи с распространившейся в пятницу информацией, что декларации якобы не будет и что ее может заменить заявление таиландского председательства в АТЭС об итогах встречи.
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В миреТаиландАТЭССаммит АТЭС
 
 
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