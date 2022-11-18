https://ria.ru/20221118/ates-1832425345.html
В МИД Таиланда рассказали о подготовке итоговой декларации АТЭС
В МИД Таиланда рассказали о подготовке итоговой декларации АТЭС - РИА Новости, 18.11.2022
В МИД Таиланда рассказали о подготовке итоговой декларации АТЭС
Работа над итоговой совместной декларацией лидеров стран АТЭС ведется, сообщил в пятницу РИА Новости официальный представитель МИД Таиланда Тхани Сенграт. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T11:56
2022-11-18T11:56
2022-11-18T12:09
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саммит атэс
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БАНГКОК, 18 ноя - РИА Новости. Работа над итоговой совместной декларацией лидеров стран АТЭС ведется, сообщил в пятницу РИА Новости официальный представитель МИД Таиланда Тхани Сенграт."О совместной декларации лидеров пока могу сказать одно: работа идет", - сказал он, отвечая на вопрос в связи с распространившейся в пятницу информацией, что декларации якобы не будет и что ее может заменить заявление таиландского председательства в АТЭС об итогах встречи.
https://ria.ru/20221117/ates-1832102014.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, таиланд, атэс, саммит атэс
В мире, Таиланд, АТЭС, Саммит АТЭС
11:56 18.11.2022 (обновлено: 12:09 18.11.2022)
В МИД Таиланда рассказали о подготовке итоговой декларации АТЭС
В МИД Таиланда заявили, что работа над итоговой декларацией саммита АТЭС продолжается