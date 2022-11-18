https://ria.ru/20221118/ates-1832374804.html

В столице Таиланда открылся форум АТЭС

В столице Таиланда открылся форум АТЭС - РИА Новости, 18.11.2022

В столице Таиланда открылся форум АТЭС

Встреча лидеров экономик-участниц форума "Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС), главное ежегодное мероприятие форума, открылась в пятницу РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T06:59

2022-11-18T06:59

2022-11-18T06:59

андрей белоусов

таиланд

россия

гонконг

саммит атэс

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БАНГКОК, 18 ноя – РИА Новости. Встреча лидеров экономик-участниц форума "Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС), главное ежегодное мероприятие форума, открылась в пятницу в столице Таиланда.Мероприятие в конгресс-центре имени королевы-матери Сирикит в Бангкоке проходит на фоне кризисных явлений в мировой экономике, возникших в результате пандемии COVID-19, и геополитических разногласий между крупнейшими странами, участвующими в форуме. Форум, который завершится в субботу 19 ноября, проходит полностью в очном формате впервые с 2019 года. Лозунгом бангкокского форума АТЭС стали три слова: "Открытость, Соединенность, Баланс".Участвующие в форуме АТЭС территориально-государственные образования принято называть не странами, а экономиками, так как в составе форума присутствуют две экономически автономные территории, входящие в состав Китайской Народной Республики – Гонконг и Тайвань. Всего в составе форума 21 экономика: Австралия, Бруней, Канада, Индонезия, Япония, Южная Корея, Малайзия, Новая Зеландия, Филиппины, Сингапур, Таиланд, США, Тайвань, Гонконг, КНР, Мексика, Папуа-Новая Гвинея, Чили, Перу, Россия и Вьетнам.Российскую делегацию на лидерской встрече возглавляет первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.Целью АТЭС является повышение экономического роста и процветания в регионе и укрепление азиатско-тихоокеанского сообщества. Россия является членом АТЭС с 1998 года.

https://ria.ru/20221117/ates-1832310454.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221117/ates-1832132732.html

таиланд

россия

гонконг

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андрей белоусов, таиланд, россия, гонконг, саммит атэс