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В столице Таиланда открылся форум АТЭС - РИА Новости, 18.11.2022
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В столице Таиланда открылся форум АТЭС
В столице Таиланда открылся форум АТЭС - РИА Новости, 18.11.2022
В столице Таиланда открылся форум АТЭС
Встреча лидеров экономик-участниц форума "Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС), главное ежегодное мероприятие форума, открылась в пятницу РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T06:59
2022-11-18T06:59
андрей белоусов
таиланд
россия
гонконг
саммит атэс
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БАНГКОК, 18 ноя – РИА Новости. Встреча лидеров экономик-участниц форума "Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС), главное ежегодное мероприятие форума, открылась в пятницу в столице Таиланда.Мероприятие в конгресс-центре имени королевы-матери Сирикит в Бангкоке проходит на фоне кризисных явлений в мировой экономике, возникших в результате пандемии COVID-19, и геополитических разногласий между крупнейшими странами, участвующими в форуме. Форум, который завершится в субботу 19 ноября, проходит полностью в очном формате впервые с 2019 года. Лозунгом бангкокского форума АТЭС стали три слова: "Открытость, Соединенность, Баланс".Участвующие в форуме АТЭС территориально-государственные образования принято называть не странами, а экономиками, так как в составе форума присутствуют две экономически автономные территории, входящие в состав Китайской Народной Республики – Гонконг и Тайвань. Всего в составе форума 21 экономика: Австралия, Бруней, Канада, Индонезия, Япония, Южная Корея, Малайзия, Новая Зеландия, Филиппины, Сингапур, Таиланд, США, Тайвань, Гонконг, КНР, Мексика, Папуа-Новая Гвинея, Чили, Перу, Россия и Вьетнам.Российскую делегацию на лидерской встрече возглавляет первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.Целью АТЭС является повышение экономического роста и процветания в регионе и укрепление азиатско-тихоокеанского сообщества. Россия является членом АТЭС с 1998 года.
https://ria.ru/20221117/ates-1832310454.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221117/ates-1832132732.html
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андрей белоусов, таиланд, россия, гонконг, саммит атэс
Андрей Белоусов, Таиланд, Россия, Гонконг, Саммит АТЭС
06:59 18.11.2022
 
В столице Таиланда открылся форум АТЭС

В столице Таиланда открылась встреча лидеров экономик-участниц форума АТЭС

© AP Photo / Mark SchiefelbeinФлаги с символикой АТЭС
Флаги с символикой АТЭС - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Флаги с символикой АТЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАНГКОК, 18 ноя – РИА Новости. Встреча лидеров экономик-участниц форума "Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС), главное ежегодное мероприятие форума, открылась в пятницу в столице Таиланда.
Мероприятие в конгресс-центре имени королевы-матери Сирикит в Бангкоке проходит на фоне кризисных явлений в мировой экономике, возникших в результате пандемии COVID-19, и геополитических разногласий между крупнейшими странами, участвующими в форуме. Форум, который завершится в субботу 19 ноября, проходит полностью в очном формате впервые с 2019 года. Лозунгом бангкокского форума АТЭС стали три слова: "Открытость, Соединенность, Баланс".
Экологичные картонные стулья в пресс-центре саммита АТЭС - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
17 ноября, 19:15
На саммите АТЭС в Таиланде расставили экологичные картонные столы и стулья
Участвующие в форуме АТЭС территориально-государственные образования принято называть не странами, а экономиками, так как в составе форума присутствуют две экономически автономные территории, входящие в состав Китайской Народной Республики – Гонконг и Тайвань. Всего в составе форума 21 экономика: Австралия, Бруней, Канада, Индонезия, Япония, Южная Корея, Малайзия, Новая Зеландия, Филиппины, Сингапур, Таиланд, США, Тайвань, Гонконг, КНР, Мексика, Папуа-Новая Гвинея, Чили, Перу, Россия и Вьетнам.
Российскую делегацию на лидерской встрече возглавляет первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
Целью АТЭС является повышение экономического роста и процветания в регионе и укрепление азиатско-тихоокеанского сообщества. Россия является членом АТЭС с 1998 года.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
17 ноября, 10:25В мире
МИД РФ: США и их союзники пытаются привнести "украинский сюжет" в АТЭС
 
Андрей БелоусовТаиландРоссияГонконгСаммит АТЭС
 
 
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