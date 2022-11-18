https://ria.ru/20221118/amnistiya-1832391478.html

ЛДПР предлагает амнистировать мобилизованных за нарушения ПДД

ЛДПР предлагает амнистировать мобилизованных за нарушения ПДД - РИА Новости, 18.11.2022

ЛДПР предлагает амнистировать мобилизованных за нарушения ПДД

Фракция ЛДПР предлагает амнистировать по статьям КоАП, связанным с нарушением правил дорожного движения, всех мобилизованных граждан, исключая случаи с пьяным... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T09:43

2022-11-18T09:43

2022-11-18T09:43

лдпр

госдума рф

борис чернышов (депутат)

леонид слуцкий (политик)

общество

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Фракция ЛДПР предлагает амнистировать по статьям КоАП, связанным с нарушением правил дорожного движения, всех мобилизованных граждан, исключая случаи с пьяным вождением.Проект соответствующего постановления Госдумы подготовлен фракцией ЛДПР (есть в распоряжении РИА Новости). Амнистия коснется совершивших административные правонарушения в области дорожного движения, предусмотренные главой 12 КоАП, за исключением административных правонарушений, предусмотренных статьями 12.8 и 12.26 КоАП РФ, то есть для освобождения указанных граждан РФ от мер административной ответственности за совершенные ими административные правонарушения в области дорожного движения и последствий, связанных с применением таких мер, отмечается в пояснительной записке к проекту постановления ГД об амнистии, предоставленной РИА Новости пресс-службой фракции ЛДПР."Инициатива не касается тех, кто попался в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. Остальных требуется от долгового ярма освободить. Мобилизованные, находясь в армии, не могут ни обжаловать, ни возразить по штрафам за нарушения ПДД", - рассказал один из авторов документа Иван Сухарев РИА Новости.Депутат отметил, что инициатива коснется большого количества мобилизованных граждан, которых в стране, по данным Сухарева, около 318 тысяч.В число авторов инициативы входят лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, вице-спикер ГД Борис Чернышов, депутаты Ярослав Нилов, Иван Сухарев и другие представители фракции либерал-демократов, проект будет внесен в пятницу.

https://ria.ru/20221117/tatarstan-1832129999.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

лдпр, госдума рф, борис чернышов (депутат), леонид слуцкий (политик), общество