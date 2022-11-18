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ЛДПР предлагает амнистировать мобилизованных за нарушения ПДД - РИА Новости, 18.11.2022
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ЛДПР предлагает амнистировать мобилизованных за нарушения ПДД
ЛДПР предлагает амнистировать мобилизованных за нарушения ПДД - РИА Новости, 18.11.2022
ЛДПР предлагает амнистировать мобилизованных за нарушения ПДД
Фракция ЛДПР предлагает амнистировать по статьям КоАП, связанным с нарушением правил дорожного движения, всех мобилизованных граждан, исключая случаи с пьяным... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T09:43
2022-11-18T09:43
лдпр
госдума рф
борис чернышов (депутат)
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общество
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Фракция ЛДПР предлагает амнистировать по статьям КоАП, связанным с нарушением правил дорожного движения, всех мобилизованных граждан, исключая случаи с пьяным вождением.Проект соответствующего постановления Госдумы подготовлен фракцией ЛДПР (есть в распоряжении РИА Новости). Амнистия коснется совершивших административные правонарушения в области дорожного движения, предусмотренные главой 12 КоАП, за исключением административных правонарушений, предусмотренных статьями 12.8 и 12.26 КоАП РФ, то есть для освобождения указанных граждан РФ от мер административной ответственности за совершенные ими административные правонарушения в области дорожного движения и последствий, связанных с применением таких мер, отмечается в пояснительной записке к проекту постановления ГД об амнистии, предоставленной РИА Новости пресс-службой фракции ЛДПР."Инициатива не касается тех, кто попался в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. Остальных требуется от долгового ярма освободить. Мобилизованные, находясь в армии, не могут ни обжаловать, ни возразить по штрафам за нарушения ПДД", - рассказал один из авторов документа Иван Сухарев РИА Новости.Депутат отметил, что инициатива коснется большого количества мобилизованных граждан, которых в стране, по данным Сухарева, около 318 тысяч.В число авторов инициативы входят лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, вице-спикер ГД Борис Чернышов, депутаты Ярослав Нилов, Иван Сухарев и другие представители фракции либерал-демократов, проект будет внесен в пятницу.
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лдпр, госдума рф, борис чернышов (депутат), леонид слуцкий (политик), общество
ЛДПР, Госдума РФ, Борис Чернышов (депутат), Леонид Слуцкий (политик), Общество
09:43 18.11.2022
 
ЛДПР предлагает амнистировать мобилизованных за нарушения ПДД

Фракция ЛДПР в Госдуме предложила амнистировать мобилизованных за нарушения ПДД

© РИА Новости / Павел ЛисицынСотрудник ДПС подает водителю сигнал об остановке
Сотрудник ДПС подает водителю сигнал об остановке - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Сотрудник ДПС подает водителю сигнал об остановке. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Фракция ЛДПР предлагает амнистировать по статьям КоАП, связанным с нарушением правил дорожного движения, всех мобилизованных граждан, исключая случаи с пьяным вождением.
Проект соответствующего постановления Госдумы подготовлен фракцией ЛДПР (есть в распоряжении РИА Новости). Амнистия коснется совершивших административные правонарушения в области дорожного движения, предусмотренные главой 12 КоАП, за исключением административных правонарушений, предусмотренных статьями 12.8 и 12.26 КоАП РФ, то есть для освобождения указанных граждан РФ от мер административной ответственности за совершенные ими административные правонарушения в области дорожного движения и последствий, связанных с применением таких мер, отмечается в пояснительной записке к проекту постановления ГД об амнистии, предоставленной РИА Новости пресс-службой фракции ЛДПР.
"Инициатива не касается тех, кто попался в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. Остальных требуется от долгового ярма освободить. Мобилизованные, находясь в армии, не могут ни обжаловать, ни возразить по штрафам за нарушения ПДД", - рассказал один из авторов документа Иван Сухарев РИА Новости.
Депутат отметил, что инициатива коснется большого количества мобилизованных граждан, которых в стране, по данным Сухарева, около 318 тысяч.
В число авторов инициативы входят лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, вице-спикер ГД Борис Чернышов, депутаты Ярослав Нилов, Иван Сухарев и другие представители фракции либерал-демократов, проект будет внесен в пятницу.
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17 ноября, 10:14Республика Татарстан
Мобилизованным в Татарстане дали отсрочку по оплате аренды госимущества
 
ЛДПРГосдума РФБорис Чернышов (депутат)Леонид Слуцкий (политик)Общество
 
 
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