https://ria.ru/20221117/zhestkost-1832357239.html

Глава ЦИК России заявила о жесткости в отношении желающих развалить страну

Глава ЦИК России заявила о жесткости в отношении желающих развалить страну - РИА Новости, 17.11.2022

Глава ЦИК России заявила о жесткости в отношении желающих развалить страну

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что нужно быть более бескомпромиссным и жестким в отношении предателей и тех, кто изнутри пытается развалить РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T23:54

2022-11-17T23:54

2022-11-17T23:54

общество

элла памфилова

россия

минск

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МИНСК, 17 ноя – РИА Новости. Глава Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что нужно быть более бескомпромиссным и жестким в отношении предателей и тех, кто изнутри пытается развалить страну.По ее словам, в российским обществе обострилось чувство справедливости, национального и гражданского достоинства, а также присутствует бескомпромиссность и категоричность в отношении таких людей.По ее словам, в России "сейчас рухнули все идеологемы". "Сейчас ты или за страну, или за то, чтобы ее разрушить. На чьей ты стороне? Именно поэтому все наши важнейшие политические силы оказались настолько зрелыми, и возникло понимание того, что все наши идеологические, иные противоречия сейчас второстепенны. Давайте мы сейчас объединим усилия, страну сохраним, сбережем, а потом уже на пути развития ее мы будем эти нюансы решать", - сказала она.Памфилова также отметила, что Россию на Западе назначили врагом, и задалась вопросом, зачем в таком случае "им улыбаться".

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общество, элла памфилова, россия, минск