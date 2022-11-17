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Глава ЦИК России заявила о жесткости в отношении желающих развалить страну - РИА Новости, 17.11.2022
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Глава ЦИК России заявила о жесткости в отношении желающих развалить страну
Глава ЦИК России заявила о жесткости в отношении желающих развалить страну - РИА Новости, 17.11.2022
Глава ЦИК России заявила о жесткости в отношении желающих развалить страну
Глава Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что нужно быть более бескомпромиссным и жестким в отношении предателей и тех, кто изнутри пытается развалить РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T23:54
2022-11-17T23:54
общество
элла памфилова
россия
минск
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МИНСК, 17 ноя – РИА Новости. Глава Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что нужно быть более бескомпромиссным и жестким в отношении предателей и тех, кто изнутри пытается развалить страну.По ее словам, в российским обществе обострилось чувство справедливости, национального и гражданского достоинства, а также присутствует бескомпромиссность и категоричность в отношении таких людей.По ее словам, в России "сейчас рухнули все идеологемы". "Сейчас ты или за страну, или за то, чтобы ее разрушить. На чьей ты стороне? Именно поэтому все наши важнейшие политические силы оказались настолько зрелыми, и возникло понимание того, что все наши идеологические, иные противоречия сейчас второстепенны. Давайте мы сейчас объединим усилия, страну сохраним, сбережем, а потом уже на пути развития ее мы будем эти нюансы решать", - сказала она.Памфилова также отметила, что Россию на Западе назначили врагом, и задалась вопросом, зачем в таком случае "им улыбаться".
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общество, элла памфилова, россия, минск
Общество, Элла Памфилова, Россия, Минск
23:54 17.11.2022
 
Глава ЦИК России заявила о жесткости в отношении желающих развалить страну

Глава ЦИК России Памфилова заявила о жесткости в отношении желающих развалить страну

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 17 ноя – РИА Новости. Глава Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что нужно быть более бескомпромиссным и жестким в отношении предателей и тех, кто изнутри пытается развалить страну.
"Еще великие мыслители говорили: с внешним врагом справимся быстрее, если справимся с внутренним предательством…, с теми, кто изнутри пытается нас развалить. И тут, я полагаю, надо быть более бескомпромиссным и более жестким", - сказала Памфилова в интервью белорусскому телеканалу ОНТ во время своего визита в Минск, отвечая на вопрос о возможных мерах к иноагентам и к сбежавшим из России во время частичной мобилизации.
По ее словам, в российским обществе обострилось чувство справедливости, национального и гражданского достоинства, а также присутствует бескомпромиссность и категоричность в отношении таких людей.
По ее словам, в России "сейчас рухнули все идеологемы". "Сейчас ты или за страну, или за то, чтобы ее разрушить. На чьей ты стороне? Именно поэтому все наши важнейшие политические силы оказались настолько зрелыми, и возникло понимание того, что все наши идеологические, иные противоречия сейчас второстепенны. Давайте мы сейчас объединим усилия, страну сохраним, сбережем, а потом уже на пути развития ее мы будем эти нюансы решать", - сказала она.
Памфилова также отметила, что Россию на Западе назначили врагом, и задалась вопросом, зачем в таком случае "им улыбаться".
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
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