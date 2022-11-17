https://ria.ru/20221117/zhestkost-1832357239.html
Глава ЦИК России заявила о жесткости в отношении желающих развалить страну
Глава ЦИК России заявила о жесткости в отношении желающих развалить страну - РИА Новости, 17.11.2022
Глава ЦИК России заявила о жесткости в отношении желающих развалить страну
Глава Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что нужно быть более бескомпромиссным и жестким в отношении предателей и тех, кто изнутри пытается развалить РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T23:54
2022-11-17T23:54
2022-11-17T23:54
общество
элла памфилова
россия
минск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816107125_0:73:2999:1760_1920x0_80_0_0_1e98dbebbecf87dceed83c969349bd06.jpg
МИНСК, 17 ноя – РИА Новости. Глава Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что нужно быть более бескомпромиссным и жестким в отношении предателей и тех, кто изнутри пытается развалить страну.По ее словам, в российским обществе обострилось чувство справедливости, национального и гражданского достоинства, а также присутствует бескомпромиссность и категоричность в отношении таких людей.По ее словам, в России "сейчас рухнули все идеологемы". "Сейчас ты или за страну, или за то, чтобы ее разрушить. На чьей ты стороне? Именно поэтому все наши важнейшие политические силы оказались настолько зрелыми, и возникло понимание того, что все наши идеологические, иные противоречия сейчас второстепенны. Давайте мы сейчас объединим усилия, страну сохраним, сбережем, а потом уже на пути развития ее мы будем эти нюансы решать", - сказала она.Памфилова также отметила, что Россию на Западе назначили врагом, и задалась вопросом, зачем в таком случае "им улыбаться".
https://ria.ru/20221006/sanktsii-1822048426.html
россия
минск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816107125_101:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_734e3d62ba908adde68d13877fe67d48.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, элла памфилова, россия, минск
Общество, Элла Памфилова, Россия, Минск
Глава ЦИК России заявила о жесткости в отношении желающих развалить страну
Глава ЦИК России Памфилова заявила о жесткости в отношении желающих развалить страну
МИНСК, 17 ноя – РИА Новости. Глава Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что нужно быть более бескомпромиссным и жестким в отношении предателей и тех, кто изнутри пытается развалить страну.
"Еще великие мыслители говорили: с внешним врагом справимся быстрее, если справимся с внутренним предательством…, с теми, кто изнутри пытается нас развалить. И тут, я полагаю, надо быть более бескомпромиссным и более жестким", - сказала Памфилова в интервью белорусскому телеканалу ОНТ во время своего визита в Минск, отвечая на вопрос о возможных мерах к иноагентам и к сбежавшим из России во время частичной мобилизации.
По ее словам, в российским обществе обострилось чувство справедливости, национального и гражданского достоинства, а также присутствует бескомпромиссность и категоричность в отношении таких людей.
По ее словам, в России "сейчас рухнули все идеологемы". "Сейчас ты или за страну, или за то, чтобы ее разрушить. На чьей ты стороне? Именно поэтому все наши важнейшие политические силы оказались настолько зрелыми, и возникло понимание того, что все наши идеологические, иные противоречия сейчас второстепенны. Давайте мы сейчас объединим усилия, страну сохраним, сбережем, а потом уже на пути развития ее мы будем эти нюансы решать", - сказала она.
Памфилова также отметила, что Россию на Западе назначили врагом, и задалась вопросом, зачем в таком случае "им улыбаться".