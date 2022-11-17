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Супруг Губаревой рассказал, когда она сможет выйти на свободу
Супруг Губаревой рассказал, когда она сможет выйти на свободу - РИА Новости, 17.11.2022
Супруг Губаревой рассказал, когда она сможет выйти на свободу
Общественный деятель Павел Губарев сообщил, что его супруга замглавы администрации Херсонской области Екатерина Губарева может, по ее собственным данным, выйти... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T14:28
2022-11-17T14:28
2022-11-17T14:33
екатерина губарева
херсонская область
общество
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Общественный деятель Павел Губарев сообщил, что его супруга замглавы администрации Херсонской области Екатерина Губарева может, по ее собственным данным, выйти на свободу в четверг.Накануне он объявил о пропаже своей жены. По его словам, с ней была потеряна связь с 16.30 вторника."Вчера вечером моя жена Екатерина Губарева позвонила мне и сообщила, что сегодня будет на свободе. Ждем", - написал Губарев в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20221116/gubareva-1831967466.html
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екатерина губарева, херсонская область , общество
Екатерина Губарева, Херсонская область , Общество
14:28 17.11.2022 (обновлено: 14:33 17.11.2022)
Супруг Губаревой рассказал, когда она сможет выйти на свободу
Супруг замглавы Херсонской области заявил, что Губарева может выйти на свободу в четверг