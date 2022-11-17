https://ria.ru/20221117/zerno-1832145232.html

Зерновую сделку продлят на 120 дней

Зерновую сделку продлят на 120 дней - РИА Новости, 17.11.2022

Зерновую сделку продлят на 120 дней

Участники продуктовой сделки договорились о ее продлении, заявили в российском МИД. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T11:19

2022-11-17T11:19

2022-11-17T14:39

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АНКАРА, 17 ноя — РИА Новости. Участники продуктовой сделки договорились о ее продлении, заявили в российском МИД."Текст документа предусматривает его автоматическое продление на очередные 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. Таких возражений не поступило", — отмечается в сообщении ведомства.Там также уточнили, что техническая пролонгация возможна без каких-либо изменений по срокам и охвату.Действие соглашения истекало 19 ноября.В ведомстве подчеркнули "пакетный" характер договоренностей и отметили активизацию работы Секретариата ООН по выполнению взятых на себя обязательств."После наших многократных напоминаний стали предприниматься усилия по разблокированию задержанных в портах ЕС около 300 тысяч тонн российских удобрений, которые Россия безвозмездно передает нуждающимся развивающимся странам. Дальнейшее затягивание в осуществлении этих остро необходимых им поставок недопустимо", — указывается в заявлении министерства.В МИД также подчеркнули, что любые попытки использовать гуманитарный коридор для военных провокаций будут решительно пресекаться.О продлении зерновой сделки ранее сегодня объявили президент Украины Владимир Зеленский и министр инфраструктуры страны Александр Кубраков.Это подтвердил и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который поблагодарил стороны за волю к продлению соглашения и поздравил всех, кто внес свой вклад в эту работу.Решение также поприветствовал генсек ООН Антониу Гутерреш. В его заявлении отмечается, что всемирная организация поддерживает работу Совместного координационного центра, "с тем чтобы этот жизненно важный канал снабжения продолжал бесперебойно функционировать".Гутерреш добавил, что ООН привержена устранению препятствий для экспорта продовольствия и удобрений из России.Стамбульская зерновая сделкаПредставители России, Украины, Турции и ООН 22 июля подписали в Стамбуле пакет из двух документов. В первом меморандуме речь идет об обязательстве ООН снять ограничения на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинского зерна из портов на Черном море. Эта пакетная сделка направлена на обеспечение глобальной продовольственной безопасности.Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Как указывал в сентябре Владимир Путин, большая часть украинского зерна уходит на Запад, а не в нуждающиеся страны. Одновременно с этим, как отмечал постпред России при ООН Василий Небензя, часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает.

https://ria.ru/20221117/sdelka-1832127554.html

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https://ria.ru/20221116/sdelka-1831839116.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, оон, украина, стамбул, турция, в мире