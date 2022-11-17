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Французский генерал раскритиковал неуклюжую ошибку Зеленского

Французский генерал раскритиковал неуклюжую ошибку Зеленского - РИА Новости, 17.11.2022

Французский генерал раскритиковал неуклюжую ошибку Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский допустил ошибку, поставив под сомнения выводы Варшавы об инциденте с украинской ракетой, упавшей на территории Польши,... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T19:59

2022-11-17T19:59

2022-11-17T20:17

в мире

владимир зеленский

анджей дуда

джо байден

польша

украина

инцидент с падением ракет в польше

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский допустил ошибку, поставив под сомнения выводы Варшавы об инциденте с украинской ракетой, упавшей на территории Польши, заявил в эфире телеканала CNEWS французский генерал Бруно Клермон.По его мнению, Киеву не стоило опровергать заявления президента Польши Анджея Дуды и американского лидера Джо Байдена, так как они "тем не менее его главные сторонники".Вечером 15 ноября СМИ сообщили о падении двух ракет в Люблинском воеводстве на польско-украинской границе, погибли два человека. По информации агентства AP, на территорию Польши упали украинские ракеты, выпущенные на перехват российских снарядов.Как сообщил Байден по итогам экстренной встречи лидеров стран G7, предварительные данные не подтверждают, что упавшую ракету запустили российские войска. В Пентагоне заявили, что намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых имеется достаточно возможностей.Президент Польши Анджей Дуда также признал, что, вероятнее всего, ракеты принадлежали Украине.В российском Минобороны подчеркнули, что военные не наносили никаких ударов по целям около украинско-польской границы, а все заявления Варшавы о причастности Москвы — провокация. Также в ведомстве указали, что, согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.

https://ria.ru/20221117/blinken-1832292860.html

https://ria.ru/20221117/uolles-1832312267.html

https://ria.ru/20221117/bayden-1832240633.html

польша

украина

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, владимир зеленский, анджей дуда, джо байден, польша, украина, инцидент с падением ракет в польше