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Французский генерал раскритиковал неуклюжую ошибку Зеленского - РИА Новости, 17.11.2022
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Французский генерал раскритиковал неуклюжую ошибку Зеленского
Французский генерал раскритиковал неуклюжую ошибку Зеленского - РИА Новости, 17.11.2022
Французский генерал раскритиковал неуклюжую ошибку Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский допустил ошибку, поставив под сомнения выводы Варшавы об инциденте с украинской ракетой, упавшей на территории Польши,... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T19:59
2022-11-17T20:17
в мире
владимир зеленский
анджей дуда
джо байден
польша
украина
инцидент с падением ракет в польше
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский допустил ошибку, поставив под сомнения выводы Варшавы об инциденте с украинской ракетой, упавшей на территории Польши, заявил в эфире телеканала CNEWS французский генерал Бруно Клермон.По его мнению, Киеву не стоило опровергать заявления президента Польши Анджея Дуды и американского лидера Джо Байдена, так как они "тем не менее его главные сторонники".Вечером 15 ноября СМИ сообщили о падении двух ракет в Люблинском воеводстве на польско-украинской границе, погибли два человека. По информации агентства AP, на территорию Польши упали украинские ракеты, выпущенные на перехват российских снарядов.Как сообщил Байден по итогам экстренной встречи лидеров стран G7, предварительные данные не подтверждают, что упавшую ракету запустили российские войска. В Пентагоне заявили, что намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых имеется достаточно возможностей.Президент Польши Анджей Дуда также признал, что, вероятнее всего, ракеты принадлежали Украине.В российском Минобороны подчеркнули, что военные не наносили никаких ударов по целям около украинско-польской границы, а все заявления Варшавы о причастности Москвы — провокация. Также в ведомстве указали, что, согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.
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в мире, владимир зеленский, анджей дуда, джо байден, польша, украина, инцидент с падением ракет в польше
В мире, Владимир Зеленский, Анджей Дуда, Джо Байден, Польша, Украина, Инцидент с падением ракет в Польше
19:59 17.11.2022 (обновлено: 20:17 17.11.2022)
 
Французский генерал раскритиковал неуклюжую ошибку Зеленского

Французский генерал осудил слова Зеленского о падении украинской ракеты в Польше

© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский допустил ошибку, поставив под сомнения выводы Варшавы об инциденте с украинской ракетой, упавшей на территории Польши, заявил в эфире телеканала CNEWS французский генерал Бруно Клермон.
"Это стратегическая ошибка Зеленского. Это неуклюжесть и несправедливость с его стороны", — сказал французский военный.
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По его мнению, Киеву не стоило опровергать заявления президента Польши Анджея Дуды и американского лидера Джо Байдена, так как они "тем не менее его главные сторонники".
Вечером 15 ноября СМИ сообщили о падении двух ракет в Люблинском воеводстве на польско-украинской границе, погибли два человека. По информации агентства AP, на территорию Польши упали украинские ракеты, выпущенные на перехват российских снарядов.
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Как сообщил Байден по итогам экстренной встречи лидеров стран G7, предварительные данные не подтверждают, что упавшую ракету запустили российские войска. В Пентагоне заявили, что намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых имеется достаточно возможностей.
Президент Польши Анджей Дуда также признал, что, вероятнее всего, ракеты принадлежали Украине.
В российском Минобороны подчеркнули, что военные не наносили никаких ударов по целям около украинско-польской границы, а все заявления Варшавы о причастности Москвы — провокация. Также в ведомстве указали, что, согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.
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В миреВладимир ЗеленскийАнджей ДудаДжо БайденПольшаУкраинаИнцидент с падением ракет в Польше
 
 
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