https://ria.ru/20221117/zelenskiy-1832270196.html

Зеленский после инцидента в Польше просил организовать звонок с Байденом

Зеленский после инцидента в Польше просил организовать звонок с Байденом - РИА Новости, 17.11.2022

Зеленский после инцидента в Польше просил организовать звонок с Байденом

Владимир Зеленский после инцидента в Польше просил организовать звонок с президентом США Джо Байденом, но разговор, скорее всего, так и не состоялся, сообщает... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T17:30

2022-11-17T17:30

2022-11-17T17:51

польша

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

джо байден

сша

украина

инцидент с падением ракет в польше

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский после инцидента в Польше просил организовать звонок с президентом США Джо Байденом, но разговор, скорее всего, так и не состоялся, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленных источников."Байден и Зеленский не поговорили во вторник ночью, несмотря на запросы от украинского лидера организовать звонок... Президент (США) к дню среды еще не поговорил напрямую с Зеленским", - говорится в сообщении телеканала.Вечером 15 ноября на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали ракеты. Погибли два человека. Сначала Варшава заявила, что они российского производства и страна созывает Совет НАТО. Однако в среду президент Польши Анджей Дуда называл высокой вероятность того, что ракеты принадлежали Украине.По заявлению Минобороны России во вторник, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации. В среду российское оборонное ведомство отметило, что опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300.

https://ria.ru/20221117/ukraina-1832082852.html

польша

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

польша, в мире, владимир зеленский, джо байден, сша, украина, инцидент с падением ракет в польше