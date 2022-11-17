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Зеленский после инцидента в Польше просил организовать звонок с Байденом - РИА Новости, 17.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221117/zelenskiy-1832270196.html
Зеленский после инцидента в Польше просил организовать звонок с Байденом
Зеленский после инцидента в Польше просил организовать звонок с Байденом - РИА Новости, 17.11.2022
Зеленский после инцидента в Польше просил организовать звонок с Байденом
Владимир Зеленский после инцидента в Польше просил организовать звонок с президентом США Джо Байденом, но разговор, скорее всего, так и не состоялся, сообщает... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T17:30
2022-11-17T17:51
польша
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
джо байден
сша
украина
инцидент с падением ракет в польше
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский после инцидента в Польше просил организовать звонок с президентом США Джо Байденом, но разговор, скорее всего, так и не состоялся, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленных источников."Байден и Зеленский не поговорили во вторник ночью, несмотря на запросы от украинского лидера организовать звонок... Президент (США) к дню среды еще не поговорил напрямую с Зеленским", - говорится в сообщении телеканала.Вечером 15 ноября на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали ракеты. Погибли два человека. Сначала Варшава заявила, что они российского производства и страна созывает Совет НАТО. Однако в среду президент Польши Анджей Дуда называл высокой вероятность того, что ракеты принадлежали Украине.По заявлению Минобороны России во вторник, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации. В среду российское оборонное ведомство отметило, что опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300.
https://ria.ru/20221117/ukraina-1832082852.html
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польша, в мире, владимир зеленский, джо байден, сша, украина, инцидент с падением ракет в польше
Польша, Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Джо Байден, США, Украина, Инцидент с падением ракет в Польше
17:30 17.11.2022 (обновлено: 17:51 17.11.2022)
 
Зеленский после инцидента в Польше просил организовать звонок с Байденом

CNN: Зеленский после инцидента с ракетами в Польше просил организовать звонок с Байденом

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский после инцидента в Польше просил организовать звонок с президентом США Джо Байденом, но разговор, скорее всего, так и не состоялся, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленных источников.
"Байден и Зеленский не поговорили во вторник ночью, несмотря на запросы от украинского лидера организовать звонок... Президент (США) к дню среды еще не поговорил напрямую с Зеленским", - говорится в сообщении телеканала.
Вечером 15 ноября на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали ракеты. Погибли два человека. Сначала Варшава заявила, что они российского производства и страна созывает Совет НАТО. Однако в среду президент Польши Анджей Дуда называл высокой вероятность того, что ракеты принадлежали Украине.
По заявлению Минобороны России во вторник, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации. В среду российское оборонное ведомство отметило, что опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300.
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Специальная военная операция на УкраинеПольшаВ миреВладимир ЗеленскийДжо БайденСШАУкраинаИнцидент с падением ракет в Польше
 
 
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