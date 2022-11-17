17:30 17.11.2022 (обновлено: 17:51 17.11.2022)
Зеленский после инцидента в Польше просил организовать звонок с Байденом
CNN: Зеленский после инцидента с ракетами в Польше просил организовать звонок с Байденом
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский после инцидента в Польше просил организовать звонок с президентом США Джо Байденом, но разговор, скорее всего, так и не состоялся, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленных источников.
"Байден и Зеленский не поговорили во вторник ночью, несмотря на запросы от украинского лидера организовать звонок... Президент (США) к дню среды еще не поговорил напрямую с Зеленским", - говорится в сообщении телеканала.
Вечером 15 ноября на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали ракеты. Погибли два человека. Сначала Варшава заявила, что они российского производства и страна созывает Совет НАТО. Однако в среду президент Польши Анджей Дуда называл высокой вероятность того, что ракеты принадлежали Украине.
По заявлению Минобороны России во вторник, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации. В среду российское оборонное ведомство отметило, что опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300.
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