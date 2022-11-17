https://ria.ru/20221117/zelenskiy-1832252934.html

В конгрессе США разоблачили опасную ложь Зеленского о России

В конгрессе США разоблачили опасную ложь Зеленского о России - РИА Новости, 17.11.2022

В конгрессе США разоблачили опасную ложь Зеленского о России

Американский конгрессмен Трой Нельс назвал президента Украины Владимира Зеленского угрозой национальной безопасности США после падения снарядов ВСУ на... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T16:41

2022-11-17T16:41

2022-11-17T16:41

политика

владимир зеленский

джо байден

украина

польша

сша

конгресс сша

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Американский конгрессмен Трой Нельс назвал президента Украины Владимира Зеленского угрозой национальной безопасности США после падения снарядов ВСУ на территорию Польши.Ранее украинский лидер отрицал причастность армии страны к падению двух ракет в пограничном Люблинском воеводстве Польши, в результате которого погибли два мирных жителя. По его мнению, "нет сомнений", что Киев невиновен в инциденте. Однако в ответ на его заявление президент США Джо Байден отметил, что высказывание Зеленского не может служить доказательством непричастности Украины к ЧП.Как сообщили в российском Министерстве обороны, военные не наносили ударов вблизи границы Польши, а все утверждения Варшавы о причастности Москвы к инциденту — провокация. Согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия запечатлены обломки ракеты ВСУ для комплекса С-300, уточнили в ведомстве.В среду президент Польши Дуда также признал, что с высокой степенью вероятности ракеты принадлежали Украине.

https://ria.ru/20221116/zelenskiy-1831951163.html

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политика, владимир зеленский, джо байден, украина, польша, сша, конгресс сша, вооруженные силы украины, россия