В конгрессе США разоблачили опасную ложь Зеленского о России
Конгрессмен Нельс: Зеленский стал величайшей угрозой безопасности США из-за лжи о России
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Американский конгрессмен Трой Нельс назвал президента Украины Владимира Зеленского угрозой национальной безопасности США после падения снарядов ВСУ на территорию Польши.
"Ракета, убившая двух человек в Польше, скорее всего, принадлежит ПВО Украины. Если Зеленский знал об этом и решил солгать, то самая большая угроза национальной безопасности, с которой мы сталкиваемся, — это Украина, втягивающая нас в третью мировую войну. Ни копейки больше", — написал политик в Twitter.
Ранее украинский лидер отрицал причастность армии страны к падению двух ракет в пограничном Люблинском воеводстве Польши, в результате которого погибли два мирных жителя. По его мнению, "нет сомнений", что Киев невиновен в инциденте. Однако в ответ на его заявление президент США Джо Байден отметил, что высказывание Зеленского не может служить доказательством непричастности Украины к ЧП.
Как сообщили в российском Министерстве обороны, военные не наносили ударов вблизи границы Польши, а все утверждения Варшавы о причастности Москвы к инциденту — провокация. Согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия запечатлены обломки ракеты ВСУ для комплекса С-300, уточнили в ведомстве.
В среду президент Польши Дуда также признал, что с высокой степенью вероятности ракеты принадлежали Украине.