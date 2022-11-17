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В конгрессе США разоблачили опасную ложь Зеленского о России - РИА Новости, 17.11.2022
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В конгрессе США разоблачили опасную ложь Зеленского о России
В конгрессе США разоблачили опасную ложь Зеленского о России - РИА Новости, 17.11.2022
В конгрессе США разоблачили опасную ложь Зеленского о России
Американский конгрессмен Трой Нельс назвал президента Украины Владимира Зеленского угрозой национальной безопасности США после падения снарядов ВСУ на... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T16:41
2022-11-17T16:41
политика
владимир зеленский
джо байден
украина
польша
сша
конгресс сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Американский конгрессмен Трой Нельс назвал президента Украины Владимира Зеленского угрозой национальной безопасности США после падения снарядов ВСУ на территорию Польши.Ранее украинский лидер отрицал причастность армии страны к падению двух ракет в пограничном Люблинском воеводстве Польши, в результате которого погибли два мирных жителя. По его мнению, "нет сомнений", что Киев невиновен в инциденте. Однако в ответ на его заявление президент США Джо Байден отметил, что высказывание Зеленского не может служить доказательством непричастности Украины к ЧП.Как сообщили в российском Министерстве обороны, военные не наносили ударов вблизи границы Польши, а все утверждения Варшавы о причастности Москвы к инциденту — провокация. Согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия запечатлены обломки ракеты ВСУ для комплекса С-300, уточнили в ведомстве.В среду президент Польши Дуда также признал, что с высокой степенью вероятности ракеты принадлежали Украине.
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политика, владимир зеленский, джо байден, украина, польша, сша, конгресс сша, вооруженные силы украины, россия
Политика, Владимир Зеленский, Джо Байден, Украина, Польша, США, Конгресс США, Вооруженные силы Украины, Россия
16:41 17.11.2022
 
В конгрессе США разоблачили опасную ложь Зеленского о России

Конгрессмен Нельс: Зеленский стал величайшей угрозой безопасности США из-за лжи о России

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Американский конгрессмен Трой Нельс назвал президента Украины Владимира Зеленского угрозой национальной безопасности США после падения снарядов ВСУ на территорию Польши.
"Ракета, убившая двух человек в Польше, скорее всего, принадлежит ПВО Украины. Если Зеленский знал об этом и решил солгать, то самая большая угроза национальной безопасности, с которой мы сталкиваемся, — это Украина, втягивающая нас в третью мировую войну. Ни копейки больше", — написал политик в Twitter.
Ранее украинский лидер отрицал причастность армии страны к падению двух ракет в пограничном Люблинском воеводстве Польши, в результате которого погибли два мирных жителя. По его мнению, "нет сомнений", что Киев невиновен в инциденте. Однако в ответ на его заявление президент США Джо Байден отметил, что высказывание Зеленского не может служить доказательством непричастности Украины к ЧП.
Как сообщили в российском Министерстве обороны, военные не наносили ударов вблизи границы Польши, а все утверждения Варшавы о причастности Москвы к инциденту — провокация. Согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия запечатлены обломки ракеты ВСУ для комплекса С-300, уточнили в ведомстве.
В среду президент Польши Дуда также признал, что с высокой степенью вероятности ракеты принадлежали Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
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Во Франции потребовали наказать Зеленского за провокацию в отношении России
 
ПолитикаВладимир ЗеленскийДжо БайденУкраинаПольшаСШАКонгресс СШАВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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