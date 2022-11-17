https://ria.ru/20221117/zapusk-1832239863.html

Си Цзиньпин и Джоко Видодо запустили в тестовом режиме ж/д Джакарта-Бандунг

Си Цзиньпин и Джоко Видодо запустили в тестовом режиме ж/д Джакарта-Бандунг - РИА Новости, 17.11.2022

Си Цзиньпин и Джоко Видодо запустили в тестовом режиме ж/д Джакарта-Бандунг

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Индонезии Джоко Видодо по видеосвязи запустили в тестовую эксплуатацию высокоскоростную железную дорогу... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T16:04

2022-11-17T16:04

2022-11-17T16:04

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МОСКВА, 17 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Индонезии Джоко Видодо по видеосвязи запустили в тестовую эксплуатацию высокоскоростную железную дорогу Джакарта-Бандунг.Строительство 150-километровой магистрали началось в 2016 году. Треть маршрута пролегает над землей, больше 15 километров - подземные. Первая высокоскоростная магистраль в Юго-Восточной Азии - знаковый проект инициативы "Пояс и путь". Поезда будут ходить по ней со скоростью 350 километров в час, сокращая время в пути между столицей и четвертым городом Индонезии с трех часов до 40 минут.Поезд был спроектирован и изготовлен в КНР, его максимальная скорость составляет 385 км/час.

https://ria.ru/20220107/poezd-1766889231.html

китай

индонезия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

китай, индонезия, джоко видодо, си цзиньпин, технологии