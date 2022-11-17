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Си Цзиньпин и Джоко Видодо запустили в тестовом режиме ж/д Джакарта-Бандунг
Си Цзиньпин и Джоко Видодо запустили в тестовом режиме ж/д Джакарта-Бандунг - РИА Новости, 17.11.2022
Си Цзиньпин и Джоко Видодо запустили в тестовом режиме ж/д Джакарта-Бандунг
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Индонезии Джоко Видодо по видеосвязи запустили в тестовую эксплуатацию высокоскоростную железную дорогу... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T16:04
2022-11-17T16:04
2022-11-17T16:04
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джоко видодо
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технологии
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МОСКВА, 17 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Индонезии Джоко Видодо по видеосвязи запустили в тестовую эксплуатацию высокоскоростную железную дорогу Джакарта-Бандунг.Строительство 150-километровой магистрали началось в 2016 году. Треть маршрута пролегает над землей, больше 15 километров - подземные. Первая высокоскоростная магистраль в Юго-Восточной Азии - знаковый проект инициативы "Пояс и путь". Поезда будут ходить по ней со скоростью 350 километров в час, сокращая время в пути между столицей и четвертым городом Индонезии с трех часов до 40 минут.Поезд был спроектирован и изготовлен в КНР, его максимальная скорость составляет 385 км/час.
https://ria.ru/20220107/poezd-1766889231.html
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РИА Новости
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китай, индонезия, джоко видодо, си цзиньпин, технологии
Россия-Китай: Главное, Китай, Индонезия, Джоко Видодо, Си Цзиньпин, Технологии