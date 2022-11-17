https://ria.ru/20221117/zapad-1832118871.html

Запад во всех бедах обвинил Россию, заявила шерпа в G20

Запад во всех бедах обвинил Россию, заявила шерпа в G20 - РИА Новости, 17.11.2022

Запад во всех бедах обвинил Россию, заявила шерпа в G20

Западные страны во всех бедах винят Россию, теперь даже и в пробуксовке усилий по борьбе с изменением климата, заявила в интервью РИА Новости шерпа России в... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T09:21

2022-11-17T09:21

2022-11-17T09:21

светлана лукаш

россия

глазго

большая двадцатка

саммит g20

в мире

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ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 17 ноя - РИА Новости. Западные страны во всех бедах винят Россию, теперь даже и в пробуксовке усилий по борьбе с изменением климата, заявила в интервью РИА Новости шерпа России в "двадцатке" Светлана Лукаш.Она пояснила, что климат и связь экономики с проблемами изменения климата - это одна из ключевых тем G20, и уже несколько лет."Самое интересное, что западные страны вообще во всех бедах обвиняют Россию. И даже то, что сейчас замедлилась, с их точки зрения, борьба с изменением климата, какие-то совместные действия - они тоже обвиняют Россию. Хотя это они начинают возобновлять угольную генерацию, способствуя увеличению выбросов. Интересно, что они пытаются навязать решения, которые искажают договорённости, достигнутые в Глазго (на прошлом климатическом саммите - ред.), по, например, амбициям по снижению выбросов или что-то связанное с топливными субсидиями", - сказала Лукаш.По ее словам, одновременно с этим западные страны сами уходят от обещаний, данных в Глазго в отношении предоставления финансирования на климатические действия для развивающихся или бедных стран.

https://ria.ru/20221113/aktivy-1831236400.html

https://ria.ru/20221109/klimat-1830191690.html

россия

глазго

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

светлана лукаш, россия, глазго, большая двадцатка, саммит g20, в мире