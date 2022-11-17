Рейтинг@Mail.ru
Запад во всех бедах обвинил Россию, заявила шерпа в G20 - РИА Новости, 17.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221117/zapad-1832118871.html
Запад во всех бедах обвинил Россию, заявила шерпа в G20
Запад во всех бедах обвинил Россию, заявила шерпа в G20 - РИА Новости, 17.11.2022
Запад во всех бедах обвинил Россию, заявила шерпа в G20
Западные страны во всех бедах винят Россию, теперь даже и в пробуксовке усилий по борьбе с изменением климата, заявила в интервью РИА Новости шерпа России в... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T09:21
2022-11-17T09:21
светлана лукаш
россия
глазго
большая двадцатка
саммит g20
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831556586_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_9374b6342387232c2fbd920910100d28.jpg
ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 17 ноя - РИА Новости. Западные страны во всех бедах винят Россию, теперь даже и в пробуксовке усилий по борьбе с изменением климата, заявила в интервью РИА Новости шерпа России в "двадцатке" Светлана Лукаш.Она пояснила, что климат и связь экономики с проблемами изменения климата - это одна из ключевых тем G20, и уже несколько лет."Самое интересное, что западные страны вообще во всех бедах обвиняют Россию. И даже то, что сейчас замедлилась, с их точки зрения, борьба с изменением климата, какие-то совместные действия - они тоже обвиняют Россию. Хотя это они начинают возобновлять угольную генерацию, способствуя увеличению выбросов. Интересно, что они пытаются навязать решения, которые искажают договорённости, достигнутые в Глазго (на прошлом климатическом саммите - ред.), по, например, амбициям по снижению выбросов или что-то связанное с топливными субсидиями", - сказала Лукаш.По ее словам, одновременно с этим западные страны сами уходят от обещаний, данных в Глазго в отношении предоставления финансирования на климатические действия для развивающихся или бедных стран.
https://ria.ru/20221113/aktivy-1831236400.html
https://ria.ru/20221109/klimat-1830191690.html
россия
глазго
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831556586_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_22e5b2662bba3820a38981fdd1b3d891.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
светлана лукаш, россия, глазго, большая двадцатка, саммит g20, в мире
Светлана Лукаш, Россия, Глазго, Большая двадцатка, Саммит G20, В мире
09:21 17.11.2022
 
Запад во всех бедах обвинил Россию, заявила шерпа в G20

Шерпа в G20 Лукаш: Запад во всех бедах обвинил Россию, теперь еще и по теме климата

© AP Photo / Leon Neal/Pool Мировые лидеры во время рабочего заседания на саммите G20
Мировые лидеры во время рабочего заседания на саммите G20 - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© AP Photo / Leon Neal/Pool
Мировые лидеры во время рабочего заседания на саммите G20. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 17 ноя - РИА Новости. Западные страны во всех бедах винят Россию, теперь даже и в пробуксовке усилий по борьбе с изменением климата, заявила в интервью РИА Новости шерпа России в "двадцатке" Светлана Лукаш.
Она пояснила, что климат и связь экономики с проблемами изменения климата - это одна из ключевых тем G20, и уже несколько лет.
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
13 ноября, 23:06
Полянский заявил о попытках Запада присвоить активы России через ГА ООН
"Самое интересное, что западные страны вообще во всех бедах обвиняют Россию. И даже то, что сейчас замедлилась, с их точки зрения, борьба с изменением климата, какие-то совместные действия - они тоже обвиняют Россию. Хотя это они начинают возобновлять угольную генерацию, способствуя увеличению выбросов. Интересно, что они пытаются навязать решения, которые искажают договорённости, достигнутые в Глазго (на прошлом климатическом саммите - ред.), по, например, амбициям по снижению выбросов или что-то связанное с топливными субсидиями", - сказала Лукаш.
По ее словам, одновременно с этим западные страны сами уходят от обещаний, данных в Глазго в отношении предоставления финансирования на климатические действия для развивающихся или бедных стран.
Советник президента Российской Федерации по вопросам климата Руслан Эдельгериев - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
9 ноября, 12:42
Советник Путина ответил на утверждения о гибели человечества из-за климата
 
Светлана ЛукашРоссияГлазгоБольшая двадцаткаСаммит G20В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала