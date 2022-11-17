Запад во всех бедах обвинил Россию, заявила шерпа в G20
Шерпа в G20 Лукаш: Запад во всех бедах обвинил Россию, теперь еще и по теме климата
© AP Photo / Leon Neal/Pool Мировые лидеры во время рабочего заседания на саммите G20
© AP Photo / Leon Neal/Pool
Мировые лидеры во время рабочего заседания на саммите G20. Архивное фото
ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 17 ноя - РИА Новости. Западные страны во всех бедах винят Россию, теперь даже и в пробуксовке усилий по борьбе с изменением климата, заявила в интервью РИА Новости шерпа России в "двадцатке" Светлана Лукаш.
Она пояснила, что климат и связь экономики с проблемами изменения климата - это одна из ключевых тем G20, и уже несколько лет.
"Самое интересное, что западные страны вообще во всех бедах обвиняют Россию. И даже то, что сейчас замедлилась, с их точки зрения, борьба с изменением климата, какие-то совместные действия - они тоже обвиняют Россию. Хотя это они начинают возобновлять угольную генерацию, способствуя увеличению выбросов. Интересно, что они пытаются навязать решения, которые искажают договорённости, достигнутые в Глазго (на прошлом климатическом саммите - ред.), по, например, амбициям по снижению выбросов или что-то связанное с топливными субсидиями", - сказала Лукаш.
По ее словам, одновременно с этим западные страны сами уходят от обещаний, данных в Глазго в отношении предоставления финансирования на климатические действия для развивающихся или бедных стран.