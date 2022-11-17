https://ria.ru/20221117/zakon-1832165795.html
Правительство поддержало пакет проектов о частных детективах
Правительство поддержало пакет проектов о частных детективах - РИА Новости, 17.11.2022
Правительство поддержало пакет проектов о частных детективах
Правительство РФ поддержало пакет законопроектов с поправками о частных детективах и телохранителях, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T12:16
2022-11-17T12:16
2022-11-17T12:17
александр хинштейн
россия
госдума рф
единая россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818684682_595:225:2859:1499_1920x0_80_0_0_06c6f6f0a504e364490438c8746832d6.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Правительство РФ поддержало пакет законопроектов с поправками о частных детективах и телохранителях, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн."Правительство России официально поддержало наш пакет законопроектов, реформирующих негосударственный сектор безопасности", - сообщил политик в Telegram-канале.Ранее депутаты ГД от "Единой России" внесли законопроект, который вводит новую категорию частных охранников - телохранитель, и разделяет в базовом законе частных охранников и частных детективов.
https://ria.ru/20220626/telokhraniteli-1797928319.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818684682_496:221:2866:1999_1920x0_80_0_0_6b7e93c5b4536ff91b9dc62490a5bb26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр хинштейн, россия, госдума рф, единая россия
Александр Хинштейн, Россия, Госдума РФ, Единая Россия
12:16 17.11.2022 (обновлено: 12:17 17.11.2022)
Правительство поддержало пакет проектов о частных детективах
Хинштейн: правительство поддержало пакет проектов о частных детективах и телохранителях