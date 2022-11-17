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Правительство поддержало пакет проектов о частных детективах - РИА Новости, 17.11.2022
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Правительство поддержало пакет проектов о частных детективах
Правительство поддержало пакет проектов о частных детективах - РИА Новости, 17.11.2022
Правительство поддержало пакет проектов о частных детективах
Правительство РФ поддержало пакет законопроектов с поправками о частных детективах и телохранителях, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T12:16
2022-11-17T12:17
александр хинштейн
россия
госдума рф
единая россия
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Правительство РФ поддержало пакет законопроектов с поправками о частных детективах и телохранителях, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн."Правительство России официально поддержало наш пакет законопроектов, реформирующих негосударственный сектор безопасности", - сообщил политик в Telegram-канале.Ранее депутаты ГД от "Единой России" внесли законопроект, который вводит новую категорию частных охранников - телохранитель, и разделяет в базовом законе частных охранников и частных детективов.
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александр хинштейн, россия, госдума рф, единая россия
Александр Хинштейн, Россия, Госдума РФ, Единая Россия
12:16 17.11.2022 (обновлено: 12:17 17.11.2022)
 
Правительство поддержало пакет проектов о частных детективах

Хинштейн: правительство поддержало пакет проектов о частных детективах и телохранителях

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Дом правительства РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Правительство РФ поддержало пакет законопроектов с поправками о частных детективах и телохранителях, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.
"Правительство России официально поддержало наш пакет законопроектов, реформирующих негосударственный сектор безопасности", - сообщил политик в Telegram-канале.
Ранее депутаты ГД от "Единой России" внесли законопроект, который вводит новую категорию частных охранников - телохранитель, и разделяет в базовом законе частных охранников и частных детективов.
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Александр ХинштейнРоссияГосдума РФЕдиная Россия
 
 
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