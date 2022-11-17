https://ria.ru/20221117/zakon-1832165795.html

Правительство поддержало пакет проектов о частных детективах

Правительство поддержало пакет проектов о частных детективах - РИА Новости, 17.11.2022

Правительство поддержало пакет проектов о частных детективах

Правительство РФ поддержало пакет законопроектов с поправками о частных детективах и телохранителях, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T12:16

2022-11-17T12:16

2022-11-17T12:17

александр хинштейн

россия

госдума рф

единая россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818684682_595:225:2859:1499_1920x0_80_0_0_06c6f6f0a504e364490438c8746832d6.jpg

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Правительство РФ поддержало пакет законопроектов с поправками о частных детективах и телохранителях, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн."Правительство России официально поддержало наш пакет законопроектов, реформирующих негосударственный сектор безопасности", - сообщил политик в Telegram-канале.Ранее депутаты ГД от "Единой России" внесли законопроект, который вводит новую категорию частных охранников - телохранитель, и разделяет в базовом законе частных охранников и частных детективов.

https://ria.ru/20220626/telokhraniteli-1797928319.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

александр хинштейн, россия, госдума рф, единая россия