https://ria.ru/20221117/zaes-1832356178.html

Совет управляющих МАГАТЭ призвал Россию покинуть ЗАЭС

Совет управляющих МАГАТЭ призвал Россию покинуть ЗАЭС - РИА Новости, 17.11.2022

Совет управляющих МАГАТЭ призвал Россию покинуть ЗАЭС

Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, призывающую Россию покинуть Запорожскую АЭС и прекратить действия против украинских ядерных объектов, передает... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T23:37

2022-11-17T23:37

2022-11-17T23:37

специальная военная операция на украине

в мире

россия

энергодар

магатэ

запорожская аэс

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, призывающую Россию покинуть Запорожскую АЭС и прекратить действия против украинских ядерных объектов, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатические источники.Текст резолюции, представленный Канадой и Финляндией, был одобрен 24 из 35 стран, входящих в совет управляющих, сообщили источники. Россия и Китай проголосовали против.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://radiosputnik.ria.ru/20221117/zaes-1832204539.html

россия

энергодар

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Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

в мире, россия, энергодар, магатэ, запорожская аэс