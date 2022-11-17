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Совет управляющих МАГАТЭ призвал Россию покинуть ЗАЭС - РИА Новости, 17.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221117/zaes-1832356178.html
Совет управляющих МАГАТЭ призвал Россию покинуть ЗАЭС
Совет управляющих МАГАТЭ призвал Россию покинуть ЗАЭС - РИА Новости, 17.11.2022
Совет управляющих МАГАТЭ призвал Россию покинуть ЗАЭС
Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, призывающую Россию покинуть Запорожскую АЭС и прекратить действия против украинских ядерных объектов, передает... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T23:37
2022-11-17T23:37
специальная военная операция на украине
в мире
россия
энергодар
магатэ
запорожская аэс
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, призывающую Россию покинуть Запорожскую АЭС и прекратить действия против украинских ядерных объектов, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатические источники.Текст резолюции, представленный Канадой и Финляндией, был одобрен 24 из 35 стран, входящих в совет управляющих, сообщили источники. Россия и Китай проголосовали против.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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в мире, россия, энергодар, магатэ, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Энергодар, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
23:37 17.11.2022
 
Совет управляющих МАГАТЭ призвал Россию покинуть ЗАЭС

Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, призывающую Россию покинуть ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЗдание на территории Запорожской атомной электростанции
Здание на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, призывающую Россию покинуть Запорожскую АЭС и прекратить действия против украинских ядерных объектов, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатические источники.
Текст резолюции, представленный Канадой и Финляндией, был одобрен 24 из 35 стран, входящих в совет управляющих, сообщили источники. Россия и Китай проголосовали против.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Информационный указатель на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
Вчера, 14:23В мире
Задержанный инженер ЗАЭС рассказал, как помогал ВСУ обстреливать станцию
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЭнергодарМАГАТЭЗапорожская АЭС
 
 
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