https://ria.ru/20221117/yao-1832220683.html

Песков заявил, что в России никто не рассуждает про ядерное оружие

Песков заявил, что в России никто не рассуждает про ядерное оружие - РИА Новости, 17.11.2022

Песков заявил, что в России никто не рассуждает про ядерное оружие

В России никто не рассуждает про ядерное оружие, такая риторика звучит в Европе, там самым нагнетая напряжение в потенциально опасной сфере, заявил... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T15:13

2022-11-17T15:13

2022-11-17T15:13

ядерное оружие

россия

европа

в мире

политика

дмитрий песков

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. В России никто не рассуждает про ядерное оружие, такая риторика звучит в Европе, там самым нагнетая напряжение в потенциально опасной сфере, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Если вы заметили, с российской стороны никто не рассуждает на эту тему и не рассуждал. На эту тему рассуждают в европейских столицах, где угодно. Нагнетая тем самым напряженность в совершенно непозволительной, недопустимой, потенциально опасной сфере", - сказал Песков, отвечая на вопрос, возможен ли сейчас вариант, что Россия будет использовать ядерное оружие.

https://ria.ru/20221117/razvedki-1832180235.html

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Владимир Лаврентьев

ядерное оружие, россия, европа, в мире, политика, дмитрий песков