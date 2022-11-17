https://ria.ru/20221117/yao-1832220683.html
Песков заявил, что в России никто не рассуждает про ядерное оружие
Песков заявил, что в России никто не рассуждает про ядерное оружие - РИА Новости, 17.11.2022
Песков заявил, что в России никто не рассуждает про ядерное оружие
В России никто не рассуждает про ядерное оружие, такая риторика звучит в Европе, там самым нагнетая напряжение в потенциально опасной сфере, заявил... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T15:13
2022-11-17T15:13
2022-11-17T15:13
ядерное оружие
россия
европа
в мире
политика
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784467068_0:336:3042:2047_1920x0_80_0_0_8cd19242fad7622d65ffac1963371cf1.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. В России никто не рассуждает про ядерное оружие, такая риторика звучит в Европе, там самым нагнетая напряжение в потенциально опасной сфере, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Если вы заметили, с российской стороны никто не рассуждает на эту тему и не рассуждал. На эту тему рассуждают в европейских столицах, где угодно. Нагнетая тем самым напряженность в совершенно непозволительной, недопустимой, потенциально опасной сфере", - сказал Песков, отвечая на вопрос, возможен ли сейчас вариант, что Россия будет использовать ядерное оружие.
https://ria.ru/20221117/razvedki-1832180235.html
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784467068_311:0:3042:2048_1920x0_80_0_0_f32303b0f8c72f50d02841491942624c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ядерное оружие, россия, европа, в мире, политика, дмитрий песков
Ядерное оружие, Россия, Европа, В мире, Политика, Дмитрий Песков
Песков заявил, что в России никто не рассуждает про ядерное оружие
Песков: в России никто не рассуждает про ядерное оружие, такая риторика звучит в Европе