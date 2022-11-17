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Песков заявил, что в России никто не рассуждает про ядерное оружие - РИА Новости, 17.11.2022
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Песков заявил, что в России никто не рассуждает про ядерное оружие
Песков заявил, что в России никто не рассуждает про ядерное оружие - РИА Новости, 17.11.2022
Песков заявил, что в России никто не рассуждает про ядерное оружие
В России никто не рассуждает про ядерное оружие, такая риторика звучит в Европе, там самым нагнетая напряжение в потенциально опасной сфере, заявил... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T15:13
2022-11-17T15:13
ядерное оружие
россия
европа
в мире
политика
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. В России никто не рассуждает про ядерное оружие, такая риторика звучит в Европе, там самым нагнетая напряжение в потенциально опасной сфере, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Если вы заметили, с российской стороны никто не рассуждает на эту тему и не рассуждал. На эту тему рассуждают в европейских столицах, где угодно. Нагнетая тем самым напряженность в совершенно непозволительной, недопустимой, потенциально опасной сфере", - сказал Песков, отвечая на вопрос, возможен ли сейчас вариант, что Россия будет использовать ядерное оружие.
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ядерное оружие, россия, европа, в мире, политика, дмитрий песков
Ядерное оружие, Россия, Европа, В мире, Политика, Дмитрий Песков
15:13 17.11.2022
 
Песков заявил, что в России никто не рассуждает про ядерное оружие

Песков: в России никто не рассуждает про ядерное оружие, такая риторика звучит в Европе

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. В России никто не рассуждает про ядерное оружие, такая риторика звучит в Европе, там самым нагнетая напряжение в потенциально опасной сфере, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Если вы заметили, с российской стороны никто не рассуждает на эту тему и не рассуждал. На эту тему рассуждают в европейских столицах, где угодно. Нагнетая тем самым напряженность в совершенно непозволительной, недопустимой, потенциально опасной сфере", - сказал Песков, отвечая на вопрос, возможен ли сейчас вариант, что Россия будет использовать ядерное оружие.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
Вчера, 13:04
Россия и США договорились воздержаться от использования ЯО, заявил Эрдоган
 
Ядерное оружиеРоссияЕвропаВ миреПолитикаДмитрий Песков
 
 
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