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В приквеле "Ведьмака" будет герой из оригинального сериала - РИА Новости, 17.11.2022
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Культура
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В приквеле "Ведьмака" будет герой из оригинального сериала
В приквеле "Ведьмака" будет герой из оригинального сериала - РИА Новости, 17.11.2022
В приквеле "Ведьмака" будет герой из оригинального сериала
В приквеле "Ведьмака" будет персонаж Лютик из оригинального сериала, пишет Redanian Intelligence. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T16:50
2022-11-17T16:50
культура
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генри кавилл
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. В приквеле "Ведьмака" будет персонаж Лютик из оригинального сериала, пишет Redanian Intelligence. Слухи о его появлении в новом шоу появились еще в октябре 2021 года. И вот теперь информацию подтвердили на пресс-конференции, посвященной проекту, утверждают авторы издания. Действие в приквеле разворачивается за 1200 лет до эпохи, в которой жили герои оригинала. Но Лютик (Джои Бэти) вовсе не бессмертный. В одной из сцен, указывается в публикации, бард выступает перед слушателями и говорит о событиях давно минувших дней. Его рассказ прерывает таинственная фигура в толпе. Она знает, как в действительности разворачивались события. Вероятно, это Шончай (Минни Драйвер), способная менять облик и путешествовать во времени. "Ведьмак" основан на серии романов Анджея Сапковского. Главный герой — Геральт из Ривии. Он мутант, убивающий чудовищ за монету. Однажды в его жизни появляются девочка Цири и чародейка Йеннифэр. Первая становится ему дочерью, а вторая — возлюбленной. На Цири ведется охота, и Геральт делает все, чтобы защитить ее.В приквеле расскажут об эпохе Сопряжения сфер. Именно тогда появились монстры и ведьмаки.Сериал "Ведьмак: Происхождение" выйдет 25 декабря 2022 года.
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новости культуры, кино и сериалы, генри кавилл
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Генри Кавилл
16:50 17.11.2022
 
В приквеле "Ведьмака" будет герой из оригинального сериала

В приквеле "Ведьмака" будет персонаж Лютик из оригинального сериала

© Netflix (2019)Кадр из сериала "Ведьмак"
Кадр из сериала Ведьмак
© Netflix (2019)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. В приквеле "Ведьмака" будет персонаж Лютик из оригинального сериала, пишет Redanian Intelligence.
Слухи о его появлении в новом шоу появились еще в октябре 2021 года. И вот теперь информацию подтвердили на пресс-конференции, посвященной проекту, утверждают авторы издания.
Действие в приквеле разворачивается за 1200 лет до эпохи, в которой жили герои оригинала. Но Лютик (Джои Бэти) вовсе не бессмертный.
В одной из сцен, указывается в публикации, бард выступает перед слушателями и говорит о событиях давно минувших дней. Его рассказ прерывает таинственная фигура в толпе. Она знает, как в действительности разворачивались события. Вероятно, это Шончай (Минни Драйвер), способная менять облик и путешествовать во времени.
"Ведьмак" основан на серии романов Анджея Сапковского. Главный герой — Геральт из Ривии. Он мутант, убивающий чудовищ за монету. Однажды в его жизни появляются девочка Цири и чародейка Йеннифэр. Первая становится ему дочерью, а вторая — возлюбленной. На Цири ведется охота, и Геральт делает все, чтобы защитить ее.
В приквеле расскажут об эпохе Сопряжения сфер. Именно тогда появились монстры и ведьмаки.
Сериал "Ведьмак: Происхождение" выйдет 25 декабря 2022 года.
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