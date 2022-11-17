https://ria.ru/20221117/witcher-1832158187.html

В приквеле "Ведьмака" будет герой из оригинального сериала

В приквеле "Ведьмака" будет герой из оригинального сериала - РИА Новости, 17.11.2022

В приквеле "Ведьмака" будет герой из оригинального сериала

В приквеле "Ведьмака" будет персонаж Лютик из оригинального сериала, пишет Redanian Intelligence. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T16:50

2022-11-17T16:50

2022-11-17T16:50

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генри кавилл

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. В приквеле "Ведьмака" будет персонаж Лютик из оригинального сериала, пишет Redanian Intelligence. Слухи о его появлении в новом шоу появились еще в октябре 2021 года. И вот теперь информацию подтвердили на пресс-конференции, посвященной проекту, утверждают авторы издания. Действие в приквеле разворачивается за 1200 лет до эпохи, в которой жили герои оригинала. Но Лютик (Джои Бэти) вовсе не бессмертный. В одной из сцен, указывается в публикации, бард выступает перед слушателями и говорит о событиях давно минувших дней. Его рассказ прерывает таинственная фигура в толпе. Она знает, как в действительности разворачивались события. Вероятно, это Шончай (Минни Драйвер), способная менять облик и путешествовать во времени. "Ведьмак" основан на серии романов Анджея Сапковского. Главный герой — Геральт из Ривии. Он мутант, убивающий чудовищ за монету. Однажды в его жизни появляются девочка Цири и чародейка Йеннифэр. Первая становится ему дочерью, а вторая — возлюбленной. На Цири ведется охота, и Геральт делает все, чтобы защитить ее.В приквеле расскажут об эпохе Сопряжения сфер. Именно тогда появились монстры и ведьмаки.Сериал "Ведьмак: Происхождение" выйдет 25 декабря 2022 года.

https://ria.ru/20221031/cavill-1828194726.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, генри кавилл