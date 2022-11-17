https://ria.ru/20221117/witcher-1832158187.html
В приквеле "Ведьмака" будет герой из оригинального сериала
В приквеле "Ведьмака" будет герой из оригинального сериала - РИА Новости, 17.11.2022
В приквеле "Ведьмака" будет герой из оригинального сериала
В приквеле "Ведьмака" будет персонаж Лютик из оригинального сериала, пишет Redanian Intelligence. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T16:50
2022-11-17T16:50
2022-11-17T16:50
культура
новости культуры
кино и сериалы
генри кавилл
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832161033_0:142:1355:904_1920x0_80_0_0_52e8d4c884e6eb6d83a785aed4840846.jpg
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. В приквеле "Ведьмака" будет персонаж Лютик из оригинального сериала, пишет Redanian Intelligence. Слухи о его появлении в новом шоу появились еще в октябре 2021 года. И вот теперь информацию подтвердили на пресс-конференции, посвященной проекту, утверждают авторы издания. Действие в приквеле разворачивается за 1200 лет до эпохи, в которой жили герои оригинала. Но Лютик (Джои Бэти) вовсе не бессмертный. В одной из сцен, указывается в публикации, бард выступает перед слушателями и говорит о событиях давно минувших дней. Его рассказ прерывает таинственная фигура в толпе. Она знает, как в действительности разворачивались события. Вероятно, это Шончай (Минни Драйвер), способная менять облик и путешествовать во времени. "Ведьмак" основан на серии романов Анджея Сапковского. Главный герой — Геральт из Ривии. Он мутант, убивающий чудовищ за монету. Однажды в его жизни появляются девочка Цири и чародейка Йеннифэр. Первая становится ему дочерью, а вторая — возлюбленной. На Цири ведется охота, и Геральт делает все, чтобы защитить ее.В приквеле расскажут об эпохе Сопряжения сфер. Именно тогда появились монстры и ведьмаки.Сериал "Ведьмак: Происхождение" выйдет 25 декабря 2022 года.
https://ria.ru/20221031/cavill-1828194726.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832161033_0:0:1205:904_1920x0_80_0_0_3cbca988f0f5d5e9b0032dfd76d05149.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, генри кавилл
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Генри Кавилл
В приквеле "Ведьмака" будет герой из оригинального сериала
В приквеле "Ведьмака" будет персонаж Лютик из оригинального сериала
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости.
В приквеле "Ведьмака" будет персонаж Лютик из оригинального сериала, пишет
Redanian Intelligence.
Слухи о его появлении в новом шоу появились еще в октябре 2021 года. И вот теперь информацию подтвердили на пресс-конференции, посвященной проекту, утверждают авторы издания.
Действие в приквеле разворачивается за 1200 лет до эпохи, в которой жили герои оригинала. Но Лютик (Джои Бэти) вовсе не бессмертный.
В одной из сцен, указывается в публикации, бард выступает перед слушателями и говорит о событиях давно минувших дней. Его рассказ прерывает таинственная фигура в толпе. Она знает, как в действительности разворачивались события. Вероятно, это Шончай (Минни Драйвер), способная менять облик и путешествовать во времени.
"Ведьмак" основан на серии романов Анджея Сапковского. Главный герой — Геральт из Ривии. Он мутант, убивающий чудовищ за монету. Однажды в его жизни появляются девочка Цири и чародейка Йеннифэр. Первая становится ему дочерью, а вторая — возлюбленной. На Цири ведется охота, и Геральт делает все, чтобы защитить ее.
В приквеле расскажут об эпохе Сопряжения сфер. Именно тогда появились монстры и ведьмаки.
Сериал "Ведьмак: Происхождение" выйдет 25 декабря 2022 года.